Не секрет, что за последние годы условные российские «либералы» сделали своей отличительной чертой не борьбу за позиции собственного течения, а русофобию по отношению к своей стране. Не найдя поддержки в народе, большинство которого считает судьбу и выбор пути России — делом самой России, они к 2018 году окончательно вступили в оппозицию не только к Кремлю, но и к самому российскому обществу. Разделяющие позиции «либералов» граждане искренне убеждены, что прочий народ — это «быдло», а значит, все моменты должны быть выстроены в соответствии с их волей, а она в свою очередь ориентирована на внешние центры сил.

Иван Шилов ИА REGNUM С больной головы на здоровую. Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США

Ввиду этого пресловутое противостояние «патриотов» и «либералов» на самом деле — игра слов. Во всяком случае в плоскости идеологий. Реальное противостояние разворачивается не между политическими течениями, а между тем огромным большинством людей, которое убеждено, что вопрос общественного устройства России должен решать сам ее народ, исходя из собственной культуры, ценностей и истории, и меньшинством, которое уверено, что отказ от Крыма, сдача Донбасса, уход из Сирии, разоружение и вечное «покаяние» — это и есть ее единственный путь. Сдача суверенитета, по мнению «либералов», — благо для нашей «родины», поскольку «только Запад» может навести порядок в «этой стране».

Эдгар Дега. Давид и Голиаф. 1864

Примечательно, но главная интеллигибельная тенденция подобных людей заключается в том, что они безвозвратно привыкли мыслить «тоннельно». То есть воспринимать любую ситуацию в таком ключе, в котором достижения России всегда автоматически замалчиваются, а любые проблемы, напротив, выводятся на первый план. При этом данный подход кажется им настолько естественным, что к настоящему времени вывел освещение любой позитивной темы о России на уровень табу.

Для объективности, встав на их место, можно было бы, наверное, назвать такой подход от части обоснованным, ведь здоровая оппозиция действительно должна обращать внимание на ошибки властей. Однако вместо этого «либералы» всё делают от противного. Любую сторону жизни в России подобные люди оценивают исключительно мерками западной пропаганды, а потому никогда не смогут дать объективный совет.

Так, повсеместно заявляя, что люди их течения имеют хорошее образование и знают историю не только России, но западных стран, верхом лицемерия является не замечать крайне темные пятна англосаксонского прошлого. Тем не менее «либералы» готовы сутками лить грязь на историю нашей страны, но при этом театрально делать вид, что история Европы и Америки с их реками невинной крови, рабством, колониализмом, регулярными геноцидами, сожжениями женщин на кострах, мировыми войнами, расовой сегрегацией, «идеологическими походами» и инквизицией, всем тем, что творилось в Средние века и тем что Европа делает сегодня, не имело место в реальности, а если и имело, то не значит уже совершенно ничего.

Теодор фон Рейнгенк. Сожжение ведьмы. 1662

Даже сейчас, после событий, сорвавших все маски с современного дикого капитализма, они продолжают делать вид, что ничего не произошло. Якобы нет доказательств открытой поддержки террора со стороны ЕС, Британии и Америки. Нет двойных стандартов в оценках «демократичности» по принципу «кто является другом США». Будто бы неизвестно о десятилетиях натовских вторжений, о рассекреченных архивах где перечислены операции спецслужб США, с помощью которых в Вашингтоне начинали незаконные войны. Нет, в конце концов, российской ситуации, когда европейские страны вопреки всем нормам международного права присоединились к санкциям США без всякого решения со стороны Совбеза ООН. Нет ничего, когда дело касается отрицательных сторон Европы и Америки, но есть привычное раболепие присущее «либералам» России во все времена.

Как правило, подобные люди превозносят лишь те стороны западных стран и их системы, которые основываются на собственной саморекламе данных государств. Россию же, напротив, оценивают лекалами русофобской пропаганды. «Либералы» традиционно выбирают лишь те грани из всей информационной волны, которые демонстрируют плюсы Запада, не называя при этом их первопричины и скрывая многочисленные, порой крайне важные минусы.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

Так, Британия столетиями грабила колонии, свозила богатства «половины» мира на свой «Туманный Альбион», но никогда это не становится частью доводов «либерала» в оценке достижений ее экономики. США в рамках отвязки доллара от золотого стандарта получили в свои руки без малого «философский камень» с тем лишь отличием, что мечта алхимиков должна была превращать неблагородные металлы в драгоценные, а система, основанная на «печатном станке» ФРС ,"трансмутирует» в активы пустые нули и единицы.

США тратят на потребление значительно больше, чем зарабатывают, но «либеральные» экономисты рассматривают это так, как будто подобного положения вещей вовсе не существует. По сути, каждый «либерал» видит любое событие только с той стороны, с которой удобнее было бы выполнить свой долг и объяснить, почему Россия во всем хуже ЕС, США и коллективного Запада.

