



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 10—16 сентября 2018 года стали: папа Франциск обсудил с епископами США кризис в местной Католической церкви; сексуальный скандал вскрыт и в Германии; кардинал Паролин посетил Кишинев и Тирасполь; митрополит Кондрусевич опасается разрыва евхаристического единства между Москвой и Константинополем; в православном мире идет война за примат; где находится совесть Европы в случае поставок оружия Саудовской Аравии и другое.

Папа Римский Франциск принял делегацию американских епископов, передает Vatican News (Ватикан). 13 сентября руководство Конференции католического епископата США (USCCB) прибыло в Ватикан, чтобы совместно с понтификом обсудить ситуацию с сексуальными злоупотреблениями в Католической церкви в Соединенных Штатах. Делегация состояла из председателя USCCB кардинала Даниэля Динардо, вице-председателя архиепископа Хосе Орасио Гомеса, генерального секретаря отца Брайана Брансфилда, а также кардинала Шона Патрика О'Мелли, председателя Папской комиссии по защите несовершеннолетних. «Мы благодарны Святейшему отцу за то, что он принял нас на аудиенции. Мы разговаривали с папой о нашей ситуации в Соединенных Штатах, о том, как Тело Христа страдает от зла сексуальных злоупотреблений. Франциск выслушал нас очень искренне. Это был длинный, плодотворный и полезный разговор», — говорится в специальном сообщении кардинала Динардо. 12 сентября 2018 года стало известно, что понтифик созывает встречу председателей Конференция католического епископатов со всего мира на специальное совещание, посвященное защите несовершеннолетних. Она пройдет 21−24 февраля 2019 года в Ватикане.

15−16 сентября государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин совершил визит в Молдавию, приуроченный к 25-летию присутствия Католической церкви в стране. Первым пунктом программы путешествия ближайшего сотрудника папы Франциска стала встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном и другими представителями высшей государственной власти. Затем он посетил столовую для бедных под названием «Папа Франциск», которой руководит католический благотворительный фонд Regina Pacis. В первый день своего визита кардинал Паролин принял участие во Всемирном конгрессе семей, который проходил в Кишиневе, и обратился к его участникам с речью. Вечером в местном кафедральном соборе он возглавил мессу благодарности за 25 лет присутствия Католической церкви в Молдавии. В воскресенье, 16 сентября, госсекретарь отслужил мессу в костеле города Тирасполь, который в настоящее время является столицей самопровозглашенной и непризнанной международным сообществом Приднестровской Молдавской Республики, где освятил новый алтарь. В тот же день кардинал вернулся в Рим. Официальные структуры Католической церкви в Молдавии появились в начале 1990-х годов. 23 мая 1992 года были установлены дипломатические отношения между Святым престолом и Кишиневом. Через год папа Иоанн Павел II основал апостольскую администратуру Молдавии, которая в 2001 году была преобразована в Кишиневскую епархию. Ее возглавляет епископ Антон Коша. Католики составляют около 0,5% населения Молдавии.

Presedinte.md Пьетро Паролин и Игорь Додон

Расследование Конференции католического епископата Германии говорит о сексуальном насилии над тысячами детей в этой стране в течение последних 70 лет, сообщает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Отчет должен был быть опубликован в конце сентября, но уже просочился в немецкие СМИ. Исследование документирует сексуальные преступления против «3677 преимущественно несовершеннолетних мужчин» между 1946 и 2014 годами, сообщает немецкий журнал Der Spiegel, добавляя, что «1670 священнослужителей обвиняются в содеянном» в ходе изучения «более 38 тысяч сотрудников и досье 27 немецких епархий». Издание пишет, что во многих случаях исследователи обнаружили, что доказательства были «уничтожены или стали объектами манипуляций». Как заявил епископ Стефан Аккерман из Трира, «мы осознаем масштабы сексуального насилия» и «это действует угнетающе для нас и позорно». При этом он осудил утечку информации о расследовании до официальной презентации доклада, назвав это «серьезным ударом» для тех, кто «пострадал от сексуального насилия».

Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) побеседовала с архиепископом-митрополитом Минско-Могилевским, председателем Конференции католического епископата Белоруссии Тадеушем Кондрусевичем. «Слава Богу, у нас нет проблем, с которыми сталкивается американская Церковь, вспомним доклад Большого жюри в Пенсильвании или ситуацию в Церквах в Ирландии или Германии, — отметил монсеньор. — Конечно, мы не знаем, что будет завтра, но до сих пор случаи сексуального надругательства над детьми со стороны священников не вскрывались, мы молимся, чтобы их не было». Отвечая на вопрос, как он видит дело с автокефалией для Православной церкви на Украине, архиепископ напомнил русскую пословицу: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». И выразил надежду: «Я бы хотел, чтобы этот случай не вызвал религиозной войны». Агентство заметило в свою очередь, что когда Православная церковь в Эстонии получила автокефалию от Константинополя, несмотря на протесты Москвы, войны не было. Дело в том, объясняет Кондрусевич, что россияне не войдут со штыками на Украину, потому что они уже там. Но «разрыв евхаристического единства между Константинополем и Москвой может быть опасным. И такая опасность существует. Антихристианские и либеральные силы будут использовать разрыв в своих целях».

