Для достижения поставленной президентом Владимиром Путиным цели — войти в пятерку научных лидеров мира — «необходимо увеличить штатную численность научных сотрудников на 20−30% и довести уровень бюджетного финансирования фундаментальных исследований к 2024 году до 0,3% ВВП», уверены ученые Российской академии наук (РАН).

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«Профсоюз работников РАН выражает озабоченность тем, что обсуждаемый правительством РФ объем финансирования национального проекта по науке, как показывает проведенный анализ, совершенно недостаточен для достижения поставленной Указом президента России №204 от 7 мая 2018 года цели — вхождения в пятерку стран-лидеров в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития», — сказано в заявлении профсоюза РАН.

Ученых беспокоит, что «власть не планирует выделять средства на увеличение оплаты труда научных сотрудников в регионах». Недовольство имеющимся дисбалансом растет: митинги протеста, пикеты и собрания прошли в Нижнем Новгороде и Томске, в Бурятском и Пущинском научных центрах. В Сибири профсоюзы РАН встречались с полпредами президента России, а во Владивостоке этот вопрос обсуждался на встрече с Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Путин на встрече с представителями РАН

Профсоюз РАН считает, что «в бюджете должны быть заложены средства на повышение оплаты труда научных сотрудников в регионах». А в целом для достижения поставленной президентом России цели «необходимо увеличить штатную численность научных сотрудников на 20−30% и довести уровень бюджетного финансирования фундаментальных исследований к 2024 году до 0,3% ВВП».

В лидеры, по замыслу нацпроекта «Наука», можно выйти, обновив на 50% научную базу, в два раза увеличив публикационную активность в признанных международных научных журналах, доведя ее до 75 тысяч публикаций в год, а на научные исследования и разработки потратить 0,1% ВВП.

Расчеты ученых опровергают эти цифры: при всем старании публикаций может быть не больше 15 тысяч, эффект от обновленной научной базы нельзя ожидать к 2024 году, так как средства заложены не на первые год-два с момента реализации проекта, а на вторую половину, ближе к окончанию дедлайна — 2024 году, когда Россия должна выбиться в пятерку передовых стран по научным достижениям. А раз так, то и все установки «мегасайенс» не смогут так быстро дать необходимый эффект, приблизив Россию к заветной цели.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Академия Наук в Москве

«При всей значимости этих проектов (НИКА, ПИК, ИССИ-4, СКИФ — прим. редакции) к выполнению президентского указа в 2024 году по числу публикаций они отношения практически не имеют, — заявил председатель профкома Физического института им. П. Н. Лебедева Евгений Онищенко. — Проекты НИКА и ПИК могут внести некоторый вклад, не очень большой, проекты наиболее дорогие — ИССИ-4 и СКИФ будут запущены по плану 31 декабря 2024 года, следовательно, публикационная активность будет тождественна нулю. Пять научных судов будет модернизировано, два построено тоже в последние годы. Тут тоже публикационная активность будет незначительной. А эти два направления — суда и «мегасайенс» — составляют более трети бюджета всего нацпроекта».

То же касается и модернизации приборной базы центров — эффективность от использования нового оборудования наступит далеко не сразу, отметил ученый.

«Расходы на эту базу распределены неравномерно, основная их часть придется на последние три года. Если речь идет о дорогостоящем оборудовании, то все мы понимаем, что от момента выделения денег до момента публикации статей на этом оборудовании проходит достаточно длительный срок. Поэтому то, что будет выделено в 2024 году, практически не сыграет роли, то же касается средств, выделенных в 2023 году. Итого мы насчитали примерно 10−15 тысяч публикаций. При том, что нам надо не менее 75 тысяч. То есть это фиаско!» — подчеркнул представитель профсоюза РАН, добавив, что «в проекте есть «туз в рукаве» — 500 журналов, которые планируется ввести в международную базу данных (Webofscience и Scopus).

«Если это будет сделано, то тогда порядка 50 тысяч публикаций мы можем получить. Но даже этого не хватит», — заключил Евгений Онищенко.

Journals.plos.org Научная публикация. Список литературы

И это снова фиаско, брат! Уже можем заключить мы, вспомнив мем из интернета. Впрочем, шутки здесь не слишком уместны, поскольку задача, поставленная президентом страны, не только амбициозна, но и чрезвычайно важна для всех нас. Передовая наука и технологии — основа выживания и процветания государства и ее граждан в современном мире.

Как же так вышло, что нацпроект уже сверстан, а свои расчеты ученые представляют только сейчас? Как выясняется, лишь в июне 2018 года РАН — при том, что это ведущая научная сила страны — допустили к нацпроекту «Наука». И тут же появились проблемы. Без расчетов ученые не могут. Посчитали — получилось, не хватает денег на реализацию. И дело не только в абсолютных цифрах, но и в порядке их выделения, пропорциях и т. п. А что же правительство? Ведь это оно считало! Оказывается, оно не рассчитывало, а подгоняло проект под имеющиеся средства.

«Национальный проект не разработан так, чтобы обеспечить достижение этих целей, — подчеркнул представитель профсоюза РАН, — Вместо того, чтобы определять объемы финансирования, исходя из тех задач, которые поставлены, нацпроект форматируется, подстраивается под те лимиты финансирования, которые заданы экономическим блоком правительства. В просторечии — нам ставят цель купить «Мерседес», а деньги дают на «Жигули». Но результат будет, как на «Жигули».

Очень жаль, если результатом реализации нацпроекта «Наука» станут «Жигули». Впрочем, как отметил глава профсоюза РАН Виктор Калинушкин, ученые настроены на выполнение задачи: «Аллергии к нацпроекту «Наука» нет, но денег мало».

Dan Moyle Пустой карман

Более того, на текущий момент, сообщил он, «ни один директор института РАН не уверен в стабильности финансирования». А значит, и на «Жигули» может не хватить!

Отмечу в заключение, что проблемы реализации нацпроекта «Наука» стали центральной темой обсуждения на круглом столе «Обсуждение актуальных текущих проблем в научной сфере» с участием вице-президента РАН Алексея Хохлова, представителей Министерства науки и высшего образования, профсоюза РАН, Совета молодых ученых РАН.