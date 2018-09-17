Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Кабмин Украины и Фонд госимущества согласовали дату проведения конкурса по приватизации очень лакомого актива, «Центрэнерго» — компанию попытаются продать в конце ноября.

«Государство сможет получить средства от продажи еще в декабре 2018 года», — предвкушает глава ФГИ Виталий Трубаров.

Хотя весьма сомнительно, что «Центрэнерго» удастся так быстро продать: интерес иностранных инвесторов к нему падает на фоне так удачно затеянной отмены формулы «Роттердам+», а бизнес-окружению президента покупать её нет смысла — они и так распоряжаются компанией по своему усмотрению.

Президент компании «Грант Торнтон» Александр Чалый в своём материале для издания «Зеркало недели» оспаривает тезис Фонда госимущества и правительства Украины о начале большой приватизации. Если упростить его довольно подробное изложение ситуации, то Александр Чалый пишет о том, что на Украине началась не большая приватизация, а большой «дерибан». В частности, его компания участвовала в конкурсах на право стать советником по приватизации сразу нескольких активов, однако не смогла победить ни в одном из них. После этого «Грант Торнтон» составила иск в Окружной административный суд Киева и пытается доказать, что власти откровенно жульничали во время подсчёта результатов конкурсов.

Следовательно, продажа ряда активов в рамках большой приватизации (Одесский припортовый завод, «Объединённая горно-химическая компания», завод «Электротяжмаш», «Угольная компания «Краснолиманская» и инсулиновый завод «Индар») может быть в любой момент заблокирована до окончания судебных разбирательств.

«Грант Торнтон» не является противником большой приватизации в Украине и не имеет никаких намерений её затормозить. Но мы убеждены, что на её старте только решительное устранение правонарушений, о которых речь идёт в нашем обращении, позволит установить доверие стратегических инвесторов к проведению конкурсов по отбору советников и соответственно повысить инвестиционную привлекательность объектов большой приватизации», — пишет Александр Чалый.

J. Crocker Grant Thornton Tower

Также он указывает, что в конкурсах участвовали три аффилированные структуры, каждая из которых входит в международную сеть Grant Thornton International с ежегодным оборотом порядка 5 млрд долл. Для Украины с ее масштабными приватизационными планами на самом деле это грандиознейший скандал.

Валюта

По состоянию на 17 сентября Нацбанк установил официальный курс доллара на Украине на уровне 28,15 грн (-0,09 грн с 4 сентября). Похоже, что курс наконец нащупал «площадку», абезостановочный обвал гривны на время прекратился. Минимум, которого он достигал в этот период, — 28,49 грн.

Евро за эти две недели значительно колебался, но в результате стоит столько же. сколько в начале месяца — 32,9 грн. Рубль незначительно подешевел — 0,412 грн (+0,003 грн).

Курс «межбанка» 14 сентября остановился на уровне 28,07−28,11 грн (-0,31 грн), при этом весь день в ходе торгов гривна на межбанке укреплялась, стартовав с 28,14−28,28.

На чёрном рынке долларом торгуют по 28,06−28,11 грн (-0,2 грн).

Чистая покупка валюты населением в августе составила всего 46 млн грн, однако объёмы торгов впечатляют: 0,999 млрд грн население продало банкам и 1,045 млрд — купило.

668 млн долл. — именно столько, по уточнённым данным, Нацбанк потратил из своих резервов в августе на поддержание курса гривны. Эти потери приходится восполнять, поэтому участники рынка отмечают, что именно НБУ не давал упасть курсу ниже 28 грн/долл. после 5 сентября — когда экспортёры начали активно выбрасывать на рынок свои запасы.

Проект бюджета-2019

То, что документ будет написан исключительно под нормы и требования МВФ, было понятно изначально. Во-первых, он и готовился под приезд миссии, во-вторых, Украина с момента технического дефолта в 2015 году крепко «сидит на крючке» у МВФ. Киевское правительство в любом случае просто вынуждено согласовывать с Фондом параметры бюджета. Однако экспертное сообщество отмечает, что это можно было сделать хотя бы не так заметно.

