Чем на всем протяжении истории отличалась основа мощи России от основы мощи США? Прежде всего, тем, что Россия — это континентальная держава, а США — морская. Наша сила базируется на огромных сухопутных пространствах и на их контроле. Американский гегемонизм состоит в контроле над морскими акваториями и транспортными потоками по ним проходящим.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Все годы с момента распада СССР США работали против нас на нашем же поле. Используя слабость страны, они руками «союзников» в Евразии подрывали возможности России и делали это хорошо. К счастью, в те времена Белый дом не предполагал, что «разорванная в клочья» Россия к 2018 году не только сумеет восстановиться, но и будет способна сдерживать атаки «на земле», и даже более того — контратаковать «на море». В частности, в личной вотчине англосаксов: на океанских просторах, в Средиземноморье, Арктике и на мировых торговых путях.

Ход конем

После сплошных геополитических поражений 90-х, медленного отступления 2000-х, укрепления страны в последующие годы и установления «красных» линий, отрезвить западное давление на Россию можно было лишь одним путем — контратакой. Причем сделать это было необходимо там, где США этого меньше всего ожидали.

Первым шагом, призванным умерить алчность западных стран и дать понять, что Москва более не будет терпеть захватнической политики Вашингтона, стала Южная Осетия и Абхазия, затем Крым, чуть позже — Сирия, но наиболее перспективный маневр происходит прямо сейчас — это «русская» Арктика. По существу, именно нынешний шаг является наиболее смелым, поскольку в отличие от всех предыдущих, сделанных на земле, он осуществляется на море.

Иван Шилов ИА REGNUM Русская Арктика

Для игры России на излюбленном поле враждебных нам океанских держав нам как минимум необходимо стать океанской державой снова. И хотя формально, Россия является таковой уже сейчас, ведь 38 807 километров ее государственной границы проходят по морю, «дьявол», как всегда, кроется в деталях. А потому из трех вариантов приемлемого противодействия — на поле Тихого, Северного Ледовитого или Атлантического океана, единственным возможным был второй. С тех пор и началось глубокое переосмысление роли Арктики.

Предыстория вопроса

Во времена СССР границы «русской» Арктики проходили от Кольского полуострова через Северный полюс и до Берингова пролива. Иными словами, более чем треть Арктики была советской. В 1997 году «проамериканское» правительство «демократов» ратифицировало конвенцию ООН по морскому праву, после чего Арктика была поделена. До 1982 года принадлежность большей части арктических территорий (за исключением норвежской части) к России никто не оспаривал. Однако во времена Горбачева данная конвенция была подписана, а в 1997 году окончательно ратифицирована. Арктику разделили на сектора.

В последующем именно из-за этого России понадобилось более десяти лет, чтобы повторно доказать право на владение своей же собственной частью арктического шельфа. Тем не менее все понимали, что западные страны всегда будут держать в голове идею оспорить эти претензии, и в конечном итоге ровно это и произошло.

Уже в 2000-е годы Дания по «совету» из США заложила два корабля управления арктического класса, Норвегия — патрульный ледокол и пять фрегатов для условий севера, арктическая группировка США на Аляске начала адаптацию к северным широтам военных беспилотников, вертолетов и противокорабельных ракет. Иными словами — энтузиазм России в деле возвращения Арктики уже тогда показался Штатам слишком угрожающим, а возрождение — необъяснимо велико.

Цитата из х/ф «Ледокол». Реж. Николай Хомерики. 2016. Россия Во льдах

К концу 2000-х у США оставался наименьший сектор Арктики (и то приписанный к ней только благодаря Аляске), сектор же России вот-вот должен был возрасти. Сразу после осознания этого США решили разыграть политическую карту. Лоббируя изменение в конвенции ООН по морскому праву 1982 года, они попытались изменить ключевые пункты соглашения. Цель была проста и тривиальна — пересмотреть секторальное деление Арктики, сделав ее ресурсы «общедоступными», а право на формирование правил без лишней скромности передать США, Норвегии, Швеции и Исландии, без России.

