Как бы ни относились нынешние власти к перестройке и последовавшим переменам, смена политической системы и экономических отношений закономерно привели к социальному распаду общества. Самым близким по смыслу словом для оценки происходивших тогда перемен в политике и в общественных отношениях является ренегатство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Латинское слово ренегат по-русски означает идейный перебежчик по соображениям выгоды, отрекшийся от прошлых убеждений и перешедший в стан противника. Именно идейные ренегаты стали героями «перестройки с ускорением», закончившейся развалом Советского Союза. Их кураторами-инструкторами в переустройстве союзного государства стали наши вековые конкуренты, в первую очередь англосаксы.

Ренегаты и новаторы

Ренегаты выдают себя за новаторов, но ничего новаторского в их деятельности, как правило, нет. От новаторов они отличаются поверхностными знаниями, шумной показной приверженностью догмам новой идеологии и напористой пропагандой аргументов в отрицании старой, безоглядным разрушением обычаев и традиций, лицемерием. В их лексике изобилует модная терминология, заимствованная у бывших противников. Ренегаты, в отличие от новаторов, не могут ясно сформулировать то, чего они хотят, и пути достижения обещанной цели.

Ренегатами можно называть не только советских чиновников, партийных и комсомольских руководителей, ставших антикоммунистами и антисоветчиками, следуя идеологической конъюнктуре. Но и националистические правительства бывших союзных республик, включая российское, и даже бывших союзников СССР по социалистическому содружеству.

Именно в таком окружении оказалась Россия в итоге перестройки, которую она сама и начала, объявив первой в СССР о своей «независимости» 12 июня 1990 года. Независимости от кого? Не иначе, как от остальных республик. Правда, спустя несколько дней для приличия слово независимость исправили на слово суверенитет. Но процесс провозглашения независимости остальных республик уже от самой России или суверенизации пошел по примеру РСФСР. Затем были август 1991-го и октябрь 1993 года, которые повторились в разных вариантах цветных революций на постсоветском пространстве.

Может ли после этих событий Москва осуждать за ренегатство политиков других республик? И если российские политологи и политики избегают даже касаться этой темы, то западные «партнеры» учитывают эту ситуацию как один из ключевых политических факторов в Восточной Европе и на постсоветском пространстве для усиления своего влияния и разработки стратегических доктрин против России. Там антисоветизм и русофобия — две стороны одной медали.

А у нас в России даже патриарх РПЦ не гнушается проповедовать антисоветизм.

Победа советского народа в Великой Отечественной войне остается, пожалуй, последним объединяющим фактором нашей общей истории. С 1965 года мы отмечали День Победы и чествовали ветеранов той войны как главный государственный праздник. Но вот не стало СССР, и в его наследнице, РФ, этот «праздник со слезами на глазах» постепенно становится лицемерной формальностью на фоне официального антисоветизма.

В других республиках этот праздник не только отменен националистами-ренегатами, но и запрещен. В самой России всё чаще Великую Отечественную войну называют Второй мировой. Но память народная жива, и народное движение «Бессмертный полк», приобретая мировое значение, ширится и становится логически закономерной духовной альтернативой официальному параду войск перед задрапированным Мавзолеем. Конечно, армия России является преемницей Советской армии. Но именно поэтому в 90-е над офицерами и солдатами ренегаты во власти глумились открыто, удивляя даже западных «партнеров» своим цинизмом. Используя факт снижения обороноспособности России в те годы, организация НАТО приблизила свои войска к её границам. Сегодня мы слышим лицемерно-кокетливое: ах, какое бесстыдство «партнеров»!

«Умом Россию не понять…» — сказал когда-то поэт. Многое не понять и сейчас. Нельзя понять российским и другим народам, как мы могли разорить или позволить кому-то разорить мощное союзное государство, которое они построили ценой огромных жертв и трудового напряжения. Ради чего? Чтобы угодить, понравиться «цивилизованному мировому сообществу», имея в виду исключительно финансистов Европы и США и их политиков? А есть ли в современном мире нецивилизованные страны вообще?