Иван Шилов ИА REGNUM Предстоятели Русской православной церкви Кирилл и Константинопольской православной церкви Варфоломей

Московский патриархат отвергает любые дискуссии по поводу принятия церковных решений и настаивает на неприкасаемости принципа «канонической территории», согласно которому каждый является хозяином в своем доме, пишет на страницах AsiaNews (Рим, Италия) профессор истории и русской философии Папского восточного института Стефано Каприо. Возмущенная реакция Москвы на назначение двух экзархов, посланных Константинополем на Украину — это не просто очередная глава средневековой саги. Проблемы между Константинополем, Москвой и Киевом накапливались месяцами. Это прямое и эксплицитное выражение одного из самых серьезных противоречий в истории Церкви, вопроса примата или, говоря светским языком, определения, кто принимает решение в Церкви. В течение последнего десятилетия неоднократно предпринимались попытки возобновить совместное обсуждение этого вопроса на различных международных экуменических совещаниях. 13 октября 2007 года комиссия по богословскому диалогу между Католической и Православными Церквами опубликовала документ о причастии, соборности и полномочиям, в котором предлагалось трижды рассмотреть вопрос о том, как властные полномочия реализуются в Церкви на местном, региональном и всемирном уровнях. Цель состояла в том, чтобы избежать фокусирования дискуссии только на теме римского папства, что было источником расколов и разногласий во втором тысячелетии христианства. Эта декларация, Равенский документ, до сих пор находится в подвешенном состоянии из-за отказа российской делегации подписать ее из-за опасения «распространения на Восточную церковь западного принципа папизма», как выразился глава Отдела внешних церковных связей митрополит Московского патриархата Иларион (Алфеев). Недавняя полемика вокруг украинской автокефалии является еще одним свидетельством того, что российское неприятие было вызвано не только принципиальными вопросами, но и вполне конкретными факторами. Русская православная церковь настаивает на неприкосновенности понятия «канонической территории», когда каждая Церковь является хозяйкой в своем доме, и на необходимости сведения экуменических контактов к благотворительности и культуре, избегая догматических и экклезиологических проблем.

Kremlin.ru Митрополит Волоколамский Иларион

Русские всегда рассматривали Украину как часть своей «канонической территории», несмотря на посткоммунистический раскол, который породил независимую нацию, которой никогда раньше не было, продолжает профессор. Территории, входящие в состав современной Украинской республики, всегда были неопределенными и спорными со времен монгольского нашествия (XIII век), за которые в XV — XVIII веках боролось литовско-польская Речь Посполитая и Московская Русь. Имперская политика Петра Великого и Екатерины II привела к окончательному покорению земель на обоих берегах Днепра, расчленив польское государство на части. Даже на церковном уровне напряженность уходит корнями в древнее царство Киевской Руси, основанное в 988 году князем Владимиром, крестившимся по византийскому обряду. Его сын Ярослав Мудрый тридцать лет спустя назначил первого местного митрополита, не дожидаясь, когда из Константинополя отправят иерарха. Несколько раз Константинопольский патриархат, даже попав под османское иго, пытался восстанавливать свое первенство над Киевом и Москвой. Последним греком, который занимал патриарший престол, был митрополит Киевский Исидор, подписавший в 1439 году на Флорентийском соборе буллу об унии с папой Римским. Вернувшись в Москву, он был немедленно брошен в темницу, а затем изгнан царем. С тех пор Москва отвергла всякое подчинение грекам. Брестская уния 1596 года, вернувшая православных украинцев к общению с римлянами, стала ответом на провозглашение Московского патриархата в 1589 году, которое от Константинополя вымогали довольно «неправославными» методами. В конце концов, в конце XVII века Киев был передан под контроль Московского патриарха, именно к этому прецеденту патриарх Московский и всея Кирилл сегодня апеллирует в своем противостоянии константинопольскому патриарху Варфоломею. «Война патриархов», похоже, возвращает к римской доктрине абсолютного примата единственного понтифика как единственного способа избежать определенных разногласий. Тем не менее нынешний папа Римский Франциск различными способами пытается укрепить автономию Поместных церквей, считая римский абсолютизм наследием прошлого, которое должно быть частично отставлено. Возможно, великая борьба за Украину приведет к душераздирающему новому расколу Церкви на Востоке, чего боятся русские. Или это может стать основой для обновления в общении всей Вселенской церкви.

