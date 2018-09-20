Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Киев ошибся с национальной политикой в Закарпатье, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Украина годами ничего или почти ничего не делала для венгерской общины Закарпатья, то же можно сказать и о других национальностях, проживающих на территории страны», — признал глава МИД, выступая на очередном, седьмом заседании Евроатлантического форума. В его докладе отмечалось, что Киев не проводит четкой политики в отношении национальных меньшинств. Однако, заметил министр, он видит реальные возможности в данном вопросе относительно венгров. «Венгрия не требует от нас, как это было вначале, отказаться от принятия закона об образовании. Мы договорились, что надо продолжить переходный период введения новых его норм до 2023 года», — подчеркнул Климкин. Однако, по мнению министра, гражданам Украины нужно понять, в каком государстве они живут, чего можно добиться преподаванием в школах предметов на украинском языке. Многие предметы допустимо изучать на языке национальных меньшинств. Но нонсенс изучать государство или юриспруденцию, скажем, на венгерском языке. Вместе с тем не надо ускорять преподавание, например, физики на украинском. В свою очередь председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики Анна Гопко, выступая на Евроатлантическом форуме, заявила, что она понимает: Будапешт к юбилею подписания Трианонского договора стремится быть победителем и получить автономию в Закарпатье. «Но я говорю венграм: об этом и не мечтайте, — сказала депутат. — У венгров никогда не будет территориальной автономии в Закарпатье».

Иван Шилов ИА REGNUM

После присяги в консульстве Венгрии в закарпатском Берегово новым венгерским гражданам из числа закарпатцев объясняют, как пользоваться загранпаспортом, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Ролик, снятый тайно, разместил в сети один из тех, кто уже получил гражданство по упрощенной схеме. Сама процедура получения гражданства соседней страны не слишком сложная. В назначенный день человек должен прийти в консульство в Берегово, Ужгороде или Киеве. Там принимают присягу на верность Венгрии. Многие, кто прошли эту процедуру, утверждают, что она не более чем формальность. Ведь среди новоприбывших венгров есть и такие, которые владеют языком лишь на минимальном уровне. На видео также показано, как работница консульства дает совет новым гражданам показывать украинским пограничникам украинский паспорт, а венгерским — Utlevel (паспорт гражданина Венгрии для выезда за границу). Правда, Utlevel нужно оформлять отдельно. Следует отметить, что предоставление венгерского гражданства для граждан других стран не противоречит законодательству Венгрии. Однако на Украине наличие двойного гражданство не признается, хотя и не преследуется. Согласно законодательству, запрещается прежде всего для государственных служащих и депутатов всех уровней. Именно по этой причине некоторые депутаты в Закарпатье вынуждены были сложить свои мандаты. Ситуацию относительно выдачи венгерских паспортов гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово прокомментировала также Служба безопасности Украины, назвав это «угрожающей тенденцией».

Венгерский паспорт

Константинопольский патриарх Варфоломей не разрубает, а развязывает гордиев узел, утверждают BukNews (Черновцы). Действия Варфоломея — «это и Божья истина, которая избавит нас от московской лжи. Московская церковь, тужась называться матерью Украинской церкви, сплетала петельки, но нате — константинопольский патриарх не признает московской церковной юрисдикции над Украиной! Нет ни одной евангельской истины, которую в Москве не перевернули для своей потребности. Результатом этой показухи является нынешнее поведение епископов и духовенства так называемой Украинской православной церкви (части Московского патриархата на Украине): даже не встали почтить погибших в русско-украинской войне украинских воинов, проклинают их и так далее. Адепты так называемой УПЦ МП хвастаются своей признанностью, не осознают, что она не имела и не имеет никаких канонических прав Церкви (ни статуса, ни права на соборы или рукоположение епископов). Московская церковь надеется, что сделает раскол и начнет еще одну войну на Украине. Она рассчитывает на поддержку тех, кого подкармливала, кому оказывала другую помощь, надеясь, что они станут на ее сторону и помогут создать раскол. Но на фоне того, как Константинополь раскрыл все преступления и нарушения Москвы, поддержать Московскую церковь означает самого себя отдать на суд Божий, на лишение благодати без вынесения даже приговора собора или патриарха».

Последние четыре года на фоне боевых действий на Донбассе в Почаевскую лавру заметно меньше едет паломников, информирует «За Збручем» (Тернополь). Не приезжают не только из России, но и немало украинцев. Украинцы потому, что считают лавру форпостом «Русского мира». В то же время в самом монастыре усилили охрану и пристально присматриваются к «чужим», которые заходят на территорию. Охранники говорят на русском и украинском. В Почаеве очень разные настроения и суждения о судьбе Православной церкви на Украине. В городе проживает более 8000 человек, из них более половины — приезжие из России, Молдавии, различных областей Украины. Говорят преимущественно на русском или на суржике, женщины ходят в платках и длинных юбках. Многие работают в лавре. Также приезжают люди на две-три недели и постоянно находятся в обители. Депутат городского совета Почаева Николай Замковский убежден, что будет сопротивление в случае предоставления томоса об автокефалии. Большинство жителей Почаева посещают богослужения в лавре. Хотя некоторые молодые люди начали обращать внимание на содержание проповедей. Говорят, им не нравится унижение Украины, что ситуацию в Донбассе называют «братоубийственной войной» и не вспоминают «украинских героев», а еще на территорию лавры не пускают с государственным украинским флагом. Проповеди священники произносят на украинском, обычно в праздничные и воскресные дни, когда больше верующих, и на русском языках. Ни одного украинского флага не видно ни в Почаевской лавре, ни в других церквях Московского патриархата в городе. Как пояснил охранник, Церковь вне политики и государства. Государство не имеет никакого влияния на заезд-отъезд монахов в лавре, неизвестно, все ли ее насельники в рясах являются монахами и не является ли Почаевская лавра разведывательно-диверсионным центром на территории Тернопольщины, отслеживает ли Служба безопасности Украины ситуацию вокруг обители. Люди опасаются тревожного церковного колокола, в который обычно бьют монахи в случае опасности, закрывая все ворота.

