Новость о гибели российского военного самолёта настигла меня в Восточной Сибири. Утренний час там был глубокой ночью как для Москвы, как и для Иерусалима. Зато Америка вполне бодрствовала. Услышав в новостях о баталии, я справился у знающих толк в событиях такого рода и получил однозначный ответ: сирийцы сбили по ошибке российский самолёт.

Российские СМИ сперва сообщали о нескольких версиях, первой из которых была гибель самолета вследствие попадания в него израильской ракеты. Со мной находился там известнейший российский телекомментатор. Он отринул мои возражения и зачитал свой приговор:

«Такое мог сделать только Израиль, поскольку на сирийских системах ПВО стоит система определения «свой — чужой».

Вскоре вслед за этим мне начали настойчиво звонить с телеканалов, приглашая принять участие в обсуждении инцидента. Милая девушка с НТВ начала беседу так: «Вы ведь уже знаете, что израильтяне сбили наш самолёт?..» Я ответил, что её телеканал хуже всех лженовостей в США. Девушка обиделась.

Пресс-конференция представителя Министерства обороны России генерала Конашенкова оглушила всех новостью, что самолёт был сбит не Израилем, а вовсе — сирийцами. За этим последовали жесточайшие обвинения в адрес Израиля. Он поведал городу и миру, что четыре израильских F-16 прикрывались российским самолетом. Конашенков говорил о «преднамеренной израильской провокации».

Mil.ru Игорь Конашенков

Вслед за этим ударил телеканал «Россия-1». Телеведущая усугубила свой лик устрашающей гримасой и с энергичным свирепием сообщила об «ужасной провокации Израиля». Вслед за ней запел красно-коричневый хор осуждения. Телесталинист прямо сказал, что «у них от природы такой наглый характер». Телефрондёр призвал к разрыву дипломатических отношений.

Так и в других СМИ. Трезвый в тот день телеполитик говорил сурово: «Не ошибка, а преступление!»… Военный телеэксперт безнаказанно издевался над «шустрыми еврейчиками». Жириновский громил Израиль словесами и призывал к войне, ещё кто-то еле сдерживал ненависть и вторил Конашенкову. Израильский хвалитель Сталина и американоед Кедми согласился, что виноват в инциденте Израиль. То же заявил востоковед Сатановский.

В соцсети на меня накинулась с открытой бранью радиоведущая Н. Её поддержали телеведущий Д. и бывший антифашист П. Уважаемый знакомый профессор из МГУ выдал мерзейшую антисемитскую тираду. Под моими беседами на YouTube появились комментарии, которые были бы перехлестом даже для бандеровцев или палачей атамана Краснова.

Все это небольшая часть разыгравшейся «Санта-Барбары» лжи и ненависти. Накал был устрашающим, но обозначим сразу, что это не 1937-й год в СССР и наипаче — не 1942-й под немецкой оккупацией, а некий фарс, зыбко намекающий на прошлое. Это пародия на коричневый цвет и на красный. Однако прав был покойный раввин Меир Кахане, когда говаривал: «Евреи параноики живут дольше». Нельзя закрывать глаза на кровавый навет, организованный крупным государством.

Шарль де Прево. Кровавый навет. ХVIII век

Слышу гневный окрик: как вы смеете? Слышу успокаивающий голос: но наши офицеры погибли вследствие вашей ошибки!

Начнём с конца. Сегодня мы располагаем фактами, указывающую на безошибочность действий Израиля. Мы докажем, что перед нами кровавый навет из уст Министерства обороны России и уст её МИДа. А коли мы имеем дело со стопроцентной клеветой и ложью, то я посмею.

Конечно, в теории могла возникнуть ситуация непреднамеренного столкновения израильских сил с российскими вследствие ошибки или халатности Израиля. Бывает, что свои стреляют по ошибке по своим. Сам был на войне в 1982 году и видел это. Не преднамеренная провокация, а ошибка, авария. Могло быть и тут что-то похожее. Представим, что израильтяне поздно предупредили и российский самолёт оказался случайно в гуще событий. Мог и российский самолёт допустить какой-то промах. Такое могло произойти, но случилось нечто совсем иное.

Мы располагаем неопровержимыми доказательствами того, что российский самолёт был сбит сирийцами без малого через час после завершения израильской операции.

ЗРК С-200, с помощью которого сбили Ил-20

В нашей предыдущей статье мы указывали на «почти официальные» израильские источники, зафиксировавшие, что между израильской операцией и поражением российского самолёта прошло «много минут». Деликатная формулировка.

Мы также упомянули публикации, в которых указывалось на 22:10 как на время завершения израильской операции, и на 23:00 — как на время сбития Ил-20.

Из открытых российских источников мы теперь узнаем, что эти данные верны. Вот ссылка на выступление Конашенкова, в котором он шельмует Израиль. Там он указывает на время атаки израильтян — приблизительно в 22:00. Операция длилась несколько минут, как мы знаем.

А вот сообщение Первого канала российского телевидения. Связь с российским самолётом прервалась в 23:00.

Таким образом, с момента завершения израильского налёта до гибели российского самолёта прошло пятьдесят минут. Это следует из слов самого Конашенкова и из информации Первого канала. Все соответствует израильской версии событий безоговорочно. Российский самолёт ни на каком этапе не приближался к израильским истребителям. Ил-20 садился в Хмеймим через пятьдесят минут после завершения израильской операции. Прошло пятьдесят минут — громадный отрезок времени.

Вопрос теперь к Министерству обороны и к МИДу: зачем вы это сделали? Вы представили израильских военных подлыми трусами, прятавшимися за вашими спинами и преднамеренно «подставившими» вас под огонь сирийских систем ПВО. Вы возложили на Израиль ответственность за гибель пятнадцати воинов РФ.

Это называется кровавый навет. Так ведь со Средних веков повелось: какой-то извращенец или злодей убивал невинного. А поблизости жил еврей. Несчастного арестовывали и обвиняли в «ритуальном убийстве», а убиенного объявляли сакральной жертвой. Зачем вы делаете это сегодня?

Иероним Босх. Семь смертных грехов. Гнев (фрагмент). 1475–1480

Пусть генерал Конашенков и Мария Захарова ответят нам: зачем?

Вам не стыдно?