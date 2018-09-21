



Иван Шилов ИА REGNUM

Американский постоянный представитель при ООН Никки Хейли выступила с сенсационной новостью. Она сообщила, что президент Ирана Хасан Рухани изъявил желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 18 сентября. Она отметила, что «решение о личной встрече с иранским лидером будет принимать президент США и все зависит только от него».

Раньше все было как раз наоборот. Руководитель аппарата иранского президента Махмуд Ваези говорил, что «Трамп сам восемь раз пытался поговорить с Рухани и всегда натыкался на отказ». Сам же Трамп признался журналистам, что «не исключает проведения встречи со своим иранским коллегой Рухани, однако не настаивает на этих переговорах». По его словам, «если Иран желает встретиться, то хорошо, если не желает, то мне все равно». В данном случае важно обозначить конкретные примеры, чтобы выстроить какие-нибудь предположения. Так, недавно бывший иранский дипломат Сейед Хоссейн Мусавьян отмечал, что за последние 40 лет, когда Вашингтон и Тегеран официально вели переговоры на высшем дипломатическом уровне, им удалось при участии других членов «шестерки» достигнуть подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), известного как «ядерная сделка».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная сделка

Этот документ, многие страницы которого до сих пор не опубликованы, построен на определенных компромиссах, что позволяло в дальнейшем вести обсуждение как вопросов нераспространения, так и региональных проблем. Тем более что Иран, по данным МАГАТЭ, до сих пор не нарушал условия сделки. Почему потом Трамп принял рекомендации Израиля и Саудовской Аравии и вышел из JCPOA, возродил в отношении Тегерана жесткий режим санкций — все это остается, на наш взгляд, загадочным и малоисследованным. В принципе США могли либо в сложившемся формате «шестерки» или на уровне двухсторонних переговоров вести переговоры по проблемам, которые Белый дом — да и не только один он — считает для себя важными. Но почему Рухани, с чьим именем в Иране ассоциируется достижение соглашения по ядерной программе, загоняли в угол?

Может быть, правы те европейские политики, которые высказывали предположение, что «Вашингтон готовит свержение режима в Тегеране»? Хотя в то же время легко заметить, что вопрос встречи или отсутствия таковой между Трампом и Рухани стал устойчивым информационным шлейфом, который постоянно присутствует в западных и некоторых иранских изданиях. Сначала духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявляет, что «Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами на любом уровне». Потом глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф говорит, что «не видит смысла во встрече Рухани и Трампа», поскольку «если мы потратим сейчас с Трампом время, он подпишет другое соглашение, сколько оно будет существовать — до конца работы его администрации?».

При этом чуть ранее Зариф говорил более подробно относительно готовности Тегерана подписать с США договор: «Это зависит от президента Трампа. Он хочет заставить нас поверить в то, что он надежный партнер. Для этого нужно время». Вслед за этим о «бессмысленности проведения переговоров с США в условиях санкций» заявлял и сам Рухани. Но вот специальный представитель США по Ирану Брайан Хук сообщает, что американцы «стремятся к переговорам с Ираном для заключения соглашения, включающего положения, касающиеся как иранской программы создания баллистических ракет, так и его ядерной программы. Новое соглашение, которое, как мы надеемся, сможем подписать с Ираном, не будет, подобно последнему, личным соглашением между двумя правительствами; мы стремимся к договору». Так существует хотя бы в проекте такое соглашение или нет, если да, то кто и как и на каком уровне его обсуждает в Вашингтоне и в Тегеране?

Василий Верещагин. Парламентеры. Сдавайся — Убирайся к черту! 1873

В данном случае, возможно, права русская пословица о том, что дыма без огня не бывает. Отметим, что обозначенные в публичной сфере политико-дипломатические маневры между США и Ираном проходят накануне 4 ноября, когда вступит в действие очередной американский пакет санкций, направленный на иранский энергетический сектор. И, может быть, неслучайно накануне визита в ООН президента Рухани аятолла Хаменеи вывел его из-под удара жесткой внутренней критики. Не исключено, что Трамп в Нью-Йорке, где он намерен выступить на сессии Генассамблеи с критикой в адрес Тегерана, предпримет «кулуарный маневр» и «случайно» встретит Рухани, чтобы обозначить некие перемены в иранской стратегии. Тем более, что ранее официальные представители ЕС объявили о том, что работают над рядом мер по смягчению воздействия американских санкций против Ирана.

Пока же можно констатировать одно: во взаимоотношениях между Вашингтоном и Тегераном затянуто немало узлов, многие из которых имеют глубокие и в основном трудно выявляемые причины. Но попытки Трампа «сломать через колено» Иран вряд ли окажутся успешными, хотя, как говорят опытные дипломаты, всякая серьезная национальная политика, особенно иранская, не однобокая и неоднозначная. Да и вообще сложна для «быстрого» понимания.