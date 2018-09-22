Предистория. 4.

Адольф Гитлер

7 марта 1936 года Гитлер решил ввести в войска в Рейнскую область. В январе здесь был проведен плебисцит, жители в подавляющем большинстве выступили за восстановление юрисдикции Германии. Тем не менее ввод войск был очередным нарушением решений Версальского договора, и в первую очередь это касалось интересов Парижа. В тот же день Париж и Брюссель возобновили договор о военном сотрудничестве. Германская армия была не готова к войне, в случае выступления Франции, тем более, если ее поддержат её союзники — Польша и Чехословакия. В случае выступления французских войск германские получили категорическую инструкцию — отступать. Гитлер был уверен — Франция не выступит. И он не ошибся. Французское правительство не решилось пойти на военные меры, возможно даже, и на мобилизацию за два месяца до выборов в Палату представителей. Все, на что позволила себе пойти республика, — это ратификация Сенатом договора с СССР 1935 года. Немцы были гораздо более убедительны в своих действиях — 23 августа 1936 года срок службы в армии был продлен с 1 до 2 лет, по всей стране развернулось строительство стратегических дорог и аэродромов.

Вермахт. Торжественное построение

Попытки покинувшего Абиссинию негуса Хайле-Селассие выступить в Женеве в дворце Лиги Наций были встречены улюлюканьем итальянской делегации. 20 апреля 1936 года император сказал: «За пределами Царства Божия нет нации, которая была бы выше другой. Неужели поставленные перед фактом агрессии государства склонятся перед силой? Сегодня жертва мы, завтра наступит ваша очередь» Многие в зале смеялись. В мае 1936 года в Абиссинии все было кончено. 9 мая Муссолини заявил о завоевании этой страны. 4 июля 1936 года Лига Наций постановила отказаться от дальнейших санкций против Италии. Наметившаяся ревизия наследия Первой мировой войны в Западной Европе не замедлила сказаться и на Юго-Востоке. В апреле 1926 года Анкара потребовала ревизии положений Лозаннской конференции 1923 года о демилитаризации зоны Проливов. Советское правительство поддержало эти предложения. Результатом стала конференция в Монтрё 22 июня — 20 июля 1936 года, выработавшая новые принципы режима Проливов, которые в основной своей части остались неизменными до нынешнего дня.

Итальянцы празднуют падение Аддис-Абебы

16 июля 1936 года в испанском Марокко начался мятеж против Испанской республики. Детали подготовки организации выступления на последнем этапе представитель заговорщиков Луис Болин вел в Лондоне, в ресторане Симпсон на Стрэнде, в 400 метров от резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит 10. MI-6 была в курсе переговоров и помогала организовать полет самолета Dragone rapide с британским экипажем на Канарские острова, откуда губернатор этой отдаленной провинции генерал Франсиско Франко был переброшен этим самолетом в Марокко. Особую пикантность этому придавал тот факт, что это был заговор против союзного с Великобританией государства, каковой была Испанская республика.

Испанские националисты и их немецкий инструктор

В Испанской республике активно работала и германская военная разведка, которая помогала военным заговорщикам. Но если секретные операции оставались секретом, поддержка Германии и Италии сразу же стала явной и очевидной. Рим и Берлин организовали воздушный мост из Сеуты в Севилью. Гибралтарский пролив был блокирован верным Республике флотом. Уже 27 июля в Тетуан прибыло 20 немецких транспортных самолетов «Юнкерс-52» и 12 итальянских «Савойя-Маркетти-81». Между 29 июля и 5 августа каждый день по воздуху перебрасывались не менее 500 человек из состава отборной Африканской армии. Этот первый в истории воздушный мост обеспечил первые успехи мятежников на юге Испании.

Пикирующий бомдардировщик «Юнкерс»-87А легиона «Кондор»

Поначалу часть французского правительства выступала за помощь республиканцам или, во всяком случае, за продажу им оружия. Но против этого выступили правые и центристы, а Лондон известил Париж, что если в случае таких поставок начнется конфликт с Германией, то Англия будет считать себя свободной от всяческих обязательств по отношению к Франции. Париж пошел на уступки, а последующая политика Франции и Англии, провозгласивших невмешательство в испанский конфликт, была de facto политикой скрытой, а иногда и не очень, поддержки фашистов. 15−24 августа 1936 года по франко-британской инициативе был создан Международный комитете по вопросам невмешательства в дела Испании. В него вошел и Советский Союз, однако надежда Москвы на международное сотрудничество с целью реализации декларированного невмешательства не нашла подтверждения на практике. Комитет не имел полномочий, и его работа ограничилась сотрясанием воздуха. Действий против Германии и Италии не было.