Василий II Темный принимает Исидора в Москве. XVI

Христианские школы в сирийской провинции Эль-Хасака вновь открылись после приостановки работы, навязанной военно-политическим руководством курдской автономии, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Об этом говорится в заявлении, опубликованном Сирийской православной церковью и подтвержденном местными источниками. Как ранее заявляло агентство, вопрос о христианских школах в Эль-Хасаке вышел на первый план в конце августа, когда вооруженные отряды так называемых «курдских ополченцев» закрыли некоторых школ, которые принадлежат местным сирийским и ассирийским христианским общинам. Инициатива курдов рисковала спровоцировать проблемы с поддержанием общественного порядка, особенно в Эль-Камышлы, где родители многих учеников вышли на стихийный митинг перед храмом Девы Марии в знак протеста против закрытия христианских школ. Учебные заведения были закрыты из-за нежелания работать по новым школьным программам, внедряемым так называемым «курдским самоуправлением автономии», которые предусматривали обязательное преподавание курдского языка во всех школах. Критики утверждают, что новые программы являются пропагандистским инструментом курдов.

Поставки оружия Саудовской Аравии ставят вопрос о том, какова совесть Европы, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Испания продает Эр-Рияду 400 бомб с лазерным управлением, хотя были сомнения из-за войны в Йемене, в которой принимают участие саудиты. МИД Испании ссылается на заключенный в 2015 году контракт с Саудовской Аравией, в котором не было «обнаружено каких-либо нарушений». И добавляет, что бомбы — это «необычайно точное, с разбросом менее одного метра» оружие, который «не дает побочного ущерба». Но Мадрид опустил важное обстоятельство: отмена контракта угрожала заказу Эр-Рияда на постройку пяти корветов на сумму 1,8 млрд евро, которые должны возводиться на верфях Navantia в Андалусии, социалистическом бастионе. Как и в Испании, споры о торговле оружием растут в других европейских странах. В Швейцарии в настоящее время собирают подписи о проведении референдума после того, как правительство решило снять запрет на поставки оружия в страны, находящиеся в состоянии войны. Разногласия заметны в Бельгии и Германии. Так, кабинет Ангелы Меркель пообещало ужесточить условия экспорта и «немедленно прекратить предоставление оружия странам, участвующим в йеменском конфликте». Это происходит на фоне потрясения, которое испытало немецкое общественное мнение из-за произведенных баварской группой Krauss-Maffei Wegmann танков Leopard 2, которые были отправлены Анкаре в 2005 году на фоне боев турецкой армии в сирийском регионе Африн в январе сего года. А что Франция, третий торговец оружием в мире после США и России? В письме, направленном в начале сентября президенту Эммануэлю Макрону, шестнадцать международных НПО вновь призвали Париж немедленно прекратить поставки военной техники и оборудования в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, поскольку они, «возможно, будут использоваться в Йемене для совершения серьезных нарушений международного гуманитарного права или содействия таковым». Но с 2008 по 2017 год Эр-Рияд стал вторым по величине клиентом Парижа, опередив Египет и Индию.

Gordon Zammit ВВС Саудовской аравии

Интеграции — да, ассимиляции — нет. В Познани состоялась встреча главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука с верными, проживающими в Польше, передает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Тех, кто сейчас живет в Польше, архиепископ попросил сохранять свою идентичность, веру в Бога. Говорить со своими детей на украинском языке, чтобы он был для них материнским. Человек, которые забывает о своих религиозных и национальных корнях, никогда не сможет любить себя, другого человека, другой народ. Участниками встречи стали правящий епископ Вроцлавско-Гданьской епархии Владимир (Ющак), местный священник отец Роман Килык, дети, молодежь, родители и старики, которых объединяет церковная община. Шевчук подчеркнул, что УГКЦ хочет с вниманием слушать, служить и помогать тем, кто вынужден был эмигрировать в другие страны. Он обратил внимание присутствующих на то, что тот, кто интегрируется, сохраняет свою идентичность. «А когда же кто-то теряет себя, ассимилируется, забывает язык и культуру, отходит от своей Церкви и, возможно, даже теряет веру, то он ничего не сделает хорошего ни для своей Церкви, ни для своего народа, ни государства. Церковь является одним из средств связи, который связывает пребывающих в лоне наших приходов и общин с родной традицией и родиной», — пояснил архиепископ.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.