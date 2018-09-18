Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве Украины и Российской Федерации. Выстрелил.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

А ведь когда-то надежда была. На то, что в киевских кабинетах победит здравый смысл и трезвый расчёт, а не популизм, варящийся в ржавых кастрюльках. Но Порошенко с кураторами эту надежду убили с рвением душегубов, любящих своё дело. Указ о разрыве Договора о дружбе Украины и России всё-таки был подписан. Sic!

Да, в нынешних условиях он выглядел определённой фикцией. Отношения двух стран вошли даже не в пике, а уже коснулись земли, чтобы взорваться. Как тот несчастный «Боинг». Да, страны в той или иной форме сталкивались в реальных бойнях. Да, после возможной автокефалии УПЦ большего «остаточного прощавай» Русскому миру и представить-то сложно. И, наконец, да — украинский вопрос «а почему, собственно, мы воюем с Россией, но не разрываем договор о дружбе с ней?» — звучал регулярно.

Но! Для чего было не просто топтаться, а прыгать на трупе с показным садизмом?

Указ, подписанный Порошенко, — не следствие здравого смысла и не последствие войны. Нет, указ, подписанный Порошенко, — это убийственный популизм. Это сигнал: я, Пётр Алексеевич, готов на всё, лишь бы сохранить власть. Потому что чубатых голов, разгорячённых горилкой и пропагандой, в стране много — им надо было угодить, чтоб верно голосовали на ближайших выборах. Хотели «остаточного прощавай»? Получайте! Теперь уже носом никто не ткнет — всё, расстались.

Есть и практический интерес для Киева: после разрыва договора о дружбе с РФ легче будет выбивать западные кредиты. А в ближайшей перспективе Киев может отхватить миллиард. Так что не одним популизмом борщ приправлен.

Вот только украинскому народу от этого что? Какие выгоды? Или каждому из западного миллиарда раздадут по чуть-чуть? Вряд ли. Ещё и приплатить заставят, а дороги лучше не станут, и гривна не взлетит ввысь, и производство не заработает. В принципе, какие страны расцветали после западных кредитов в наше-то время? Наоборот, как тот наркоман, плотнее присаживались на иглу.

Злосчастный указ Порошенко — окончательный разрыв с Россией, показательный и бесповоротный. Сбылся худший сценарий. Потому что разрыв России и Украины, со временем грозящий масштабной войной, — главная геополитическая катастрофа начала XXI века. И главная трагедия русского народа за всю историю. Живой организм разрезали, выпотрошили и отшматовали. Многое было в истории российско-украинских отношений, но столь показательной казни ещё не было.

Кто-то на Украине этому рад. Находятся идиоты и в России, которые блеют: мол, для чего нам вообще Украина, пусть валят. Идиоты, собственно, на то и идиоты. Потому что не может быть ничего нормального в том, что русское государство за несколько десятилетий превратить в самое русофобское государство в мире. Сначала бросить там 30 миллионов русских людей, а после обвинять часть из них, почему вы не с нами. Не может быть ничего нормального в том, чтобы потерять часть себя, утешая идиотскими бреднями «а это и не было нашим, нами».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Нужно усвоить главное. В том, что Украина перестала быть нашей, русской, есть прямая вина России. Мы занимались своими делами. Мы вели провальную политику на Украине со всеми этими бездарными дипломатическими ведомствами, Россотрудничествами и послами вроде Зурабова. Мы думали, что «газовая дубина» — качественный инструмент влияния. Мы ошибались. Мы сами позволили потерять Украину.

И это больно. Хотя бы потому, что мы — русские и украинцы, россияне и украинцы (как кому больше нравится) — спаяны родственными связями. Люди по обе стороны границы — свои люди, родные. Не чужие. Не китайцы и не боливийцы, коим всё стараемся подмигнуть. И это — Украина без России, Россия без Украины — семейная трагедия. Только масштаб семьи колоссален. Развод приносит боль. А это колоссальный развод. И России это, конечно, аукнется. Ударит под дых.

А что с Украиной? Ударит ещё больнее. Потому что российско-украинское тело взращено в советских лабораториях. Оно заточено на совместное существование. Как говорил Сталин: «Одно не может существовать без другого». И это так. От производств до торговли.

Сейчас товарообмен между Россией и Украиной вырос на 20%, даже несмотря на худшие за всю историю отношения. А с кем ещё торговать? Где ещё работать украинцам, как не в России? Или есть люди, которые верят в бред о поляках и испанцах, принимающих украинских работяг с комфортом? Или есть совсем идиоты, верящие в сказку о безвизе? Простой украинец даже сейчас во многом живёт за счёт России. Жил.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Так, а что дальше? Есть два сценария — оптимистический и пессимистический.

Сценарий оптимистический (пусть и с неприятными эпизодами). Украинцам некуда будет податься. Экономика, торговля, производство заглохнут окончательно. Эта власть уйдёт (тут без сомнений). И придётся искать партнёров. Нужна ли Украина Европе в ближайшие 20 лет? Нет. И тогда придётся вновь договариваться с Россией.

Сценарий пессимистический. Украину будут готовить к войне с Россией. Войне не политической, не экономической, а реальной. Той, что с ракетами и бомбардировщиками. Мне видится данный сценарий вполне реальным. Бред? Ну, так, а кто предсказывал такой, как сейчас, ход событий лет 10 назад? Война случится, если власть не изменится, а народ с двух сторон продолжат травить человеконенавистнической пропагандой. И Украина в своей войне будет плацдармом в войне куда большей. Собственно, та уже началась.

Разрыв договора о дружбе между Украиной и Россией страшен не собой как фактом, а преддверием куда большей беды. Той, что окончательно разрежет напополам одно целое. И не уверен, что у нас хватит сил, разума, инструментов этого не допустить. Наоборот, похоже, все хаты, под стать мостам, будут спалены.