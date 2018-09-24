



Иван Шилов ИА REGNUM Медобслуживание

Более 8,3 тыс. новосибирцев в августе 2018 года записались на приём к врачу через электронную форму на Едином портале госуслуг. К середине сентября число воспользовавшихся услугой уже превысило семь тысяч. Годом ранее эта цифра равнялась всего 86. Такие данные ИА REGNUM привели в министерстве здравоохранения Новосибирской области. «Сегодня жители Новосибирской области могут воспользоваться различными способами записи на приём к врачу. В настоящий момент обеспечена стабильная работа сервиса «Записи граждан на приём к врачу в электронном виде», есть возможность попасть к врачу, позвонив по единому номеру «124», а также непосредственно обратившись в отделение регистратуры медицинской организации или по телефону», — уверяют в региональном минздраве.

На практике же всё не так просто, как в отчётах чиновников. Например, как рассказала жительница Кировского района Новосибирска Лариса Иванова, в понедельник, 17 сентября, она попыталась записать ребёнка на приём к участковому педиатру. Однако в личном кабинете «Моё здоровье» на Едином портале госуслуг этого сделать не получилось. На запрос система выдавала: «Невозможно выбрать время для записи. Попробуйте записаться позднее». Попытки дозвониться по единому номеру или в регистратуру самой поликлиники результата также не дали: с 7:30 и до 12:00 линии либо были перегружены, о чём сообщалось при звонке, либо было постоянно занято, либо просто никто не брал трубку.

«К педиатру можно прийти и без записи, по «живой очереди». Но так как мой ребенок приболел и была небольшая температура, то необходимо было узнать хотя бы время работы участкового врача. Раньше расписание можно было посмотреть на сайте Единой регистратуры Новосибирска. Сейчас эта услуга недоступна, все запросы переправляют посетителя на сайт госуслуг. Но там время работы врача не указывается. В итоге мне пришлось идти с больным ребёнком наугад, потому как оставить его не с кем — воспитываю одна», — рассказала Иванова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Оставайтесь на линии. С Вами свяжется первый освободившийся оператор

Как выяснилось, жительница левобережья не единственная, кто столкнулся с проблемой записи на приём к врачу.

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Тем временем в правительстве региона заявляют, что в минздраве обратили внимание на проблемы.

«Несмотря на сбой, произошедший в апреле 2018 года в здании ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи», что привело к неработоспособности портала zdravnsk.ru, профильными специалистами были предприняты оперативные меры. Запись на приём к врачу была организована посредством личного кабинета гражданина «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Таким образом, в настоящий момент обеспечена стабильная работа сервиса «Записи граждан на приём к врачу в электронном виде». Количество записей через портал госуслуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло в несколько раз», — заявляют власти.

Корреспондент ИА REGNUM решил проверить, как работает система на портале госуслуг в настоящее время. В итоге из двух необходимых специалистов удалось записаться только к одному. Ко второму — система попросила повторить попытку в другой раз. Расписания работы врачей найти не удалось. На вопрос «Как узнать расписание участкового врача без записи к нему» пришёл письменный ответ: «Данная услуга не предоставляется на Госуслугах. Обратитесь в медицинскую организацию для уточнения информации по данному вопросу».

Запись на прием к врачу на портале Госуслуг

Таким образом, жители Новосибирска всё чаще сталкиваются с тем, что записаться на приём к врачу или узнать время приёма можно только по номерам телефонов регистратуры медицинской организации или по единому номеру. Но при этом начинать звонить по этим номерам необходимо с самого раннего утра. Но и это не гарантирует, что вы попадёте к врачу в нужный день. Даже скорее всего не гарантирует. Потому как талоны на этот день могут уже закончится и в лучшем случае предложат запись на другой день, а в худшем — звонить завтра с утра, и круг замкнётся.

Все, что сегодня могут сказать власти, так это то, что возможности для записи на приём к врачу через информационные системы в Новосибирской области будут улучшены, и «помимо стандартных возможностей поэтапно запланирован вывод в приложение Единого портала госуслуг дополнительного функционала: информации об истории посещений, результатах исследований, листках нетрудоспособности, направлениях врача, рецептах, а также возможность вызова врача на дом».

Единственное, что не указано, так это то, что прежних возможностей получения элементарной информации эти улучшения не коснутся.

Вообще министерство здравоохранения Новосибирской области всё чаще критикуется новосибирцами и всё чаще упоминается в СМИ в негативном ключе. Нехватка вакцины от полиомиелита, инсулиновый коллапс, информация о принуждении отказаться от важных прививок для детей, скандалы в отделениях с отказниками и плесень на стенах палат в инфекционной больнице, долгое ожидание прибытия машин скорой медицинской помощи.

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И хотя региональный минздрав приводит свои аргументы или опровергает некоторые слухи, население продолжает публично заявлять о своём недовольстве работой врио министра здравоохранения области Олега Иванинского. Некоторые представители общественности и вовсе считают, что Иванинского нужно отправить в отставку.

Zdrav.nso.ru Олег Иванинский

В заключение немного цифр: по официальным данным, общее финансирование системы здравоохранения Новосибирской области в 2018 году — 44 млрд рублей. Это на 17,6% выше объема финансирования в 2017 году. Объём финансирования из областного бюджета — 22,9 млрд рублей, из федерального бюджета — 0,4 млрд рублей, из внебюджетных источников (средства ОМС) — 20,7 млрд рублей.

Немного наблюдений: как рассказала ИА REGNUM Лариса Иванова, попасть на приём к участковому педиатру 17 сентября ей всё же удалось. Но для этого пришлось простоять в очереди в регистратуру полтора часа и в очереди в кабинет к врачу — ещё 2,5 часа. Из-за нехватки специалистов одному врачу приходится принимать несколько участков. В этот день участковый педиатр, к которому пришли Ивановы, приняла более 90 детей, не учитывая тех, кто приходил взять направления или провести осмотр перед прививкой.