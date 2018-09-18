О беспрецедентном решении окружного суда Познани в отношении Католической церкви в Польше пишет Głos Wielkopolski (Познань). 20 августа в Апелляционном суде Познани будет рассмотрено решение окружного суда, который в январе этого года постановил, что Орден Христа для Заграничной Полонии должен выплатить 1 миллион злотых жертве «своего» священника, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю девушку. Как подчеркивает издание, это беспрецедентное суждение — впервые признана юридическая ответственность Католической церкви за дела одного ксендза. Ситуация такова. Отец Роман Б. был приговорен к 4 годам лишения свободы за изнасилование девушки, у которой имела место сложная ситуация в семье. Он познакомился с ней в Западно-Поморском воеводстве, где преподавал основы религии. Началось всё с простой заботы, что со временем переросло в постоянную и жестокую эксплуатацию. Суд вынес определение в отношении отца Романа, установив, что он сделал девушку «секс-рабыней». Наказание, вероятно, могло бы более суровым, однако у ксендза обнаружили повреждения, влияющие на его здравомыслие. После отбытия заключения священник отправился в Орден Христов в Пущиково. Ему было запрещено контактировать с верующими, но потом стало известно, что отец Роман принимал участие в служении мессы. Девушка, пострадавшая от него, сегодня уже взрослая женщина, подала иск в суд в Познани. От Ордена Христа она потребовала единовременной выплаты 3 миллионов злотых и пожизненную ренту. В решении, вынесенном в январе, сумму понизили до миллиона злотых, приняв предложение о пожизненной ренте. Как заявила судья Анна Лосик, если бы отец Роман не был священником, если бы он не преподавал религию, то не встретил бы свою жертву и не заслужил бы ее доверия. Поэтому в соответствии статьей 430 Гражданского кодекса необходимо говорить об ответственности Ордена Христа за действия «подчиненного». Однако там не согласились с этим доводом. Утверждают, что не были в курсе о действиях своего ксендза, который к тому же был после лишен сана. «Отец Роман — исполнитель, начальство не несет ответственности за его действия», — утверждает адвокат Кшиштоф Вырва, представляющий Орден Христа. О рассмотрении апелляции попросили обе стороны. Церковь говорит, что не несет ответственности за ксендза. А девушка требует более высокой компенсации. Если приговор оставят в силе, жертвы других священнослужителей-педофилов смогут использовать его в своих делах в части компенсации причиненного вреда.

Иван Шилов ИА REGNUM

Cimmerian praetor Зал судебных заседаний

В Люблине собирают подписи против преподавания религии в общеобразовательных школах, сообщает Dziennik Wschodni (Люблин). Организаторы акции заявляют, что петицию поддерживают многие родители, в том числе не только атеисты, но и верующие. Они надеются собрать миллион подписей в интернете. В течение первых шести дней их поддержало более 14 тысяч человек. «Мы верующие, но мы считаем, что религия в школе — это плохая идея. Я сама учила ее в приходском классе, и всегда это вызывало у меня усмешку. Для моих детей религия в школе — это каторга. Они боятся плохих оценок, которые снижают среднее значение в аттестате. Они жалуются, что на уроках религии больше пишут, чем на уроках польского языка. И постоянно просят нас освободить их от занятий», — говорит любличанка Марта. А вот мнение подписавшего петицию Петра: «Сын идет на уроки религии, потому что весь его класс ходит. И это единственная причина. Ребенок боится, что иначе его друзья будут смеяться над ним. Для взрослых это глупое объяснение, но, поверьте мне, для ребенка — очень важный вопрос». Организатор акции Петр Г. (он не раскрывает свое имя) объясняет, что уроки религии становятся в ряде случаев более важными, чем такие предметы, как физика, математика или география. Если кто-то отождествляет себя с верой, пусть принимает участие в ее обрядах после школьных уроков. Помимо того, катехизация в государственных школах стоит поляками 1,15 млрд злотых в год. Помимо того, раздражают попытки священников занять места учителей по другим предметам, кроме преподавания религии. В начальной школе № 139 в Лодзи ксендз был нанят психологом. Руководство учебного заведения объясняло, что в этом нет ничего плохого, потому что этой вакансией никто больше не заинтересовался, а сам священник имел достаточную квалификацию. Однако после того, как эта история попала в средства массовой информации, ксендза пришлось уволить по требованиям родителям, которым не понравилось, что школьным психологом стал человек, руководствующийся религиозными доктринами. Между тем ныне совершенно невозможно полностью исключить религию из школ, поскольку такое потребует изменение конкордата, подписанного между Церковью и государством. Как полагает президент Фонда свободы от религии Дорота Вуйчик, «глядя на то, что происходит в государственных школах в последнее время, нет шансов на реакцию правительства. Всё зависит от выборов. Если будет создана коалиция партий и общественных объединений, поддерживающих европейскую и открытую Польшу, можно ожидать инициативы (по удалению религии из школ — ИА REGNUM )».