По этой причине для любого российского «либерала» достаточно знать, что мировая финансовая система по факту существует и что у нее имеются установленные англосаксонские нормативы. А вот тот факт, что в данной системе положение Британии и США в корне несправедливо, по отношению к другим странам и народам принимается как данность без всяких споров. При этом «либералы» никогда не осветят аспект американского «экспорта инфляции», «принципов долларовой эмиссии» и «обеспечения» американской валюты при сравнении экономик России и США. Успехи Америки будут превозноситься «как честные» по умолчанию, с идеализацией всего и вся.

Dennis Skley Всевидящее око — символ англосаксонского господства

Не менее часто «либералы» возмущаются и тем, что «на Западе люди живут законами», а в России «мерками морали». И потому, когда граждане страны называют действия США неправильными, либеральные эксперты и СМИ высмеивают эту точку зрения. Для них, как для ментальной части Запада, давно уже нет такой градации как «правда» или «человечность», есть в лучшем случае понятие «закона» и «предела собственных возможностей».

При этом отсутствие общественной морали в странах Запада и переложение норм регулирования жизни на закон, создает лишь видимость порядка. Это, на первый взгляд, обеспеченный гражданин США никогда не станет обворовывать маленький местный магазинчик, ведь он живет обеспеченно, как скажет вам любой «либерал». Однако события, произошедшие несколько лет назад во время масштабных веерных отключений электричества, наглядно показывают, что видимость «либерального» порядка в Америке существует лишь до тех пор, пока западный человек испытывает страх наказания.

Пока работают камеры и функционирует система — он добропорядочный гражданин. Но как только электричество в США отключилось, мировые СМИ облетели многочисленные эфиры о том, как американцы на респектабельных автомобилях по всем пострадавшим штатам бросали свои машины и бежали воровать с прилавков ближайших супермаркетов.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Мародёр

Это и есть то, к чему нас призывают «либералы», — к обществу без морали, но зато живущему по закону либеральной мечты. Вот только закон, как выяснилось, хранится не в голове, а заключается исключительно в неотвратимости наказания. Поэтому, как только отключилась сигнализация сетей продаж, а камеры наблюдения перестали работать, люди мгновенно почувствовали себя безнаказанными и превратились в животных. Излишне описывать то, что творилось в свое время в Новом Орлеане, где ситуация с исполнением законов ввиду стихийного бедствия была еще хуже, достаточно лишь сказать, что Голливуд не на пустом месте снимает свои постапокалиптические фильмы, — они явно меряют по себе.

Порядок на Западе, который ставят в пример российские «либералы», работает лишь до тех пор, пока работает система наказаний. В России же, при том что аналогично повального подхода к выполнению законов нет и присутствует аспект обобщенной общественной морали, человеческие нормы поведения исполняются даже тогда, когда система не функционирует. Не так давно отключения электричества в нашей стране были повсеместным явлением, однако магазины с распахнутыми настежь дверьми и освещаемые одинокой свечкой не грабили даже те, у кого средств было на порядки меньше нежели у американцев, занимавшихся грабежом средь бела дня. Именно благодаря менталитету, ценностям и выработанным за столетия свойствам российского социума наша страна всегда объединялась и давала отпор противнику. И ровно поэтому же руками «либералов» Запад пытается эту систему сломать.

Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР На том стоит русская земля

А теперь представьте, что происходит с западными странами при отсутствии морали, если их подход вывести на уровень международной политики? На уровень, где нет системы наказаний, нет ограничительных норм и, что важнее, до недавнего времени не было страны, которая могла бы призвать Запад к ответу? Все верно. Происходит тотальный перелом — повсеместные грабежи слабых, вторжения в те государства, которые не способны дать отпор, эксплуатация и очередное разделения мира на метрополии и колонии. Все то, что мы видели в последние годы, стало ослабевать лишь ввиду появления на мировой арене паритетного США тандема России и КНР. Теперь не сложно понять истинные последствия и цену такого «порядка», а также причины «либеральных» призывов «идти к нему».

Задачи проясняет знаменитая фраза одного из апологетов этого движения: «Если бы Россия разделилась на части, то хотя бы в ряде из них началась бы нормальная жизнь». Или призывы отказаться от ядерного оружия, типичное выставление на показ худших российских черт, двойные паспорта подобных авторов, отрицание такой национальности, как «русские», фанатичное и слепое восхваление всего западного, позиции и цитаты, которые легко можно расценить как экстремизм. Поэтому, если в основном призыве либералов говорится, что «люди с демократическими взглядами и высокой степенью гражданской активности должны искать в себе мужество поддерживать несогласных», будьте уверены, что это касается лишь тех, кто не согласен с действующей системой. Те же, кто не согласен с позициями самих либералов, по их же словам, «не заслуживает здесь жить».

Цитата из т/c Достоевский. Реж. Владимир Хотиненко. 2011. Россия «Нет, до такого либерализма я не доходил...»

Учитывая все это, становится ясно, почему с их точки зрения пытаться разрушить государство — это единственный путь. Ведь Россия, окрепнув, действительно может обосновано призвать их к ответу за весь тот правовой и религиозный беспредел, который страны Запада творили с остальным миром всю свою варварскую историю.