Борис Мавлютов Почаевская лавра. Троицкий собор

Как николаевские политики распределись в вопросе об автокефалии, рассуждают «НикВести» (Николаев). «За» выступают депутаты Верховной рады Вадатурский, Корнацкий, Ливик, Бриченко, Кремень, Подберезняк. Козырь и Макарьян в голосовании в поддержку обращения президента Петра Порошенко, состоявшегося 19 апреля, не приняли. А Жолобецький с Ильюк отсутствовали. Часть депутатов областного совета вынуждена была определиться 5 июля этого года. Не поддержали идею канонической независимой от Москвы Церкви 14 депутатов из 51 присутствующих. Среди них оказались Невинчаный, Олабин, Кравченко, Демченко, Фроленко — своих взглядов они и раньше не скрывали. Также среди противников оказалась группа «Возрождение» почти в полном составе. Вполне ожидаемо «за» был «Блок Петра Порошенко», «Укроп». К ним присоединился «Наш край» во главе с Кормышкиным почти в полном составе. Игорь Дятлов, лидер фракции Оппозиционного блока в Николаевском городском совете, высказался в том духе, что у людей забирают веру. Итак, вывод — главный оппозиционер в горсовете против независимой от Москвы Православной церкви. И почти вся фракция за ним. Зато бывший глава областной государственной администрации Вадим Мериков всячески демонстрировал приверженность Киевскому патриархату. Позиция других представителей николаевской региональной элиты неизвестна.

Порошенко опоздал на презентацию книги главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шувчука и покинул зал сразу после своего выступления, пишет Zaxid.net (Львов). Мероприятие происходило в рамках книжной ярмарки во Львове. Сборник интервью с Шевчуком представляли в актовом зале Львовского национального университета имени Ивана Франко. Высоким гостем стал президент Украины, ради приезда которого даже перенесли церемонию открытия ярмарки. По неизвестным причинам глава государства существенно задержался не только на торжественную часть во Львовской опере, но и на презентацию книги. Он не стал извиняться за опоздание и занял место в первом ряду. Модератор Николай Княжицкий пригласил на сцену Порошенко: «Уверен, что вам передали книгу и вы ее уже читали. Мы все переживаем и ждем предоставления томоса украинской православной Церкви, для чего вы очень много сделали и продолжаете делать». В ответ президент заявил: «Какая у вас здесь фантастическая атмосфера в этом зале! Я с превеликим удовольствием здесь бываю!». На этих словах из зала вышел мэр Львова Андрей Садовый. Далее глава государства признался, что книги главы УГКЦ он не читал, но «приехал сюда для того, чтобы ее получить». И затем сосредоточился на тезисах, знакомых по его предвыборным плакатам: «важно законодательно защищать украинский язык», «нам удалось построить сильную армию», «создание Украинской поместной православной Церкви — это государственная обязанность».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко. «Я люблю родную мову, но со словарём!»

Сотрудник украинской спецслужбы ее же на посмешище выставил, иронизирует «Новий день» (Херсон). Прессу облетела скандальная информацию: полицейский патруль задержал подполковника управления службы безопасности Украины в АР Крым (оно дислоцировано в Херсоне), когда тот в пьяном виде мастурбировал на детской площадке в парке. Правда, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла факт мастурбации, но подтвердила совершение «рыцарем плаща и кинжала» мелкого хулиганства. Так что же все-таки было в парке «Херсонская крепость» на День города? Пресс-офицер управления патрульной полиции Херсона Андрей Кованый комментировать ситуацию не стал, пояснив, что сотрудника СБУ задерживали не патрульные полицейские, а офицеры главного управления национальной полиции Херсонщины, которые патрулировали парк за счет своего личного времени. Они-то и задержали человека со служебным удостоверением, который вел себя агрессивно, буянил, поэтому был доставлен в Херсонский отдел национальной полиции, заявила начальник отдела коммуникации главного управления национальной полиции в Херсонской области подполковник Ирина Атаманенко. Однако официально комментировать, в чем именно это хулиганство выражалось, никто не хочет. И дело тут не в тайне следствия: просто обстоятельства уж очень, как бы сказать помягче, специфические. Сам подполковник СБУ отрицает, что занимался мастурбацией. Его версия нехитрая: выпил в неслужебное время, шел домой и никого не трогал. А тут вдруг ни с того ни с сего налетели злые полицейские, скрутили и поволокли «на цугундер». В полиции же говорят о совершенно иной картине. Патрульные в парке заметили неизвестного в «гражданке». Который стоял в кустах (а вовсе не на детской площадке) со спущенными штанами. Что он там делал — справлял малую нужду или занимался сексуальным самоудовлетворением, осталось непонятно, так как при этом «свечку никто не держал». Увидев приближающихся патрульных, мужчина подтянул штаны и резво ударился в бега. Подведем итоги: сам факт блуждания в пьяном виде и обнажения в парке офицера СБУ отнюдь не красит. И если даже хулиганство украинский беспристрастный суд признает мелким-мелким, то репутационные потери отечественной спецслужбы из-за него все равно можно считать достаточно крупными. Мало того, что целый подполковник в пьяном виде справляет нужду в общественном месте, так он еще и удрать от патрульных не сумел! Что физическая подготовка, что «облико морале» в этом случае явно не соответствует образу борца с врагами нации.