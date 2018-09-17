Скандал с приватизацией и резкий секвестр бюджета: обзор экономики Украины
Приватизация
Кабмин Украины и Фонд госимущества согласовали дату проведения конкурса по приватизации очень лакомого актива, «Центрэнерго» — компанию попытаются продать в конце ноября.
«Государство сможет получить средства от продажи еще в декабре 2018 года», — предвкушает глава ФГИ Виталий Трубаров.
Хотя весьма сомнительно, что «Центрэнерго» удастся так быстро продать: интерес иностранных инвесторов к нему падает на фоне так удачно затеянной отмены формулы «Роттердам+», а бизнес-окружению президента покупать её нет смысла — они и так распоряжаются компанией по своему усмотрению.
Президент компании «Грант Торнтон» Александр Чалый в своём материале для издания «Зеркало недели» оспаривает тезис Фонда госимущества и правительства Украины о начале большой приватизации. Если упростить его довольно подробное изложение ситуации, то Александр Чалый пишет о том, что на Украине началась не большая приватизация, а большой «дерибан». В частности, его компания участвовала в конкурсах на право стать советником по приватизации сразу нескольких активов, однако не смогла победить ни в одном из них. После этого «Грант Торнтон» составила иск в Окружной административный суд Киева и пытается доказать, что власти откровенно жульничали во время подсчёта результатов конкурсов.
Следовательно, продажа ряда активов в рамках большой приватизации (Одесский припортовый завод, «Объединённая горно-химическая компания», завод «Электротяжмаш», «Угольная компания «Краснолиманская» и инсулиновый завод «Индар») может быть в любой момент заблокирована до окончания судебных разбирательств.
«Грант Торнтон» не является противником большой приватизации в Украине и не имеет никаких намерений её затормозить. Но мы убеждены, что на её старте только решительное устранение правонарушений, о которых речь идёт в нашем обращении, позволит установить доверие стратегических инвесторов к проведению конкурсов по отбору советников и соответственно повысить инвестиционную привлекательность объектов большой приватизации», — пишет Александр Чалый.
Также он указывает, что в конкурсах участвовали три аффилированные структуры, каждая из которых входит в международную сеть Grant Thornton International с ежегодным оборотом порядка 5 млрд долл. Для Украины с ее масштабными приватизационными планами на самом деле это грандиознейший скандал.
Валюта
По состоянию на 17 сентября Нацбанк установил официальный курс доллара на Украине на уровне 28,15 грн (-0,09 грн с 4 сентября). Похоже, что курс наконец нащупал «площадку», абезостановочный обвал гривны на время прекратился. Минимум, которого он достигал в этот период, — 28,49 грн.
Евро за эти две недели значительно колебался, но в результате стоит столько же. сколько в начале месяца — 32,9 грн. Рубль незначительно подешевел — 0,412 грн (+0,003 грн).
Курс «межбанка» 14 сентября остановился на уровне 28,07−28,11 грн (-0,31 грн), при этом весь день в ходе торгов гривна на межбанке укреплялась, стартовав с 28,14−28,28.
На чёрном рынке долларом торгуют по 28,06−28,11 грн (-0,2 грн).
Чистая покупка валюты населением в августе составила всего 46 млн грн, однако объёмы торгов впечатляют: 0,999 млрд грн население продало банкам и 1,045 млрд — купило.
668 млн долл. — именно столько, по уточнённым данным, Нацбанк потратил из своих резервов в августе на поддержание курса гривны. Эти потери приходится восполнять, поэтому участники рынка отмечают, что именно НБУ не давал упасть курсу ниже 28 грн/долл. после 5 сентября — когда экспортёры начали активно выбрасывать на рынок свои запасы.
Проект бюджета-2019
То, что документ будет написан исключительно под нормы и требования МВФ, было понятно изначально. Во-первых, он и готовился под приезд миссии, во-вторых, Украина с момента технического дефолта в 2015 году крепко «сидит на крючке» у МВФ. Киевское правительство в любом случае просто вынуждено согласовывать с Фондом параметры бюджета. Однако экспертное сообщество отмечает, что это можно было сделать хотя бы не так заметно.