«Опять обещают нам экономическое чудо времен Гройсмана. В проекте госбюджета на 2019 год показатель госдолга к ВВП Украины спрогнозирован на уровне 52%. Очень маловероятно. Тем более что у нас больше половины госдолга — это внешний государственный долг, и он автоматически растет, как только растет курс гривны», — комментирует один из ключевых параметров документа директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Правительство ожидает в 2019 году роста ВВП на уровне 3%, а инфляцию — на уровне 7,4%. Отметим, что за последние годы инфляция никогда не соответствовала прогнозам правительства. Скажем, год назад украинские власти надеялись на 8,6%, а получили по итогам года почти 14%. Однако, как пояснил для «Страна.ua» экономист Александр Скаршевский:

«…Правительство, рисуя заниженные цифры инфляции, преследовало одну цель: менее тратиться на социалку. Чем ниже заложена инфляция, тем меньше в итоге индексация прожиточного минимума и пенсий».

Но самые удивительные цифры — расчёт доходной и расходной части. Первая, в версии правительства, вырастет на 130 млрд грн в сравнении с текущим годом — т. е. до 1,33 трлн грн. При этом изменение базы налогообложения даёт прирост всего в 4 млрд грн. Об эмиссии никто пока не говорит, но этот вариант явно висит в воздухе.

Что же касается расходов, то они всё меньше покрывают реальные потребности. Так, руководитель организации «Медицинское право в Украине» Виктор Сердюк указывает, что для покрытия базовых потребностей украинцев в медицине необходимо 210 млрд грн, а дают только 92 млрд. Зато на оборону 200 млрд грн нашлось. Аграрии откровенно смеются над 7 млрд поддержки для агросектора. На запрос «Страна.ua» глава Украинского сообщества экономических реформ Марьян Заблоцкий рассказал, что в этом году агросектор получил только 630 млн грн из обещанных 6,3 млрд.

В общем, получается немного странно. Сначала главный финансовый документ государства, что называется, «натягивают на глобус» ради призрачной надежды получить 1−2 млрд долл. кредитов. А потом вся страна по этому документу пытается как-то жить. Дебаты по бюджету продолжаются.

МВФ

До конца нынешнего года Украина рассчитывает получить около 3,5 млрд долл. заимствований из разных источников: 2 млрд — от МВФ, 0,8 млрд долл. — от Мирового банка, 0,5 млрд — от ЕС. Есть также некие загадочные «прочие источники», от которых ждут ещё 100 млн долл.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Дальнейшее же сотрудничество с МВФ — вопрос выполнения его требований, а также аккуратности уплаты долгов. Сегодня Украина ведёт переговоры с Фондом в т.ч. и о следующей кредитной программе, задача которой, по сути — в очередной раз перекредитовать страну. Её примерные параметры известны уже сегодня — рассчитана она будет на 1,5 года, т. е. завершится к концу 2020-го. Объём финансирования — 4−5 млрд долл.

При этом в 2019—2020 гг. Украине придётся вернуть 10 млрд долл., говорится в отчете Совета финансовой стабильности, опубликованном пресс-службой Национального банка Украины.

Глава миссии МВФ Рон ван Роден неожиданно похвалил украинские власти за успехи пенсионной реформы.

«Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые бы побуждали их дольше работать. Но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь», — сказал он после встречи с министром соцполитики Андреем Ревой.

Эксперт-международник Виталий Вакаров в эфире телеканала NewsOne обращает внимание на один процедурный момент, который может помешать получению Украиной кредита МВФ:

«Мы не получим эти деньги. У нас нет министра финансов, а все международные документы должны подписывать три руководителя, в том числе министр финансов».

Это действительно так: занявшая в начале июня пост главы Минфина Оксана Маркарова до сих пор пребывает в ранге и.о. — и для Украины это уже добрая традиция. В Кабмине есть главы министерств, которые уже более 2 лет — и.о. (скажем, глава минздрава Уляна Супрун). Объяснение тут простое: голосование в Верховной раде потребует собрать для назначения министра большинство, которого нет. Депутатам придётся платить за голосование. А так — и министерство не обезглавлено, и платить никому не нужно.

Впрочем, ради такого дела Маркарову, конечно, могут и провести через голосование, но пока эксперт совершенно прав.