Разумеется, всем стало ясно, что нейтральный статус добычи ресурсов оставался бы таковым ровно до тех пор, пока на арктическом шельфе не были бы обнаружены запасы полезных ископаемых. Как только бы это произошло, корпорации США, прикрываемые американским военным флотом, стали бы негласными хозяевами всех «нейтральных» ресурсов. Ввиду этого главным вопросом северных российских территорий стал не аспект экономики и Северного морского пути, а задача сохранения над этими территориями российского суверенитета.

В 2007 году операция была начата. На глазах впавших в прострацию США, глубоководный батискаф «Мир» недвусмысленно водрузил российский триколор прямо на хребте Ломоносова — ровно в том месте, где кончались границы «Арктики» в советский период.

Oceanexplorer.noaa.gov Батискаф «Мир»

Цели и задачи

На Арктику сегодня претендуют многие. При этом в списке претендентов есть и такие страны, которые находятся от нее крайне далеко. Причина для этой нелогичности лежит в плоскости попыток США пересмотреть положения договора. Нейтралитет ресурсов Арктики, продавливаемый Америкой, как и формальный призыв сделать ее «общедоступной», ни для кого не оставляет иллюзий. По факту это означает, что США планируют лишить всех собственников Арктики национальных арктических ресурсов и передать их только себе. Своей аферой Вашингтон рассчитывал получить контроль над ресурсами нетронутого региона по праву сильного, но неожиданно наткнулся на стремительный и жесткий отпор.

Тихая подготовка российского шага началась еще в 2008 году. Под активный шум «об отсталости и крушении» Вооруженных сил России армия страны активным образом перевооружалась. Началось строительство первых арктических погранзастав, восстановление северных аэродромов. Сегодня каждый такой аэродром уже превратился в настоящий минигород. В современнейшие военные базы со своими системами ПВО, РЛС, противокорабельной обороной, истребителями и перехватчиками в отапливаемых ангарах, жилыми и складскими помещениями, комплексами РЭБ и беспилотными летательными аппаратами.

Заканчивается развертывание многоцелевой космической системы наблюдения, связи, управления и освещения подводной, наземной и воздушной обстановки над российской Арктикой. Работа идет по всем фронтам.

На днях в ходе беспрецедентных военных маневров «Восток-2018» Владимир Путин процитировал слова Ломоноса о том, что Россия в будущем будет прирастать Сибирью, а затем неожиданно добавил: «Так было в прошлом веке, в нынешнем Россия должна прирастать Арктикой». При этом слово «должна» прозвучало в речи президента отнюдь не случайно.

Mil.ru Учения кораблей Северного флота ВМФ РФ

Каждый новый этап потери абсолютного американского гегемонизма и уменьшения его влияния действительно будет сопровождаться все более необдуманными действиями США. Спектр угроз и масштабы грабежа будут расти, а значит, 30% мировых запасов природных ресурсов непременно станут объектом западного желания. В этом ключе практика показывает, что лишь паритет военных сил либо их превосходство способно оградить такую суверенную страну, как Россия, от деструктивных действий и аппетитов Вашингтона.

Арктика в этом смысле — идеальный плацдарм. По существу, в мире нет лучшего места для развертывания сил российской ядерной триады. Через Северный полюс пролегают кратчайшие траектории полета российских баллистических ракет и ракет США «Минитмен», расположенных в штатах Монтана и Северная Дакота. Как следствие, Минобороны не может позволить третьей стране размещать на пути наших ракет перспективные или нынешние системы ПВО морского или наземного базирования, а также крайне заинтересовано иметь в Арктике свои ПРО.

Подо льдами Северного Ледовитого океана располагаются основные районы патрулирования стратегических подводных ракетоносцев России. Лед надежно скрывает их от возможности вражеского обнаружения и, по существу, оставляет для противника лишь один шанс — охоту на российские АПЛ с помощью АПЛ аналогичного класса. Это сложно, дорого и малоэффективно. Над поверхностью паковых льдов и ледяных полей развертываются и самолеты дальней авиации России — носители ядерного оружия Ту-95 и Ту-160. В отличие от прочих маршрутов — через Восток и Запад в случае ответного удара, на этом направлении ракетоносцы не встретят сопротивления систем ПВО НАТО, поэтому крайне важно сохранить такое положение вещей.