«Опять обещают нам экономическое чудо времен Гройсмана. В проекте госбюджета на 2019 год показатель госдолга к ВВП Украины спрогнозирован на уровне 52%. Очень маловероятно. Тем более что у нас больше половины госдолга — это внешний государственный долг, и он автоматически растет, как только растет курс гривны», — комментирует один из ключевых параметров документа директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Правительство ожидает в 2019 году роста ВВП на уровне 3%, а инфляцию — на уровне 7,4%. Отметим, что за последние годы инфляция никогда не соответствовала прогнозам правительства. Скажем, год назад украинские власти надеялись на 8,6%, а получили по итогам года почти 14%. Однако, как пояснил для «Страна.ua» экономист Александр Скаршевский:
«…Правительство, рисуя заниженные цифры инфляции, преследовало одну цель: менее тратиться на социалку. Чем ниже заложена инфляция, тем меньше в итоге индексация прожиточного минимума и пенсий».
Но самые удивительные цифры — расчёт доходной и расходной части. Первая, в версии правительства, вырастет на 130 млрд грн в сравнении с текущим годом —
Что же касается расходов, то они всё меньше покрывают реальные потребности. Так, руководитель организации «Медицинское право в Украине» Виктор Сердюк указывает, что для покрытия базовых потребностей украинцев в медицине необходимо 210 млрд грн, а дают только 92 млрд. Зато на оборону 200 млрд грн нашлось. Аграрии откровенно смеются над 7 млрд поддержки для агросектора. На запрос «Страна.ua» глава Украинского сообщества экономических реформ Марьян Заблоцкий рассказал, что в этом году агросектор получил только 630 млн грн из обещанных 6,3 млрд.
В общем, получается немного странно. Сначала главный финансовый документ государства, что называется, «натягивают на глобус» ради призрачной надежды получить 1−2 млрд долл. кредитов. А потом вся страна по этому документу пытается как-то жить. Дебаты по бюджету продолжаются.
МВФ
До конца нынешнего года Украина рассчитывает получить около 3,5 млрд долл. заимствований из разных источников: 2 млрд — от МВФ, 0,8 млрд долл. — от Мирового банка, 0,5 млрд — от ЕС. Есть также некие загадочные «прочие источники», от которых ждут ещё 100 млн долл.
Дальнейшее же сотрудничество с МВФ — вопрос выполнения его требований, а также аккуратности уплаты долгов. Сегодня Украина ведёт переговоры с Фондом в т.ч. и о следующей кредитной программе, задача которой, по сути — в очередной раз перекредитовать страну. Её примерные параметры известны уже сегодня — рассчитана она будет на 1,5 года,
При этом в 2019—2020 гг. Украине придётся вернуть 10 млрд долл., говорится в отчете Совета финансовой стабильности, опубликованном пресс-службой Национального банка Украины.
Глава миссии МВФ Рон ван Роден неожиданно похвалил украинские власти за успехи пенсионной реформы.
«Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые бы побуждали их дольше работать. Но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь», — сказал он после встречи с министром соцполитики Андреем Ревой.
Эксперт-международник Виталий Вакаров в эфире телеканала NewsOne обращает внимание на один процедурный момент, который может помешать получению Украиной кредита МВФ:
«Мы не получим эти деньги. У нас нет министра финансов, а все международные документы должны подписывать три руководителя, в том числе министр финансов».
Это действительно так: занявшая в начале июня пост главы Минфина Оксана Маркарова до сих пор пребывает в ранге и.о. — и для Украины это уже добрая традиция. В Кабмине есть главы министерств, которые уже более 2 лет — и.о. (скажем, глава минздрава Уляна Супрун). Объяснение тут простое: голосование в Верховной раде потребует собрать для назначения министра большинство, которого нет. Депутатам придётся платить за голосование. А так — и министерство не обезглавлено, и платить никому не нужно.
