Академия наук по Уставу может и должна заниматься просветительством, заявил президент РАН, академик Александр Сергеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Академия Наук в Москве

«Просветительская деятельность сейчас вот, в июле месяце, появилась среди уставной деятельности Российской Академии наук — впервые», — сообщил Сергеев на заседании президиума РАН.

Согласно поправкам в закон о РАН от 19 июля 2018 года, действительно, расширены права высшего научного сообщества России в деле популяризации научной деятельности и пропаганды науки. В шестой статье закона есть особый пункт об этом.

«Распространение научных знаний, повышение престижа науки и популяризация достижений науки и техники — одна из основных целей Российской Академии наук», — процитировал документ в своем докладе вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов, добавив, что «это очень важно и позволяет включить это в госзадание для РАН», поскольку написано, что «Российская Академия наук для реализации своих основных задач участвует в разработке, обеспечении и реализации программ популяризации и пропаганды науки», в том числе, что важно, среди детей и молодежи.

Пока наиболее существенных успехов в этом добился Московский университет. Из доклада его главы, академика Виктора Садовничего, следует, что проводимый уже 25 лет МГУ форум «Ломоносов» ежегодно собирает 15 тысяч участников. На форуме работает 38 секций и 400 подсекций по различным научным направлениям. Академик предложил «скоординировать деятельность форума с Российской Академией наук». По его словам, это мог бы быть «один из важных агрегаторов популяризации научной деятельности».

С 2006 года МГУ проводит Фестиваль науки. Это 2 млн участников в год, 70 регионов России, 5000 мероприятий и 15 лекций Нобелевских лауреатов. Особо отметил академик Садовничий олимпиадное движение школьников.

«Это изюминка, — подчеркнул он, — которую мы нашли и которую нужно сохранить».

Действует и весьма успешно платформа «Университет без границ», сообщил ректор МГУ.

«Это очень широкий спектр популяризации науки, в том числе и для серебряного возраста. 120 стран слушает эту платформу Московского университета «Университет без границ», — отметил Садовничий.

Есть в МГУ еще одна платформа — «Университетская кафедра». Идея пришла ректору в 90-е годы, когда он увидел в Музее МГУ фотографию Льва Толстого на лекции в Московском университете. Это было в XIX веке, когда при МГУ работал лекторий. Идея вдохновила ректора, был создан аналог того исторического лектория.

«Раз в месяц 500 человек примерно приходит на лекции выдающихся ученых. Прошло 200 лекций за эти годы. 100 тысяч слушателей прошло», — сообщил Садовничий. «Здесь говорилось о работе со школьниками, — добавил он. — Здесь наше общее поле — и университета, и Академии наук. Сегодня ко мне подошло несколько человек с просьбой увеличить прием школьников на «Малый мехмат». Что такое «Малый мехмат»? Каждую субботу университет кипит: приходит 2500 школьников, шестой-восьмой класс, чтобы учиться математике».

Есть у МГУ еще одно важное начинание — виртуальные лаборатории. По мнению главы МГУ, это важное подспорье особенно для сельских школ, где нет возможности проводить полноценные лабораторные работы. А с помощью компьютера в глубинке можно ставить без ограничений любые опыты по химии или физике. Президент РАН пообещал, что «Российская Академия наук посмотрит на опыт МГУ».

Ras.ru Вице-президент РАН Алексей Хохлов

Что касается опыта, то, как стало ясно из выступления академика, вице-президента РАН Алексея Хохлова, Россия многому могла бы поучиться у Китая в деле популяризации науки.

«Научного просвещения в масштабах страны до последнего времени на проводилось, — заявил Хохлов, — И это находится в контрасте с тем, что происходит, например, в Китайской Народной Республике. Там еще в 1958 году был создан первый орган популяризации науки — Китайская ассоциация по науке и технологиям. В 1980-м году Госсоветом был образован Китайский научно-исследовательский институт популяризации науки. В 2002 году был издан специальный закон КНР по популяризации науки и технологий, требующий от учреждений высшего образования и научных учреждений проводить подготовку научного состава и мотивировать его к популяризации собственных исследований параллельно с их непосредственными задачами, то есть это требование по закону».

Теперь по новому закону о РАН от Академии наук тоже можно требовать выполнения уставных обязанностей — в число которых вошла пропаганда научных знаний и борьба с лженаукой.

Говоря об опыте Китая, академик Хохлов подчеркнул, что нынешний глава КНР назвал научно-технические инновации и популяризацию науки «двумя крыльями в реализации инновационного развития».

Очевидно, что эти крылья Россия с помощью ученых должна отрастить или, если они уже есть, то расправить.