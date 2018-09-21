Взаимоотношения между правительствами Австралии и Китая только выиграют, если Канберра четко укажет на то, что именно не соответствует национальным интересам Австралии в рамках сотрудничества с КНР, пишет Майкл Шубридж в статье для австралийского издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Это особенно актуально в момент, когда Коммунистическая партия КНР продемонстрировала своими действиями, что время мирного экономического подъема подошло к концу. Канберра должна четко указать, что Австралия будет делать, а чего делать не будет, что является приемлемым, а что противоречит национальным интересам. Это необходимо для того, чтобы другие знали, чего от вас можно ожидать, и могли выстраивать свою политику соответствующим образом. Четкое определение политических рамок сотрудничества с КНР могло бы найти отражение в правительственных решениях, заявлениях официальных лиц и законах, принятых парламентом Австралии.

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Установление политических рамок дозволенного создаст основу для урегулирования будущих проблемных вопросов. Без таких рамок каждое решение Австралии по иностранным инвестициям, безопасности и обороне в Китае могут расценить как очередную «проверку» двусторонних отношений с КНР.

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Австралия открыта для бизнеса. Ее двусторонняя торговля с Китаем сфокусирована на ресурсах, сельском хозяйстве и услугах (в частности, в сфере туризма и образования). Это устраивает обе стороны, поскольку австралийские компании получают значительный доход, а их китайские клиенты получают столь необходимые ресурсы, а также товары и услуги мирового класса по конкурентоспособным ценам. Однако после мирового финансового кризиса экономисты пришли к выводу, что стоит избегать слишком больших рисков, вытекающих из высокой зависимости от торговли с какой-либо одной страной. По этой причине Австралия будет стремиться к диверсификации своих экономических и торговых отношений, чтобы уменьшить зависимость от Китая.

Четко упорядоченная политика Австралии в отношении Китая в сфере экономики и безопасности может выглядеть примерно так:

Канберра хочет и дальше поддерживать тесные экономические отношения с КНР, потому что это выгодно для обеих стран. Австралия может предложить ресурсы и высококачественные образовательные и туристические услуги по конкурентоспособным ценам. Канберра получает доход и поддерживает экономическую активность, всё это важно для австралийского общества.

Канберра постепенно будет диверсифицировать свою экономику, чтобы снизить стратегические и бизнес-риски, связанные со слишком сильной зависимостью от экономического сотрудничества с одной страной. Это позволит Австралии стать более устойчивым экономическим партнером.

Австралия приветствует дебаты и обмен мнениями, однако Канберра не станет мириться с деятельностью, направленной на продвижение иностранного влияния, носящего скрытый, принудительный или коррумпированный характер.

Что касается инвестиций в критически важную инфраструктуру, энергетику и телекоммуникации, уже достигнут объем инвестиций, при котором дальнейшие масштабные инвестиции со стороны китайских компаний в указанные сектора экономики Австралии не отвечают ее национальным интересам.

Также стоит отметить, что мы выступаем за сотрудничество в сфере обороны, но только в рамках общих стратегических интересов. Канберра с радостью примет участие в оборонном сотрудничестве, которое улучшает понимание общих намерений, что очень важно для урегулирования напряженности и снижения риска развязывания конфликта.

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Австралия не станет помогать Китаю в области наращивания военных возможностей, поскольку Канберра видит, как КНР намерена использовать эти возможности, особенно это очевидно в Южно-Китайском море. Такое положение дел не отвечает интересам Австралии и региона в целом. Здесь стратегические интересы обеих стран находятся в прямой противоположности, учитывая направление китайской политики и действий.

Канберра также не поддерживает планы КНР по достижению военного преимущества за счет использования технологий следующего поколения, поэтому экономическое и исследовательское сотрудничество в данной сфере будет носить ограниченный характер.

В целом Австралия стремится к обдуманным и почтительным взаимоотношениям с КНР, которые бы способствовали повышению безопасности и процветанию региона и всего мира. Ясность в том, в чём именно интересы обеих стран совпадают, а в чём нет, является важным шагом на пути построения таких отношений.