Kmu.gov.ua Оксана Маркарова и Владимир Гройсман

Впрочем, есть возражения и непроцедурные — например, провал плана приватизации: 50 млн грн за полгода при плане 21,3 млрд за год. В МВФ такое несоответствие тоже заметили.

Грозное слово «секвестр» относительно Украины этим летом звучало уже дважды. Сначала о его неизбежности без денег МВФ говорил экс-министр финансов Александр Данилюк — аккурат перед голосованием по своей отставке. В августе о нём заговорили уже эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings. Но уже в ином ключе: без секвестра бюджета денег МВФ Киеву не видать.

Наконец, в сентябре позицию Fitch Ratings практически слово в слово повторили и представители МВФ, приехавшие в Киев.

Всё это становится в крайней степени интересным, ведь в цейтноте не только Киев, но и МВФ. По ряду достаточно серьёзных причин денег Киеву давать нельзя, это станет крайне вредным прецедентом для самого Фонда. Плюс известно неписаное правило: избегать кредитования стран во время проведения выборов. Однако и очередная финансовая катастрофа Фонду тоже вряд ли выгодна.

От сотрудничества с Украиной Фонд не отказывается, однако меняет его характер, возвращаясь к формату Stand by: кризисное финансирование, небольшие суммы траншей на короткий срок. Так МВФ кредитовал Украину в 2015 году, после того как в феврале официальный курс рухнул до 30 грн/долл, а неофициальный — до 45−50 грн. Кроме того, это явно будут не транши по расписанию, а своего рода «финансовая пожарная команда».

Топливо

По состоянию на вечер 14 сентября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 31,23 грн (+0,9 грн с 4 сентября, +2,82 грн с начала года), за литр А-92 — 30,23 грн (+1,62 грн с 4 сентября, +3,3 грн с начала года), за дизтопливо — 29,02 грн/л (+1,63 грн с 4 сентября, +3,75 грн с начала года).

Стоимость литра автогаза также выросла — 14,55 грн/л (+0,35 грн).

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка

Аналитики утверждают, что на этом уровне рост должен прекратиться, т.к. цены на топливо полностью компенсировали падение гривны, а цена нефти пока стабильна. Проверить их слова достаточно просто. 29 августа курс НБУ впервые с января преодолел планку 28 грн/долл. С тех пор прошло чуть больше двух недель. Именно с таким лагом розничные цены реагируют на все внешние раздражители: курс, цену нефти и т. п. Поэтому если в ближайшее время НБУ снова не уронит гривну, цифры на украинских АЗС тоже должны стабилизироваться.

Разное

В январе — августе госбюджет Украины недовыполнили по доходам на 3%, или на 17 млрд грн, сообщает пресс-служба Госказначейства. И хотя остаток средств на Едином казначейском счёте на 1 сентября вырос до 27 млрд грн (2 млрд грн на 1 августа), общего кризисного состояния в госфинансах это не отменяет. Пенсии, зарплаты шахтёрам — миллиарды скоро разойдутся. Также следует отметить, что остаток средств на ЕКС на 1 сентября 2017 года составлял 63 млрд грн.

Гендиректор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщает об изменении любопытного экономического показателя — стоимости «украинского бургера» (бутерброда с салом). Немудрёная закуска из 40 граммов хлеба и 40 граммов сала сегодня стоит в среднем 3,4 грн (+1 грн в сравнении с прошлым годом). Основной прирост (0,8 грн) дало подорожание сала. Также эксперт пишет о том, что самый дорогой бутерброд — в Киеве (5,1 грн), а бюджетно можно закусить в Тернопольской области (2,4 грн).

Где сало — там и борщ. Дорошенко прогнозирует, что к зиме набор овощей, входящих в борщевой набор (ещё один важный экономический показатель), вырастет в цене на 30−40%.

«…Будет ли это в декабре или в феврале — неизвестно. Сейчас спрогнозировать это невозможно. Какой объем запасов, в нашей стране не знает никто, поэтому запасы продукции нормального качества могут закончиться в январе, а, возможно, уже в марте», — комментирует специалист.