Впрочем, ради такого дела Маркарову, конечно, могут и провести через голосование, но пока эксперт совершенно прав.
Впрочем, есть возражения и непроцедурные — например, провал плана приватизации: 50 млн грн за полгода при плане 21,3 млрд за год. В МВФ такое несоответствие тоже заметили.
Грозное слово «секвестр» относительно Украины этим летом звучало уже дважды. Сначала о его неизбежности без денег МВФ говорил экс-министр финансов Александр Данилюк — аккурат перед голосованием по своей отставке. В августе о нём заговорили уже эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings. Но уже в ином ключе: без секвестра бюджета денег МВФ Киеву не видать.
Наконец, в сентябре позицию Fitch Ratings практически слово в слово повторили и представители МВФ, приехавшие в Киев.
Всё это становится в крайней степени интересным, ведь в цейтноте не только Киев, но и МВФ. По ряду достаточно серьёзных причин денег Киеву давать нельзя, это станет крайне вредным прецедентом для самого Фонда. Плюс известно неписаное правило: избегать кредитования стран во время проведения выборов. Однако и очередная финансовая катастрофа Фонду тоже вряд ли выгодна.
От сотрудничества с Украиной Фонд не отказывается, однако меняет его характер, возвращаясь к формату Stand by: кризисное финансирование, небольшие суммы траншей на короткий срок. Так МВФ кредитовал Украину в 2015 году, после того как в феврале официальный курс рухнул до 30 грн/долл, а неофициальный — до 45−50 грн. Кроме того, это явно будут не транши по расписанию, а своего рода «финансовая пожарная команда».
Топливо
По состоянию на вечер 14 сентября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 31,23 грн (+0,9 грн с 4 сентября, +2,82 грн с начала года), за литр А-92 — 30,23 грн (+1,62 грн с 4 сентября, +3,3 грн с начала года), за дизтопливо — 29,02 грн/л (+1,63 грн с 4 сентября, +3,75 грн с начала года).
Стоимость литра автогаза также выросла — 14,55 грн/л (+0,35 грн).
Аналитики утверждают, что на этом уровне рост должен прекратиться, т.к. цены на топливо полностью компенсировали падение гривны, а цена нефти пока стабильна. Проверить их слова достаточно просто. 29 августа курс НБУ впервые с января преодолел планку 28 грн/долл. С тех пор прошло чуть больше двух недель. Именно с таким лагом розничные цены реагируют на все внешние раздражители: курс, цену нефти и т. п. Поэтому если в ближайшее время НБУ снова не уронит гривну, цифры на украинских АЗС тоже должны стабилизироваться.
Разное
В январе — августе госбюджет Украины недовыполнили по доходам на 3%, или на 17 млрд грн, сообщает пресс-служба Госказначейства. И хотя остаток средств на Едином казначейском счёте на 1 сентября вырос до 27 млрд грн (2 млрд грн на 1 августа), общего кризисного состояния в госфинансах это не отменяет. Пенсии, зарплаты шахтёрам — миллиарды скоро разойдутся. Также следует отметить, что остаток средств на ЕКС на 1 сентября 2017 года составлял 63 млрд грн.
Гендиректор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщает об изменении любопытного экономического показателя — стоимости «украинского бургера» (бутерброда с салом). Немудрёная закуска из 40 граммов хлеба и 40 граммов сала сегодня стоит в среднем 3,4 грн (+1 грн в сравнении с прошлым годом). Основной прирост (0,8 грн) дало подорожание сала. Также эксперт пишет о том, что самый дорогой бутерброд — в Киеве (5,1 грн), а бюджетно можно закусить в Тернопольской области (2,4 грн).
Где сало — там и борщ. Дорошенко прогнозирует, что к зиме набор овощей, входящих в борщевой набор (ещё один важный экономический показатель), вырастет в цене на 30−40%.
«…Будет ли это в декабре или в феврале — неизвестно. Сейчас спрогнозировать это невозможно. Какой объем запасов, в нашей стране не знает никто, поэтому запасы продукции нормального качества могут закончиться в январе, а, возможно, уже в марте», — комментирует специалист.