Mil.ru Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

В итоге Арктика, как наиболее короткий и предпочтительный маршрут ответного удара, просто обязан был быть под контролем России. Иначе сохранить возможность данного инструмента у нашей страны практически отсутствовала.

Успехи и достижения

К моменту распада СССР Север России был прикрыт с воздуха системами ПВО абсолютно — штабы находились в Архангельске, Североморске, Хабаровске и Новосибирске. Однако уже к 1999 году из 151 полка ПВО осталось 84, число бригад сократилось с 56 до 1, полков истребительной авиации с 67 до 27, а полков и центров радиотехнических войск с 71 до 16. Проще говоря — Север больше ничего не защищало. Даже браконьеры чувствовали себя там как дома.

Таким образом, главная задача России в Арктике в последние 10 лет состояла в том, чтобы заново обеспечить свое присутствие, суверенитет и контроль над российской же частью арктического шельфа. Причем таким образом, чтобы все прочие желающие работали там либо под нашим контролем, либо за пределами тех территорий, которые Россия считает своими.

Для этого наша страна сумела сработать на опережение — рывком нарастила военное и экономическое превосходство по северным российским рубежам. К настоящему времени в планах США уже числилось создание вокруг северных рубежей России системы натовских ПВО, однако к 2018 году мощные системы ПРО создали не они, а Вооруженные силы России.

Mil.ru Российские системы ПВО в Арктике

За последние несколько лет «ландшафт» данного региона преобразился наиболее разительно. Восстановлены десятки аэродромов, строятся новые, расконсервированы и модернизированы старые советские военные объекты, вывезены сотни тысяч тонн устаревшего оборудования и установлено новое, строятся современные пункты базирования флота, военной авиации, уникальные станции РЛС. Для арктического региона разрабатываются специализированные комплекты техники, обмундирования и вооружения. Работы ведутся повсеместно от Мурманска до Магадана.

В декабре 2014 года в Североморске было создано объединенное стратегическое командование «Север», а благодаря стремительному развитию армии Северный флот усилился до 8 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, 4 атомных подводных лодок с крылатыми ракетами, 13 многоцелевых АПЛ, 9 атомных и 1 дизельной подводной лодки спецназначения, 6 дизельных подводных лодок и 38 ударных боевых кораблей различного класса. Суммарно с учетом ледокольного флота данный военный потенциал уже превышает возможности прочих арктических государств — США, Канады, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии в регионе вместе взятых.

Помимо этого, на воду уже спущен первый в серии и самый мощный в мире атомной ледокол «Арктика», а сверхпроект еще более мощных 120-мегатонных ледоколов типа «Лидер», отложенный ранее на неопределенный срок, вскоре также пойдет в серию. Буквально неделю назад об этом стало известно официально. Все это, не считая двух полков береговой обороны, бригад морской пехоты, мотострелков и многого-многого другого, уже несет службу на соответствующих рубежах.

Hanko Ледокол «Арктика»

В целом в «русской» Арктике сформировано 6 ключевых опорных точек, вокруг которых концентрируется вся необходимая военная инфраструктура. Комплексы ПВО, системы РЛС, противокорабельные комплексы, ударные корабли флота и многое другое. Иными словами, системы военных объектов на Новой земле, Северной земле, островах Котельный, Врангеля, земли Александры и мысе Шмидта — надежно защищают российскую часть Арктики от алчности Вашингтона. Хотя еще 3,5 года назад о большей части всего перечисленного никому не было известно.

Не стоит забывать и о том насколько этот шаг подстегнул к развитию российскую науку, гражданский сектор и непосредственно ВПК. Ведь большинство объектов инфраструктуры в данных широтах создаются буквально с нуля. Жесткое солнечное излучение, природные электронные разряды, крайне низкие температуры, снег и лед — все это самым суровым образом влияет на работу электронных систем и техники. Китай не смог решить аналогичную проблему для своих РЛС даже в Гималаях, однако специализированные РЛС и новая арктическая техника России работает в гораздо более сложных условиях без всяких проблем.

