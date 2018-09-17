Летом 2008 года мне с семьёй довелось проезжать по местам освободительных боёв, которые Красная Армия вела в январе 1944 года к северу от Великих Лук. Особенно ожесточённый характер эти бои носили в районе города и станции Насва. На острие наступления находились 43-я гвардейская латышская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская стрелковая дивизия им. генерала Панфилова и 54-я отдельная стрелковая бригада. История первой меня волновала в силу привязанности к прибалтийским делам, с многими её ветеранами я встречался в годы службы в посольстве в Риге. Панфиловская дивизия известна и дорога каждому москвичу, но для меня важно также то, что офицерский состав этой дивизии формировался в 1941 году главным образом из выпускников Ташкентского Краснознамённого пехотного училища им. В.И. Ленина, которое окончил мой отец (он начал войну тоже под Москвой, но в 34-й отдельной стрелковой бригаде). В Казахстане, откуда он родом, частично формировалась и воевавшая здесь 54-я отдельная стрелковая бригада.

Михаил Демурин ИА REGNUM На подъезде к Монаково

Если ехать от Великих Лук на Порхов, то вдоль всего шоссе — одна братская могила за другой: бои на подступах к северному флангу немецкой оборонительной линии «Пантера» были особенно тяжёлыми. Под каждой деревней, которую части Красной Армии отбивали у врага, был свой подвиг, и не один. Вал героизма и самопожертвования советских солдат обрушился на немецкий «Восточный вал» и в итоге прорвал его.

Михаил Демурин ИА REGNUM Рядом похоронены красноармейцы и их командиры

Так же было и в случае боёв под деревней Монаково (на картах военного времени она значится как Маноково), что находится вблизи железной дороги Новосокольники — Дно за городком Насва, и с высотой «безымянная, 300 метров западнее от неё».

На въезде в нынешнее Монаково большое воинское захоронение, мощный обелиск, а на нём — гнездо аистов. Здесь точно невозможно не остановиться.

Вот мы и остановились — жена, дочь и я. Поднимаемся к могилам и видим рядом друг с другом множество латышских, русских, еврейских, казахских имен и фамилий. Сильный, на долгие годы сделанный мемориал советской эпохи пришёл, однако, в период безвременья в запустение.

Стоим в тишине и вдруг слышим:

— У вас что, тут кто-то похоронен? — парнишка лет двенадцати, просит денег купить мороженое.

— А ты знаешь, кто здесь лежит? — спрашиваем его.

— Говорят, кто в войну воевал.

— Ты местный?

— Нет, недавно переехали.

— В школу ходишь?

— Хожу. Но там про это не рассказывают.

Михаил Демурин ИА REGNUM Здесь жена рассказывала мальчику о боях на соседних высотах

Жена, осмотревшись, начинает рассказывать ему, как и откуда наступали наши, как перерезали важную для гитлеровцев железную дорогу и взяли село, как гитлеровцы пытались их отбить, как до конца держались бойцы на соседней высоте (там явно виднеется ещё одна могила), но все погибли, как потом подошло подкрепление и Красная Армия двинулась дальше… Прочитав потом многое именно об этих боях, я удивился, как точно она их описала. Впрочем, это не странно: такое у нас поколение, да и она офицер запаса.

— Тетя, а вы что, там были? — съёжившись, спрашивает мальчик.

— Что ты? Когда Великая Отечественная война-то была? Ты что, не знаешь?

— Вообще-то давно. Но вроде бы не очень?

— А книжки про войну любишь?

— Кто же сейчас книжки читает?

Вот такой разговор. На всю жизнь врезался в память.

И вот в этом году мы с женой снова в Монаково. Мемориал сильно изменился к лучшему, и дело не только в его внешнем виде (не по сердцу пришлись только жёлтые звёзды на могильных камнях), но и в новых могилах, памятниках, плитах с многими и многими именами павших в этих местах в 1944 году. Всего на этом братском кладбище сегодня лежат 2452 защитника Родины. Имена 2258 известны. Особая память отдана неизвестным солдатам. Всё это — большой труд и поисковиков, и военкоматов, и местных властей. Сердце радуется.

Михаил Демурин ИА REGNUM Обелиск воинам-казахстанцам

Радуется и плачет. Плачет о родных всех этих героев, о них самих — тех, кто был способен прославить Родину не только ратным трудом. И прославил бы, если бы не ненависть Запада к нашей стране и нашему народу, в концентрированном виде проявившаяся тогда в гитлеровском нацизме, его нашествии на Советский Союз.

Это нашествие отражали все народы СССР. Вот лежат рядом капитаны Уланов и Хамитов, старшие лейтенанты Анисимов и Позычайло, лейтенанты Денисов и Какс, старшие сержанты Гольдблат и Буллах, младший сержант Мамешов и красноармеец Завьялов, герои Советского Союза Молдагулова и Райнберг, не менее героические снайпер Абдыбеков и разведчик Поскольников. Лежат рядом с теми высотами — на карте и той высотой — по жизни, которые они взяли и уже не отдали врагу.

Рядом с гвардейцами лежат штрафники — так же, как вместе шли на пулемёты и отражали удары врага. Погибнув в бою, они восстановили своё доброе имя и звания. Лежат и уже одной своей могильной плитой опровергают ложь о штрафбатах.

За прошедшие 10 лет здесь побывали многие. Добирались и из Казахстана — и официальные делегации, и простые люди. Общность по беде 1941 года и победе 1945-го у нас в крови, в том числе у молодых. Надеюсь, что и из Латвии были здесь и русские, и простые нормальные латыши.

На фотографиях памятных собраний на этом кладбище, которые я нашёл в интернете, много детей. Они будут рассказывать об этих могилах, о том, как освобождали эти места, уже иначе, чем мальчик, которого мы встретили в 2008 году.

Михаил Демурин ИА REGNUM В старых, побитых временем плитах (мемориал был создан вскоре после войны), которые я увидел здесь в 2008 году, была, конечно, своя скорбь и боль. Но время диктует новые формы.

Всё это, особенно передача памяти о Великой Отечественной войне молодым, — большое дело последних лет. Оно поможет нам выстоять. Люди чувствуют силу жертвы миллионов соотечественников, павших за свою страну и свой народ. Поэтому нас так влечёт в колонны «Бессмертного полка», тянет остановиться у обелисков с красными звёздами.

На обелиске в центре мемориала в Монаково, как я уже сказал, гнездо аистов. Но и тогда, в 2008 году, и в этот раз я увидел только одного. Это усилило чувство потери, неполноты. Вот так и мы лично, и наши народы с тех пор, как остались без них, павших в Великой Отечественной войне, живём «уполовиненно», обретая целостность только 9 мая. И ещё — когда бываем на их могилах и когда вновь вступаем в борьбу с тем же самым, не особенно-то и изменившимся за прошедшие после войны годы, врагом.

***

О самих боях под Насвой и Монаково можно прочитать по ссылкам:

https://ru.wikisource.org/wiki/Сборник_боевых_документов/25/37

https://ru.wikisource.org/wiki/Сборник_боевых_документов/25/38

http://novosokolniki.reg60.ru/news/24.01.14/3089

http://pravdapskov.ru/rubric/20/931

https://www.e-reading.by/chapter.php/1003621/7/Petrenko_Andrey_-_Pribaltiyskie_divizii_Stalina.html