Ренегаты увлекают за собой народные массы, заражают их иллюзорными надеждами. Тут бы отделить зерна от плевел. Но кто это сможет сделать? На Украине, например, сделать это не получилось.

Ведь в России мы сами лишили себя какого-либо морального права поучать или упрекать в ренегатстве и недружелюбии другие народы республик бывшего СССР. Причина — в утрате чувства собственного достоинства в ходе перестройки, в основе которой были ложь и предательство своих отцов, унижение советской истории.

Всё, что осталось от зданий ВТЦ после терракта 11 сентября 2001 года

Прецедентная политика англосаксов

Свойство менталитета англосаксов, как известно, это глубокий традиционный консерватизм. Одним из проявлений консерватизма англосаксов является прецедентное право судебной системы Великобритании и её клона США, а также бывших британских колоний. Это общеизвестный факт. Но мало кто обращает внимание на то, что прецедент в практической внешней политике англосаксов имеет не меньшее значение, чем в судебной практике.

Суть этого явления в политике заключается в том, что при разработке политической стратегии для регионов мира и конкретных стран англосаксы учитывают исторические прецеденты, прошлые сценарии политических акций из собственной практики и практики соперников, этнопсихологию населения. Давно реализованные сценарии с положительным результатом модернизируются применительно к современности, а отрицательный результат помогает заблаговременно избегать ошибок прошлых времён.

Всю эту работу планово и по заказу проводят специалисты государственных ведомств, университетов и частных консалтинговых агентств, например частной разведывательной компании «СтратФор» в США.

Политическая ментальность или традиция англосаксов описывается с большой наглядностью словами известных людей. Например, американский писатель Марк Твен приводит слова американского полковника о характере англосаксов: «Мы — англосаксы. Если нам что-то нужно, мы приходим и берем». Как говорится, коротко и ясно.

Русский генерал-майор Алексей Ефимович Едрихин-Вандам, военный разведчик, автор работ в области геополитики и геостратегии, непосредственный участник Англо-бурской войны, так писал об англосаксах: «Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним». Британскую дипломатию он считал «утончённым деспотизмом Англии», потому что «англичанин всегда прав, даже когда неправ». Американцы поступают так же.

И действительно, любую дружественную уступку правительства другой страны англосаксы считали и считают закономерным трофеем своей дипломатии и никогда не отвечают взаимностью. Вся история внешней политики Великобритании и США изобилует ультимативными требованиями, дезинформацией и политическими интригами, диктатом в отношении слабого, фальсификацией истории и событий. Такие манеры считаются у них высоким профессионализмом настоящего джентльмена. Сегодня мы это наблюдаем воочию.

Отношение к международному праву и собственным законам, к мировому сообществу англосаксы показали на примере содержания особых тюрем на чужих территориях, в которых практикуют пытки незаконно заключенных людей. Вскрыты также факты создания сверхсекретных лабораторий запрещенного биологического оружия на арендуемых территориях за пределами США с правом экстерриториальности.

Англосаксы — большие мастера грандиозных провокаций. Достаточно привести пример с разрушением башен-близнецов 11 сентября 2001 года, выдаваемое за теракт арабских экстремистов против США. Провокация дала повод американской армии к прямым боевым действиям против неугодных арабских государств под видом борьбы с терроризмом и исламским экстремизмом.

Андрей Шептицкий. 1921

Сценарий для Украины

Развитие политических событий на Украине после объявления независимости и прямое вмешательство в них государственных ведомств и служб США не оставляют сомнений в том, что все сценарии украинской политики были разработаны в США, финансировались и контролировались госдепартаментом, а исполняются украинскими ренегатами.

Особую роль в этом сыграла Организация украинских националистов ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Её деятельность была легализована на Украине уже к концу 1980-х годов под предлогом укрепления связей с соотечественниками. Это был важный шаг к практическим действиям по изменению национального самосознания и в целом мировоззрения украинцев. Особое внимание уделялось молодым поколениям, учащейся молодежи.

