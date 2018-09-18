Предложение президента РФ Владимира Путина без предварительных условий заключить до конца года подводящий черту под послевоенным периодом японо-российский мирный договор широко комментируется в мировых СМИ. Некоторые из них делают скоропалительные «сенсационные» выводы о чуть ли не отказе Японии от союза с США и «переходе к военному альянсу между Россией, Китаем и Японией». Так, канадское издание Le Journal de Montreal пишет: «Пока что этот альянс — скорее игра воображения, чем реальность, но последние изменения в отношениях стран открывают перспективы, которые ещё совсем недавно казались невероятными». Подобные перспективы автор статьи Лоик Тассе строит на том, что-де «Соединённые Штаты теряют своё влияние в регионе из-за политики изоляционизма». Предположения, прямо скажем, поспешные, и их реализация, конечно же, маловероятна в обозримом будущем, ибо, что бы ни говорил президент США Дональд Трамп, подобного рода в высшей степени стратегические решения определяет не он, а подлинные хозяева «града на холме». А они-то вовсе не собираются лишаться «японского непотопляемого авианосца», расположенного в непосредственной близости к объявленным Вашингтоном и Пентагоном «главными врагами» США — России и Китаю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

U.S. Navy Корабль ВМС Японии рядом с американским авианосцем

Справедливости ради отметим, что автор в канадской газете в подобных воззрениях не одинок. Мнение о возможности военного блока «Россия, Китай и Япония» высказывают и некоторые отечественные авторы. Вот пример такого прогноза: «Включение потенциалов технологических экономик Японии и Кореи в состав «Восточных» (России и Китая — А.К.) обеспечит посрамление США в глобальном масштабе и создаст условия для коллективного выхода стран СВА из мирового финансового кризиса в азиатский цикл накопления капитала». При этом для вовлечения Токио в новый необычный альянс допускается частичное удовлетворение Москвой территориальных претензий Токио на Курильские острова.

Это напомнило автору этих строк историю с приглашением Иосифа Сталина незадолго до нападения Гитлера на СССР в «Тройственный пакт» — блок наиболее агрессивных государств мира — Германии, Японии и Италии.

Во время посещения наркомом (министром) иностранных дел СССР В. М. Молотовым Германии в ноябре 1940 г. (к этому времени завершалась разработка стратегического плана германской агрессии против СССР «Барбаросса») Гитлер лицемерно предлагал СССР «участвовать как четвертому партнеру в этом пакте». При этом фюрер не скрывал, что речь идет об объединении сил в борьбе против Великобритании и США, заявляя: «…Мы все являемся континентальными государствами, хотя каждая страна имеет свои интересы. Америка же и Англия не являются континентальными государствами, они лишь стремятся к натравливанию европейских государств друг на друга, и мы хотим их исключить из Европы. Я считаю, наши успехи будут больше, если мы будем стоять спиной к спине и бороться с внешними силами, чем если мы будем стоять друг против друга и будем бороться друг против друга».

Накануне встречи Молотова с Гитлером имперский министр иностранных дел фон Риббентроп следующим образом изложил советскому наркому германское видение интересов участников «проектируемого союза»: «Интересы Германии идут в Восточной и Западной Африке, Италии — в Северо-Восточной Африке, Японии — на юге, а у СССР — там же на юге — к Персидскому заливу и Аравийскому морю…» Риббентроп предложил договориться СССР, Германии, Италии и Японии в виде декларации против расширения войны, а также о желательности компромисса между Японией и Чан Кайши. Примерно такое же разделение мира предлагал Сталину и министр иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуока во время переговоров в апреле 1941 г. в Кремле о заключении пакта о нейтралитете.

Иоахим фон Риббентроп и Ёсукэ Мацуока

Не нужно быть большим стратегом, чтобы понять замысел лидеров стран — участниц «Тройственного пакта» — не допустить вовлечения СССР в блок с западными державами — Великобританией и США. Чем все это закончилось, известно.

Но вернемся к сегодняшнему дню. Благо, если «прожектами» о военном союзе Японии с Россией и Китаем занимаются не отвечающие за судьбы нашей страны журналисты и футурологи, хотя введение народа в заблуждение тоже грех немалый. Гораздо хуже и опаснее, когда, подобно Никите Хрущеву, мыслят путем территориальных уступок «оторвать» Японию от США и приблизить к России те, кто определяют политику и стратегию нашего государства. Ибо это уже не «игра ума», а, как говорят немцы, «realpolitik» (реальная политика) с конкретными последствиями.

Взявшийся писать о японо-российских отношениях канадский автор проявляет себя как дилетант, что, к сожалению, свойственно журналистам, и не только западным. Так, он утверждает: «Что же касается отношений между Японией и Россией, то они всегда были плохими из-за присоединения Курил к России, которое Япония никогда не признавала».

В том-то и дело, что еще как признавала. Подписывая Акт о безоговорочной капитуляции, японское правительство соглашалось с ограничением территории своей страны четырьмя крупными островами метрополии — Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю. А также более мелкими островами, которые будут указаны союзниками. И они были указаны.

Советская делегация подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». 2 сентября 1945

Меморандумом осуществлявшего оккупацию Японии главнокомандующего союзных держав генерала Дугласа Макартура № 677/1 от 29 января 1946 г. определялись территории, которые выводились из-под суверенитета японского государства. В нем указывалось, что из-под юрисдикции государственной или административной власти Японии исключаются все находящиеся к северу от Хоккайдо острова, в том числе «группа островов Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Шикотан». Японское правительство восприняло это как должное и никаких возражений не выдвигало.

Целью японского правительства в 50-е годы были лишь острова Малой Курильской гряды (Хабомаи и Шикотан). Требование «вернуть» и самые крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды было навязано японскому правительству госдепом США, дабы не допустить полной нормализации отношений и сотрудничества Японии с СССР.

Не знает автор канадской газеты и о том, что был продолжительный период, когда, несмотря на разгар холодной войны и шумную кампанию за «северные территории», торгово-экономические отношения Японии с СССР были на подъеме, и Япония оспаривала с ФРГ первое-второе места по объему такого сотрудничества с СССР. Иначе он не вводил бы читателя в заблуждение, утверждая: «Из-за конфликта вокруг островов Япония очень мало инвестировала в Россию, хотя объективно японские компании могли бы извлечь выгоду из огромных природных ресурсов, которыми обладает Сибирь».

Не острова являются тормозом, сдерживающим взаимовыгодное развитие экономических отношений двух соседних стран, а несамостоятельность японской внешней политики, вынужденное следование за «коллективным Западом», задавшимся целью санкциями «задушить» и «порвать в клочья» экономику нашей страны. И никакие дружеские улыбки и объятия Абэ с Путиным не смогут изменить ситуацию, в которой находится фактически оккупированная американцами Япония. Так что рассуждения о переходе Страны восходящего солнца к «военному союзу» с Россией и Китаем, как говорится, «от лукавого».