От закуски — к горячительным напиткам. Минимальные розничные цены на алкоголь с 1 сентября выросли из-за повышения акцизов — до 89,4 грн за 0,5 л бутылку водки (+10 грн к прежней минимальной цене). Разумеется, акцизы увеличились и на прочий алкоголь, в т. ч. на импортный.

Spacekid Акцизная марка Украины на алкогольную продукцию

Заместитель главы фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Сергей Лёвочкин через партийный сайт сообщает о том, что на Украине побит рекорд долга по заработным платам за 16 лет:

«К 1 августа общая сумма, заработанная украинцами и невыплаченная им, уже составила 2,73 миллиарда гривен. Это наихудший показатель не только последнего десятилетия — такой задолженности не было с начала 2002 года. Проблема не в том, что нет денег, проблема в приоритетах нынешней власти: ставя на первое место финансирование силовых структур, нынешние чиновники игнорируют потребности промышленности, здравоохранения и образования», — комментирует политик.

Он уточняет, что почти 80% долгов сосредоточено в промышленности. Географически 75% задолженности — предприятия Юго-Востока.

Власть собирается пополнить бюджет не только за счёт «пьяных денег» (кстати, это традиционный способ — минимальные отпускные цены повышают регулярно раз в год).

С октября правительство грозит бизнесу масштабными проверками, цель которых — вывести из тени зарплаты украинцев. Сообщается, что к этому «флешмобу» будут привлекать Нацполицию, Пенсионный фонд, Госслужбу по вопросам труда, местные органы исполнительной власти.

В качестве обоснования чиновники указывают, что не менее 4 млн человек в украинской экономике трудятся нелегально. Данные исследования Киево-Могилянской академии и МОТ говорят о 30%. В свою очередь Пенсионный фонд оценивает свои убытки от «оптимизации» отчисления ЕСВ работодателями за прошлый год в 30 млрд грн.

Управляющий партнёр АО Suprema Lex Виктор Мороз поясняет корреспонденту «Страна.ua», что при выявлении неоформленных работников предприятию грозит крупный штраф, хотя и не такой большой, каким грозят чиновники, — всего 111,7 тыс грн. Причём это максимальный потолок — суды отказываются утверждать большие суммы, хотя в госслужбе по вопросам труда настаивают, что могут налагать такой штраф на каждого неоформленного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Серая зарплата

Юристы также поясняют причину включения в состав групп проверки сотрудников полиции, налоговой и т. д. Госслужба по вопросам труда может проверить только работодателей, средств воздействия на работников у неё нет. А значит, последним в ходе проверки главное — не признаться, что они тут работают.

Физически трясти бизнес — не единственный способ пополнить страдающий бюджет Украины. С января 2019 года правительство собирается увеличить минимальную зарплату до 4170 грн (+447 грн). Следовательно, на столько же придётся увеличить серые зарплаты и бизнесу, а это увеличит и ежемесячно уплачиваемый ими ЕСВ.

Впервые за пять лет Украина сократила экспорт зерна — до 39 млн тонн (-4 млн тонн в сравнении с 2016/2017 маркетинговым годом). А вот импорт свинины, наоборот, вырос до 15,7 тыс. тонн (в 7,5 раза больше, чем в январе — августе 2017 года).

В правительстве значительно повысили прогноз инфляции на 2019 год. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, он рассчитывает удержать её в пределах 10%, тогда как ранее в НБУ говорили даже о 6,5%.

В начале осени Государственная фискальная служба лишилась своего руководителя, и это сразу парализовало часть украинской экономики — ту, что завязана на импорте. Поскольку подавляющее большинство импортёров возят товар по чёрным или серым схемам, т. е. так или иначе оптимизируют уплату пошлин, пройти границу сейчас для них невозможно. «Граница на замке» до тех пор, пока не будет назначен новый глава ГФС, ведь работа этих схем всегда завязана на руководителя ведомства. А не назначают его потому, что идёт борьба за этот важный (в особенности он важен накануне выборов) пост.

В рейтинге ООН по качеству жизни Украина заняла 88-е место из 189 возможных (для сравнения: Россия и Белоруссия — 49-е и 53-е места соответственно). Важна динамика — Украина постепенно опускается в этом рейтинге. Скажем, в 2016 году она занимала 84-е место.