Джордж Адам Шмидт. Чтение библии. 1827

В понедельник, 17 сентября, в Кракове вспоминали 79-ю годовщину «предательского вторжения Красной армии в Польшу», передает Dziennik Polski (Краков). «Польша была одинокой, обреченной с одной и другой сторонами на героическую борьбу за свою идентичность, идентичность своего духа христианского и поистине демократических традиций. 17 сентября началась цепь ряд несчастий», — так заявил во проповеди в Вавельском соборе архиепископ Марек Ендрашевский о событиях тех временем. Митрополит Краковский также напомнил, что «тоталитарная идеология — гитлеровский нацизм и большевистский атеизм» — угрожал не только суверенитету нашей страны, но и «был направлен против Бога и евангельского идеала жизни». Служба в Вавельском соборе стала первым элементом воспоминаний о вторжении Советского Союза в Польшу в сентябре 1939 года. Архиепископ Ендрашевский помянул Катынь как символ террора и советскую политику уничтожения польской нации. «Важно помнить, что в начале Второй мировой войны был заключен договор Риббентропа — Молотова, что мы говорим об альянсе двух держав, восточной и западной. Стоит помнить, что символом этого совместного вторжения была защита Львова», — подчеркнул доктор Филипп Мушал, директор отделения Института национальной памяти в Кракове.

Десятки людей приняли участие в акции протеста в Гданьском университете, информирует Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Они выступают против решения университета в этом году не набирать студентов на отделение изучения кашубской культуры и языка. Учебное заведение мотивирует это тем, что мало кто захотел изучать этот предмет, и предлагает овладевать кашубской культурой и языком в рамках курса польской филологии. «Это вредный план, который может ликвидировать курс навсегда», — заявляют митингующие. Всего на отделение кашубской культуры и языка записалось 21 человек при норме в 25 студентов. «Кашубское единство» (KJ) протестует. Артур Яблоньский из KJ указывает, что 21 человек — это уже много. «Мы требуем разрешить кашубам учиться на их родном языке. Если направление не будет открыто, мы будем считать это открытой дискриминацией кашубов», — заявил Яблонский. С ним солидарен сенатор Казимир Клейна, который несколько лет ранее занимал пост вице-президента Кашубско-Поморского содружества (ZKP). Между тем проректор Гданьского университета профессор Арнольд Клончинский рассказал, что не видит возможности содержания отделения. Напомним, что оно было создано в результате многолетних усилий кашубской общины. Его существование имеет решающее значение для кашубов, независимо от прибыли от сохранения меньшинства, утверждают члены «Кашубского единства», к которым присоединяются и другие активисты Кашубии и жители Поморья.

Topory Кашубы

Силезия может потерять миллионы евро, выделяемые по линии Европейского союза, сообщает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Об этом заявил министр инфраструктуры и развития Польши Ежи Квечинский. Ему оппонирует заместитель маршала Силезского воеводства Михал Граматыка: «Мы не потеряем ни одного евро, это у центральных программ есть проблемы». В течение следующих 1,5 месяцев можно ждать эскалации споров между представителями национальной власти и региональной о качестве управления воеводством. Квечинский в ходе встречи с членами Силезского бизнес-клуба в Промнице рассказал, что регион может потерять поддержку 169,2 млн евро, которые поступают от ЕС. Ранее он отмечал, что для Силезии характерен «экономически неиспользованный потенциал». Граматыка заявляет в ответ, что в части выполнения программ воеводство идет с перевыполнением. При этом местное самоуправление обвиняет правительство в том, что оно зачастую само задерживает нужные решения. И это не первое столкновение между Варшавой и регионами по поводу фондов ЕС. Два года назад разрабатывался законопроект, направленный на то, чтобы воеводы (представители правительства — ИА REGNUM ) могли контролировать деньги маршалов (местное самоуправление — ИА REGNUM ). Хотя сегодня правящая партия «Право и Справедливость» наконец-то отказалась от этой идеи.

Super Nowości (Жешув) задаются вопросом: почему министерство обороны Польши до сих не исполнило обещание покупать вертолеты для армии в подкарпатском Мельце? В октябре будет два года, как бывший на тот момент главой военного ведомства Антоний Мачеревич посетил заводы польского производителя аэрокосмической техники в городе Мелец и пообещал, что к концу 2016 года армия закажет два вертолета Black Hawk, в следующем — восемь и затем — 11. Однако по состоянию на сегодня ни одного вертолета из Мельца не куплено. Все началось со спорного тендера на закупку 50 многоцелевых вертолетов для нужно польского министерства обороны, который три года назад выиграл (?) французский Airbus. Руководство Мелецкой общины единогласно выразили тогда свое возмущение ситуацией в официальном письме прежнему правительству «Гражданской платформы (РО) — Польской крестьянской партии (PSL). После смены власти тендер был аннулирован. Казалось, что компании, работающие в Польше, выиграют от следующей сделки. Это было подтверждено обещаниями высокопоставленных политиков PiS, в том числе во время посещений заводов Мельца. Об этом заверял Мачеревич. Ни одно из этих обещаний не выполнено. Более того, в средствах массовой информации недавно появилась информация о том, что польские военные собираются закупить вертолеты в Великобритании.