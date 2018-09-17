15 сентября в Киеве завершилась пятнадцатая ежегодная встреча YES (Ялтинская европейская стратегия) под лозунгом «Будущее поколение всего». Собрание получилось достаточно представительным: свыше 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира. Из крупных закордонных политиков, правда, в основном были «эксы»: экс-премьеры (Тони Блер, Мануэль Вальс, Ларс Расмуссен), экс-министры и экс-послы (Кандолиза Райс, Майкл Макфол, Карл Бильдт, Франко Фраттини). Из тех, кто и ныне «при государственных должностях», особо заметны были президент Эстонии Керсти Кальюлайд и исполнительный директор Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико Наталья Яресько. Та самая, которая довела до цугундера украинские финансы и государственный долг в 2014—2016 годах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Но всё равно: публика была солидная, и можно было ожидать серьезного, взвешенного, а главное — обоснованного разговора. Тем более, что повод был есть: ВВП Украины растет уже 9-й квартал подряд, а государственный долг в 2018 году снизился до уровня 60% от внутреннего валового продукта.

Но экономический анализ с самого начала был заменен политическими даже не декларациями — декламациями. Декламации, конечно, государству нужны, но только в том случае, если они не оскорбляют арифметику, здравый смысл и даже лукавую статистику.

В своей вступительной речи президент Петр Порошенко «с весельем и отвагой» заявил: «Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43 процентов, стремительно приближаясь к 50 процентам, и это значительно компенсирует те потери, которые нам нанесла Россия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

Россию, конечно, Порошенко «переиграл», но на пользу ли украинской внешней торговле пошло увеличение объема торговых операций с Евросоюзом? Вот, не поленился и составил сводную таблицу экспорта-импорта со странами ЕС (по данным государственной службы статистики Украины)

Далее считаем… Да, президент почти прав, и доля стран ЕС в 2017 году составила внушительные 40,57% от экспорта страны. Но превышение импорта (ввоза товаров) над экспортом (вывоза оттуда) в том году (отрицательное сальдо) составило 6 342 437,9 тысяч долларов. Из них 3 265 952,9 тысяч (или 51,4%) — отрицательное сальдо в торговле с Евросоюзом.

Из двадцати восьми стран ЕС пятнадцать продают нам больше, чем покупают у нас. И в числе этих стран — гранды и экономические локомотивы Евросоюза: Англия, Франция, еще не оформившая развод Великобритания. И даже «еэсовский хулиган» Польша. В списке основных «побед» европейского направления украинского экспорта — европейские «новички» и те старожилы Евросоюза, которых там называют не особо лицеприятно PIGS, «свиньи». Это Португалия, Италия, Греция и Испания, к экономическому состоянию и финансовой политике этих стран остальные европейцы относятся крайне негативно и несколько пренебрежительно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

Но и в отношениях с «поросятами» не всё слава Богу! По данным первой половины 2018 года, с Италией мы нарастили экспорт на 24,8%, но импорт увеличился на 30,4% (в процентах к первому полугодию 2017 года). В Испании и того хуже — экспорт упал на 10,1%, импорт же вырос на тринадцать. В целом же, если тенденция сохраниться, то итоговый торговый профит Украина в этом году будет получать только от таких «экономических монстров», как Венгрия, Латвия, Словакия, Болгария, Румыния и Мальта. А уж эти в деньгах просто утопят! Вот такая получается «значительная компенсация потерь» по-порошенковски.

Кстати, отрицательное сальдо первого полугодия 2018 года — уже 2 657 626,6 миллиарда долларов.

И это не единственное насилие над здравым смыслом на YES-саммите. В своей речи Петр Алексеевич отметил, что «иностранные инвесторы верят в перспективу нашей страны… И это несмотря на то, что война с Россией всё еще продолжается. И в целом капитальные инвестиции по итогам полугода выросли на астрономические 26,5 процента».

Да уж, «инвесторы»… Да уж, «война»! Информация сайта «Корреспондент»: «за январь-июнь 2018 года в Украину поступило прямых инвестиций (акционерного капитала) 1,259 млрд долларов.

Из Российской Федерации поступило 436 млн долларов (первое место — М.С.), Кипра — 219 млн долларов, Нидерландов — 207,7 млн долларов, Австрии — 58,7 млн долларов, Польши — 54,1 млн долларов, Франции — 46,9 млн долларов, Великобритании — 43,4 млн долларов».

Ну тут уж, простите, «без комментариев»!