На Украине почему-то посчитали, что заезжие националисты из ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются истинными носителями украинских традиций и культуры. Хотя на самом деле они лишь потомки украинских эмигрантов во втором, третьем и даже четвертом поколении, давно ставшие американцами, канадцами, испанцами, немцами, гражданами других стран.

По существу, Украина обязана ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возрождением националистической идеологии, историографии, героизацией имен антигероев прошлого и модернизацией старых политических сценариев по украинизации Малой Руси. Но на этот раз не только в границах Коронного королевства Галиции и Лодомерии или польской Галичины, как было более ста лет назад, а в границах УССР и шире.

Укрепление позиций ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине не могло обойтись без претендента на роль митрополита Андрея Шептицкого — духовника ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), умеренного националиста по убеждению. Его биография и судьба отражают внутреннее содержание украинского национализма как бесплодной иллюзии и идеализма в стремлении к свободе, призрачной воле. Будучи греко-католиком, Шептицкий симпатизировал радикальным идеям сионистов, общался с ними на иврите, который хорошо знал.

Может быть, есть некая общая причина двух схожих явлений — сионизма и украинского национализма? Оба появились и развивались в одно и то же историческое время, в обоих течениях нация определялась по религиозно-расовому признаку, методы достижения цели у них — построение независимого государства — в 20−40-е годы практически были одинаковыми.

Евреи построили свое государство в Палестине, хотя этого им кажется мало — в Израиле есть собственные националисты-максималисты. Но если израильтяне начинали с нуля, украинские националисты получили свое государство, сформированное в СССР, уже готовым и, что важно, при политической поддержке РСФСР, то есть России. Но высокий стартовый потенциал государственного суверенитета был бездарно растрачен националистическим правительством. Политика была поставлена впереди экономики, хотя политика должна обслуживать экономику. Видимо, ренегаты на другое не способны.

Украина за годы независимости идеологически была отброшена в эпоху наибольшей активности ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в 30−40-е годы прошлого столетия, то есть в пустоту. Национальная идея приобрела антисоветские, русофобские черты. Экономика рухнула «навпакы москалям». Этого хотели украинцы?

ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 1929

Нынешние националисты пошли дальше, чем их исторические предшественники. В перестройку они решились на раскол русского православия из политических соображений, чем усугубляли нарастание истерии русофобов на Украине и обозначившийся раскол общества на украинцев и русских. Появился свой Шептицкий в лице раскольника Филарета (Денисенко).

При всей сложности церковных канонов, инициатива церковного раскола исходит от высшей украинской власти, начиная с первого секретаря КПУ и затем президента Украины Леонида Кравчука. Идея автокефалии или поместной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) принадлежит ему.

Иерархи церкви такие же граждане, как и все, со своими политическими пристрастиями. Часть из них, приспосабливаясь к запросам власти, стала поддерживать и развивать эту идею. Не последнюю роль играли в этом личные амбиции и обиды.

Своей активностью в этом направлении выделился митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко). Некоторое время он был местоблюстителем Патриаршего престола РПЦ МП, то есть первым кандидатом на Патриарший престол на выборах в июне 1990 года. Но вопреки его надеждам патриархом стал Алексий II (Редигер).

Уроженец Донбасса, сын шахтера Филарет был заслуженным, видным церковным деятелем РПЦ, активным защитником её единства. В мае 1990 года Филарет осудил участников автокефального раскола и прямо говорил, что раскольники действуют по прямой указке националистических организаций, обосновавшихся за границей. Очень ценное свидетельство.

Но после провозглашения 24 августа 1991 года Верховным Советом УССР независимости Украины Филарет резко поменял убеждения на кардинально противоположные под девизом «независимому государству — независимую церковь». За раскольническую деятельность он был лишен духовных званий и сана, предан анафеме.