От закуски — к горячительным напиткам. Минимальные розничные цены на алкоголь с 1 сентября выросли из-за повышения акцизов — до 89,4 грн за 0,5 л бутылку водки (+10 грн к прежней минимальной цене). Разумеется, акцизы увеличились и на прочий алкоголь, в т. ч. на импортный.
Заместитель главы фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Сергей Лёвочкин через партийный сайт сообщает о том, что на Украине побит рекорд долга по заработным платам за 16 лет:
«К 1 августа общая сумма, заработанная украинцами и невыплаченная им, уже составила 2,73 миллиарда гривен. Это наихудший показатель не только последнего десятилетия — такой задолженности не было с начала 2002 года. Проблема не в том, что нет денег, проблема в приоритетах нынешней власти: ставя на первое место финансирование силовых структур, нынешние чиновники игнорируют потребности промышленности, здравоохранения и образования», — комментирует политик.
Он уточняет, что почти 80% долгов сосредоточено в промышленности. Географически 75% задолженности — предприятия Юго-Востока.
Власть собирается пополнить бюджет не только за счёт «пьяных денег» (кстати, это традиционный способ — минимальные отпускные цены повышают регулярно раз в год).
С октября правительство грозит бизнесу масштабными проверками, цель которых — вывести из тени зарплаты украинцев. Сообщается, что к этому «флешмобу» будут привлекать Нацполицию, Пенсионный фонд, Госслужбу по вопросам труда, местные органы исполнительной власти.
В качестве обоснования чиновники указывают, что не менее 4 млн человек в украинской экономике трудятся нелегально. Данные исследования Киево-Могилянской академии и МОТ говорят о 30%. В свою очередь Пенсионный фонд оценивает свои убытки от «оптимизации» отчисления ЕСВ работодателями за прошлый год в 30 млрд грн.
Управляющий партнёр АО Suprema Lex Виктор Мороз поясняет корреспонденту «Страна.ua», что при выявлении неоформленных работников предприятию грозит крупный штраф, хотя и не такой большой, каким грозят чиновники, — всего 111,7 тыс грн. Причём это максимальный потолок — суды отказываются утверждать большие суммы, хотя в госслужбе по вопросам труда настаивают, что могут налагать такой штраф на каждого неоформленного.
Юристы также поясняют причину включения в состав групп проверки сотрудников полиции, налоговой и т. д. Госслужба по вопросам труда может проверить только работодателей, средств воздействия на работников у неё нет. А значит, последним в ходе проверки главное — не признаться, что они тут работают.
Физически трясти бизнес — не единственный способ пополнить страдающий бюджет Украины. С января 2019 года правительство собирается увеличить минимальную зарплату до 4170 грн (+447 грн). Следовательно, на столько же придётся увеличить серые зарплаты и бизнесу, а это увеличит и ежемесячно уплачиваемый ими ЕСВ.
Впервые за пять лет Украина сократила экспорт зерна — до 39 млн тонн (-4 млн тонн в сравнении с 2016/2017 маркетинговым годом). А вот импорт свинины, наоборот, вырос до 15,7 тыс. тонн (в 7,5 раза больше, чем в январе — августе 2017 года).
В правительстве значительно повысили прогноз инфляции на 2019 год. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, он рассчитывает удержать её в пределах 10%, тогда как ранее в НБУ говорили даже о 6,5%.
В начале осени Государственная фискальная служба лишилась своего руководителя, и это сразу парализовало часть украинской экономики — ту, что завязана на импорте. Поскольку подавляющее большинство импортёров возят товар по чёрным или серым схемам,
В рейтинге ООН по качеству жизни Украина заняла 88-е место из 189 возможных (для сравнения: Россия и Белоруссия — 49-е и 53-е места соответственно). Важна динамика — Украина постепенно опускается в этом рейтинге. Скажем, в 2016 году она занимала 84-е место.