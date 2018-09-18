Появились слухи о том, что министр обороны США Джеймс Мэттис скоро покинет свой пост. Уйдет ли он в отставку или его уволят — вопрос открытый, однако есть вероятность того, что Мэттис может покинуть свой пост вскоре после промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года, пишет Ричард Битзингер в статье для издания Asia Times.

U.S. Department of Defense Джеймс Мэттис

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Когда Дональд Трамп стал президентом США, Мэттис стал одним из немногих, кому предоставили значительную степень свободы действий в рамках своего ведомства. Трамп восхищался Мэттисом, он испытывает чувство глубокого почтения к американским военным. На данный момент министерство обороны США — это одна из немногих частей правительства, которая получила возможность увеличить свои расходы с приходом Трампа. Как написал Макс Фишер в The New York Times, Трамп «очарован грубой военной мощью», которая в его понимании является «синонимом авторитета Америки в мире». Трамп предоставил Мэттису гораздо больше автономии, чем любому другому чиновнику его администрации. Более того, Трамп увеличил бюджет Пентагона до $686 млрд — это примерно на $80 млрд больше последнего оборонного бюджета, предложенного экс-президентом США Бараком Обамой. В конечном итоге к 2023 году Трамп хочет увеличить оборонный бюджет до $742 млрд.

U.S. Department of Defence Дональд Трамп и Джеймс Мэттис

Неужели Трамп устал от Мэттиса? Иногда Мэттис перегибал палку, ошибочно считая, что благоволение Трампа к военным и Пентагону будет длиться вечно. Учитывая то, что Трамп высоко ценит рабское обожание и подхалимство в своих подчиненных, вероятно, независимость Мэттиса стала всё сильнее и сильнее раздражать Трампа.

Количество столкновений между Трампом и Мэттисом увеличилось в последние несколько месяцев. Министр обороны США публично заявил, что он «не планирует» отменять предстоящие военные учения между Вашингтоном и Сеулом, несмотря на то, что Трамп пообещал северокорейскому лидеры Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре, что он может отменить «военные игры» с Южной Кореей.

Кроме того, Мэттис не раз выступал против позиции Трампа по ряду вопросов, связанных с вооруженными силами, включая запрет на призыв трансгендеров, создание Космических войск, сокращение обязательств США перед НАТО, сокращение американских войск в Сирии, ЕС и Азии и т.д. Глава Пентагона также выразил несогласие в связи с решением Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Возможно, глава оборонного ведомства США оказался слишком наивен, полагая, что у него будут полностью развязаны руки, когда дело касается американских военных. Ни один президент США никогда не даст министру обороны полный карт-бланш. Высока вероятность того, что Трамп проведет чистку в Белом доме после промежуточных выборов. Администрацию вместе с Мэттисом также могут покинуть генеральный прокурор Джефф Сешнс и глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Какое будущее ждет Пентагон, если Мэттис покинет свой пост? В краткосрочной перспективе уход Мэттиса, скорее всего, никак не отразится на Пентагоне. Если Трамп разочаровался в Мэттисе, это не значит, что его любовный роман с американскими военными тут же прекратится после ухода нынешнего главы Пентагона. Трамп рассматривает военных как мощный инструмент принуждения. Следовательно, Трамп всё больше использует американских военных в качестве инструмента дипломатии, отправляя авианосцы в такие места, как Южно-Китайское море, а морских пехотинцев на Ближний Восток.

U.S. Department of Defense Пентагон

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Следовательно, статус военных США может продолжить свой рост после 2018 года. Однако более угодливый министр обороны, скорее всего, будет не в состоянии повлиять на действия Трампа, когда речь зайдет об основных целях и задачах вооруженных сил США. Военное мышление Трампа сосредоточено на концепции «победы», однако без четкого определения того, что именно будет означать «победу». Более того, Трамп мало уделяет внимания таким деталям, как военная стратегия или приоритеты. Вероятно, самое главное для него — это размер бюджета Пентагона. Таким образом, армия, оснащенная самым передовым обычным и ядерным оружием, рассматривается как самоцель, превратившись в символ силы.

Оборонная стратегия Трампа может сосредоточиться исключительно на военных расходах и приобретениях. Трамп самостоятельно хочет заняться строительством армии, но не знает, для решения каких задач он будет ее использовать. Без сильного руководства Мэттиса Пентагон может уйти в дрейф. При отсутствии четких целей в сфере политики безопасности Пентагон может превратиться в слона в посудной лавке.