В результате действий митрополита Филарета как гонимого предстоятеля УПЦ Московского патриархата и архиереев Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), поддержанных руководством Украины, в июне 1992 года в Киеве состоялся Учредительный собор по созданию автокефальной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). В качестве исторической основы Собор посчитал незаконным передачу Константинополем в 1686 году (!) Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриарха на вечные времена.

Первым патриархом УПЦ КП был избран епископ УАПЦ, живший в США, 94-летний Мстислав (Скрипник). Через год после его смерти в 1993 году предстоятелем УПЦ КП стал Владимир (Романюк), который умер в 1995 году при невыясненных обстоятельствах. Заместителем у обоих был Филарет. С октября 1995 года он сам стал Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины. Название высшей архиерейской должности УПЦ КП говорит само за себя. Новая церковь до сих пор никем не признана канонической.

Незадолго до смерти Мстислава спросили, как могла возникнуть УПЦ КП? На что он ответил: «Гроші, гроші і гроші».

С самого начала к решению проблемы признания УПЦ КП националисты пытаются привлечь Константинопольского патриарха Варфоломея. Поначалу Варфоломей, избранный патриархом в октябре 1991 года, высказался за единство РПЦ МП и против автокефалии УПЦ КП. Но после встречи с Порошенко в Стамбуле в апреле 2018 года позиция его поменялась. Что же произошло? Ничего божественного. Варфоломея, в прошлом офицера турецкой армии, «простимулировали» деньгами.

Как сообщили украинские СМИ, перед поездкой Порошенко организовал сбор пожертвований в долларах на нужды Константинопольской патриархии. Всего украинские бизнесмены пожертвовали около 25 млн долл. на ускорение принятия нужного решения об автокефалии УПЦ КП. Из этих денег Порошенко передал Патриарху только 10 млн долл., то есть меньше половины. Узнав об этом, Варфоломей осерчал. Тогда президенту Украины пришлось отдать патриарху остальные деньги, за что грех был отпущен на самом высоком уровне, и на Украину Варфоломеем были посланы двое патриарших экзархов из США и Канады, чтобы готовить Украину к торжественному событию.

Полный титул предстоятеля Константинопольской Церкви: Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх. Правительство Турции не признаёт официально титулование Варфоломея как «Патриарха Вселенского» и признаёт только его статус как главы христианской общины Турции. Для всех православных церквей мира он является лишь традиционным дуайеном (старейшиной) без юридических полномочий.

Вся эта история с автокефалией УПЦ КП подробно описывается в интернете, можно почитать. Там же есть подробные биографии всех упомянутых в этой статье архиереев и экзархов и описания последних реформ УПЦ США и Канады в 1990—1991 годах. Сопоставление фактов говорит о том, что церковный сценарий раскола РПЦ готовился одновременно с модернизацией давних политических сценариев ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их общая историческая подоплека прорабатывалась подробно и с учетом особенностей этнопсихологии в регионе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марш

Украинство и новая война

Такое явление, как подмена русской самоидентификации малороссов украинством, зародилось относительно совсем недавно — в 30−40-е годы XIX века. Без малого за два столетия своего существования украинство никаких успешных результатов в развитии западно-русской народности не принесло, а только мешало ей, приводило к цивилизационным утратам. Единственной опорой в тяжелые времена для украинцев была и остается Россия, а основы современной государственности украинцы получили в составе СССР, будучи его учредителем.

Гетманский стиль управления, как исторический рудимент, и выросший из него украинский национализм ничего общего с государственной властью не имеют. Государственная власть должна быть в большей части своих функций силой, сохраняющей общество в его многообразии, а не администрирующей территории.

Нация — единая культурно-экономическая общность людей, а не люди в территориальных границах с признаками одной расы. Нация формируется в процессе экономической эволюции общества, но никак не методами этноинженерии и племенного отбора, принудительным насаждением языка и обычаев — насильственной ассимиляцией. Поэтому украинство безродно как следствие ополячивания и онемечивания древнерусского народа. Не украинство и Украину нужно возрождать, как призывал Леонид Кравчук и призывает Леонид Кучма в своей книге «Украина — не Россия», а надо возвращаться к своим русским истокам, к Малой Руси, откуда пошла остальная Русь. Вот тогда состоится нация с не выдуманной великой историей.

