Этот очаровательный комикс подсказывает нам, что жанры давно смешались и что каким бы ни был изначально комикс массовым «экшн-жанром», приход туда людей творческих и погруженных в себя, как в болото, вероятно, создаёт новые темы. Хотя и в газетах нынешних иногда печатают комиксы для интеллектуалов: «Гардиан» этим славится. Проблемы современного невротического интеллигента. Кафка там, туда-сюда, всё как полагается: гамлетизм, избыток рефлексии, нытьё по разным поводам. Эта книжка — что-то вроде учебника жизни для интровертов. Интеллектуальная ирония, которая позволит почувствовать себя в высших интровертированных кругах. Ресентимент, так сказать, если угодно выпендриться окончательно, за чашечкой кофе с миндальным молоком…

Иллюстрации предоставлены издательством «Манн, Иванов и Фербер» Обложка комикса художницы Дебби Танг «Быть интровертом»

Иллюстрации предоставлены издательством «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса художницы Дебби Танг «Быть интровертом»

Интересно, что книжка, вероятно, во многом автобиографична. Возможно, что она основана на глубоком изучении темы не только по опыту, но и по другим книжкам, и по походам к психологам. По крайней мере, возникает такое ощущение. Создательница пишет как бы что-то по мотивам своей жизни. Сама (возможно) творческий и самоуглублённый человек, она рисует графический роман из жизни интровертированной девушки, если не сказать «социопата». В чём проблема? В сущности, оказывается, что любовь и работа — это те занятия, которые в основном требуют кого-то ещё, кроме самого себя. И это большая сложность для всех интровертов. Как известно, слово «интроверт» придумал Юнг, который вообще любил все называть. Чего стоит одна его «соционика», которая переходит в математику. В комиксе есть похожие рассуждения про формулу личности. Добавим сюда «расстройство аутического спектра», «шизоидность», «сенситивность». Да и просто «чувствительность», «неуклюжесть», «ранимость», «погружённость в себя», «витание в облаках»… Мало ли слов можно найти, помимо диагнозов, чтобы описать такой тип человека.

Иллюстрации предоставлены издательством «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса художницы Дебби Танг «Быть интровертом»

Иллюстрации предоставлены издательством «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса художницы Дебби Танг «Быть интровертом»

Что делает героиня истории? Пытается найти себя. Как и положено бородатым анекдотам в духе того, что энурез не прошёл, но теперь им гордятся, так и здесь… Героиня постепенно понимает к концу книжки, что она уникальна (дальше можете домыслить сами), находит любовь, учится успешно существовать в коллективе и так далее… Интересно, что местами комикс буквально превращается то в психологический тест (с качествами и симптомами), местами — в популярную «психологическую» книжку в мягкой обложке, где для каждой «проблемы» предлагается «решение». Но основная тональность книжки — юмористические размышления над комедией положений в жизни интровертки. Как занять место в людном зале. Как лечь в постель с любимым под одеяло. Как зайти в шумное помещение. Селфи с книгами как с лучшими друзьями. И так далее… Признаюсь, что постепенно это все начинает надоедать. На мой частный вкус, сокращенный втрое комикс бы не очень много потерял. Однако тут дело вкуса… Внутри романа есть попытки «кухонного психоанализа» и поиска «внутреннего конфликта». Например, героиня с одной стороны «хочет любви и признания», но с другой — «хочет быть одной», ибо только в одиночестве (наедине с диссертацией, книгами, рисунками, природой) она чувствует себя в безопасности.

Иллюстрации предоставлены издательством «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса художницы Дебби Танг «Быть интровертом»

Иллюстрации предоставлены издательством «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса художницы Дебби Танг «Быть интровертом»

Интересно, что «картинная интровертированность» становится вполне модной темой сама по себе. Тысячи, если не миллионы пользователей сети пишут о себе «интроверт», «книги», «умные мысли», «не такая/такой, как все»… Так, словно бы это должно отличаться от «дурной экстравертированности» и ориентированности на внешний мир, столь важный для капиталистического общества, где тот, кто ориентирован внутрь себя, скорее умрёт с голоду или покончит с собой. Однако не стоит столь уж упрощать, бывают профессии вполне себе «интровертированные» и «шизоидные», но при этом крайне высокооплачиваемые. Например, программист-вундеркинд, который предпочитает общение с машинами и вообще не видит людей, вполне может зарабатывать в тысячи раз больше, чем «радостный» и «коммуникабельный» продавец пышек. Или покрышек.

Иллюстрации предоставлены издательством «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса художницы Дебби Танг «Быть интровертом»

Я не очень верю в эти деления — «интроверт», «экстраверт», знаки зодиака, опросники характеров. Я думаю, что человек настолько уникален и сложен, что делить весь мир на экстравертов и интровертов — некоторое упрощение. Да даже пусть на пару десятков типов… Тоже не слишком точно. Куда как интересней искать уникальное под покровом общего. В этом смысле книжка, конечно, имеет дело с клише, типовым образом «интроверта», пусть и не совсем лишённого некоторого обаяния. Я бы хотел влюбиться в такую девушку-интроверта. Читать вместе книжки, пить кофе, бояться людей. Да… раз уж так модно в этом сезоне, пора и мне стать интровертом. Начать писать стихи. Опубликовать в тиндере описания себя как «глубокого интроверта». Долго сидеть в одиночестве. Читать подобные комиксы. Сделать татуировку на латыни. Что-нибудь из Экклезиаста. Где-нибудь на пятке. Как при этом общаться с людьми по работе или брать интервью… Вот дочитаю комикс и узнаю. И вы посоветуйте его своим знакомым интровертам.

Иллюстрации предоставлены издательством «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса художницы Дебби Танг «Быть интровертом»