И это, несмотря на то, что в отличие от Гималаев, ионизирующее солнечное излучение здесь обычно приводит к перегрузкам, помехам и выходу из строя даже систем ПВО, не говоря уже о «мгновенном» разряде незащищенных от холода аккумуляторов. Поломки обычных пластмасс, резины и прочих материалов при сверхнизких температурах, снежные снаряды, мешающие работе авиационных двигателей — все это лишь малая часть преодоленных проблем.

ShinePhantom РЛС

Низкотемпературные смазки, постоянные цифровые карты ледовой обстановки, специальные турбированные дизельные двигатели — все это пришлось создавать буквально с нуля. Практически каждый элемент всего, что используется армией на Севере, несет в себе качественные ноу-хау. Обмундирование солдат, оружие, жилые комплексы, ангары и прочее — все это имеет уникальные свойства, присущие географии данных мест. Даже сплавы различных материалов были разработаны специально для получения свойств меньшей теплопроводности.

Иначе говоря, только две крайние российские операции в Сирии и Арктике подстегнули науку и промышленность страны куда больше, чем все слова и действия либеральных «экспертов» и «новационных» институтов. Тех самых людей, кто призывал страну не только сокращать армию, но и сужать ее географию. На лицо огромный веер новейших разработок и технологий, которые целиком и полностью создаются в нашей стране.

Столь резкий скачок России за последние 4 года был сделан страной далеко не случайно. Перед ВПК, наукой и промышленностью стояла четкая и конкретная цель. И оказалось, что при желании даже за столь короткий период потенциал России способен оставить позади тех конкурентов, которые пытались получить аналогичный прогресс.

Причина для такой расторопности у нас также присутствовала. Как и всегда, когда дело касается Запада, — она относилась к материальной стороне. Дело в том, что уже сейчас «развитые» экономики ЕС и США практически полностью исчерпали легкодоступные ресурсы на своей территории. И даже марионеточные правительства стран-доноров не обеспечивают нужный объем. Тем не менее машина потребления продолжает разрастаться, а значит, было ясно, что рано или поздно руками Вашингтона корпорации обратят свое внимание на арктическую «кладовую», большая часть которой единолично принадлежит Москве.

Гюстав Доре. Иллюстрация для книги Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Как известно, ради прибыли капитализм пойдет на что угодно, а Арктика — это 9% мировых запасов угля, 13% мировых запасов нефти, 30% запасов природного газа мира. При этом российская сторона доказала принадлежность трети этих территорий к континентальной части страны. А это значит, что международные нормы о суверенных экономических зонах, в которых только и разрешалось вести добычу нашей стране (и к подписанию которых нас склонили в 90-е годы), разом перестали существовать.

Треть Арктики стала внутренней частью Российской Федерации со всеми выводами и внутренними законами. Горбачев, а затем демократы в 1997 году громко отрезали от России большую часть Северных территорий и Вашингтон аплодировал.

Медведев подарил Норвегии малую часть оставшихся арктических земель и сделал Россию «другом США», Путин — тихо и вежливо вернул России разом треть Арктики и сделал себя вместе с Россией — «диктатурой и врагом цивилизованных народов». Что не удивительно, поскольку, по оценкам китайских специалистов, этим шагом Москва прирастила природные богатства страны сразу на 11%, поэтому подобная реакция была не нова.

Кроме того, по экспертным оценкам западных институтов, Северный морской путь по большей части не будет нуждаться в постоянной проводке крупнейшими атомными ледоколами России уже к 2030 году, а значит, вопрос безопасности страны и торговых путей становится для нас ключевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

СМП, помимо полезных ископаемых и военной компоненты, в скором времени и сам по себе станет угрозой западному гегемонизму. Ударом по его ключевой основе — мировым торговым путям. Уже сейчас с участием крупнейшего в мире российского ледокольного флота и таких экспортеров, как Китай, СМП сокращает маршрут поставок товаров на 40%. «Северный морской путь — обогатит Россию», — пишут англо-саксонские СМИ и тем самым показывают, что помешать этому они желают всеми своими силами.

Тем не менее к сегодняшнему дню вместо Арктики, которая по планам США должна была быть частью кольца военных объектов вокруг России, Америка получила Арктику, в которой единолично господствует Москва. Зону безоговорочного контроля России на суше, в воздухе и на море.