Порошенко как-то сказал, что Москва проигрывает Киеву. Это в какой такой игре? Игры никакой нет. Значит, нет и выигрыша. А вот манипуляция Украиной и Россией со стороны третьих государств есть. Инструментом манипуляций являются доморощенные ренегаты, для которых чужая жизнь слаще и на которую они постоянно показывают пальцем. Примеров тому в обоих государствах за последние 30 лет накопилось множество. Проигрывают обе страны.

Описанный выше сценарий для Украины и он же для России — только часть общей стратегии англосаксов по закреплению своего превосходства в мире. Сегодня в РФ политики с большим трудом освобождаются от наивных надежд на добропорядочность «цивилизованных стран». Другое дело на Украине. Там всё еще рассчитывают на то, что США и Европа создадут Украине благоприятные условия для её развития, уступив украинским товарам свои рынки и субсидируя высокотехнологичную экономику, как это было в СССР. Надо для этого лишь поиграть в антироссийскую прозападную политику. Но такой перспективы у Украины нет и не может быть. Запад не для того разорял Югославию и арабские государства, чтобы создавать себе нового мощного конкурента в Восточной Европе. Ему нужен послушный политический сателлит. Порошенко старается соответствовать именно этому статусу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петрушка

Наиглавнейшая задача США и Европы — исключить любые попытки воссоздать СССР в какой бы то ни было форме. Для этого необходимо ослабить и расчленить РФ, загнать её и другие республики в долговую кабалу. Кроме того, пишутся сценарии военных конфликтов на постсоветском пространстве. С этой целью изучаются исторические предпосылки к их провоцированию, ведётся соответствующая региональная политика по подготовке условий для провокаций.

Глава американской частной разведывательной компании «СтратФор» Джордж Фридман прогнозирует, что войны в Европе в XXI веке неизбежны и конфликты прошлого повторятся, в том числе с изменением госграниц. Поменяется и роль их участников. Например, Польша, по его словам, уже сейчас готова к наращиванию военной экономики и мощи вооруженных сил, как это делала в прошлом Германия, для чего англосаксам достаточно стимулировать националистические амбиции польского политического руководства и обеспечить его амбиции кредитами.

Союзниками Польши в прогнозируемой войне на Востоке Фридман называет Украину и прибалтийские республики, возможно, к ним присоединятся другие восточноевропейские государства. Великобритания и США будут создавать видимость ядерной поддержки союзников по НАТО.

Прогноз Фридмана подтверждается высказываниями украинских националистов о том, что Украина в будущем присоединит к себе соседние области РФ и Кубань. Они похожи на проговоры неких пропагандистских установок, обсуждаемых с инструкторами НАТО и ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этом контексте война в Донбассе западным стратегам нужна, как тлеющий фитиль готовящегося взрыва.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, заключенного в 1997 году. Указ вступил в силу с момента публикации 17 сентября. Срок договора истекает 31 марта 2019 года. Само решение было подготовлено и принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер поддержал указ Порошенко со словами «По факту вторжения России иметь такой договор странно», что похоже на подстрекательство к дальнейшим действиям.

Патриотизм, правда и справедливость

В романе «Война и мир» Л. Н. Толстой определил, что русской национальной идеей надо считать патриотизм. Для полноты смысла к патриотизму было бы логичным добавить правду и справедливость. Так оно и есть. Когда такой национальной идее следуют лидеры страны, не впадая в политическое ренегатство и не молясь на «цивилизованные страны», народ консолидируется вокруг них и способен на любые свершения и подвиги. Но когда патриотизм, правда и справедливость превращаются ренегатами во власти и в её окружении в идеологическую наживку для простаков, народ деградирует вместе с лидерами-ренегатами. В этом наша общенациональная беда, включая и украинский национализм в Малой России, который поначалу был антипольским, потом антисоветским и стал антирусским.