Тем временем Берлин и Рим оказали огромную поддержку Франко — финансами, поставками оружия и посылкой воинских частей — через Испанию прошло около 16 тыс. немецких и 75 тыс. итальянских солдат и офицеров. Муссолини открыто говорил, что отправил на Пиренейский полуостров армию, которая освободилась в Абиссинии. 18 ноября 1936 г. Берлин и Рим официально признали правительство Франко, разорвав отношения с Республикой. Значительную поддержку мятежникам оказали США — прежде всего поставками нефти и автомобилей в долг. Фактически испанской республике оказали помощь только СССР и Мексика, причем, конечно, мексиканская помощь не могла ни в коей степени сравниться по объемам с советской. Большая часть оружия, приобретенного для Республиканской армии в 1936—1939 гг., была поставлена из СССР.

Поставки в 1936—1939 гг. составили 648 самолетов, 347 танков, 60 бронемашин, 1186 орудий, 20 486 пулеметов, 497 813 винтовок, а также патроны, снаряды, порох и т. д. Количество советских военных специалистов, воевавших на стороне Республики, большинством исследователей оценивается в 2−3 тыс. чел., что, конечно, не идет ни в какое сравнение с немцами и итальянцами. Гораздо большим было количество добровольцев, приехавших из разных стран мира воевать против фашизма под знаменами интернациональных бригад. Их общее количество, по разным подсчетам, составило около 42 тыс. чел. При этом следует учесть, что интербригады — наиболее стойкие наравне с коммунистами части республики — к лету 1937 года почти на 60% состояли из испанцев.

Ослабление позиций Франции в Европе сказалось на Ближнем Востоке. 25 октября 1936 г. президент Мустафа Кемаль сменил главу правительства. Новый премьер республики Мустафа Джемаль Баяр, ссылаясь на отмену в будущем французского мандата, потребовал коррекции сирийско-турецкой границы, а именно передачи Турции Александретты (совр. Искадерун), округ которого имел значительное (до 40%) турецкое население. Лондон, опасавшийся противоречий с Турцией ввиду положения дел в Ираке и Египте, поддержал Анкару. В регионе начались столкновения между общинами, и в 1937 году сюда в одинаковом количестве с французскими были введены и турецкие войска. В сентябре 1938 года в Александреттском санджаке было создано марионеточное государство Хатай, в его парламенте турецкие делегаты получили 22 места из 40. Остальные поделили между собой арабы-алавиты, сунниты, православные и армяне. Формально Хатай находился под сюзеренитетом Сирии, но соблюдение этой формальности зависело не от Дамаска, а от готовности Парижа удержать Александретту. На Дальнем Востоке все было гораздо хуже. 25 ноября 1936 года Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт. Он обязывал его участников к сотрудничеству против коммунистической идеологии и фактически был союзом о возможных совместных действиях против СССР.

Ататюрк

28 мая 1937 года новым премьер-министром Великобритании стал Джозеф Чемберлен. И он, и его ближайшие сотрудники — лорд Эдуард Галифакс и Самуель Хор — были сторонниками диалога с Германией и Италией и уступок фашистским государствам. Новый премьер заявил, что хотел бы «сесть с Гитлером за один стол и с карандашом в руках пройтись по всем его жалобам и претензиям, то это сильно бы прояснило отношения». Отношения и так были уже неплохи. В 1935 году с помощью Иоахима фон Риббентропа в Лондоне было создано «Общество англо-германской дружбы», председателем которого стал лорд Маунт Темпл, а почетными членами — руководители важнейших британских банков и предприятий. Общество начало активную пропаганду в Англии национал-социалистических идей и успехов политики Гитлера, а также распространяло призывы к единому фронту борьбы с мировым коммунизмом. Не чурались симпатий к нацистам и члены британской королевской семьи. В 1936 году Риббентроп был назначен послом Германии в Англии. На придворном приеме он приветствовал короля Эдуарда VII, известного своими симпатиями к гитлеровской Германии, фашистским салютом. В ноябре 1937 года Галифакс посетил Германию для встречи с Гитлером. Переговоры прошли очень удачно. Гитлер был доволен, результаты произвели на него ободряющее впечатление.

Эдуард Галифакс (слева) и Невилл Чемберлен (справа)

Япония активно готовилась к войне. К 1937 году Квантунская армия насчитывала 6 дивизий, 1200 орудий, 400 танков и 500 самолетов. Почти вдвое более сильную группу — до 12 дивизий — Токио развернул для действий против Китайской республики. В ночь с 7 на 8 июля 1937 года японцы напали на китайские части в районе моста Лугоуцяо (или моста Марко Поло, пригород Пекина). Началась полномасштабная Японо-китайская война. 21 августа Советский Союз и Китай подписали договор о ненападении. В эти годы Китай стал крупнейшим получателем советского оружия наряду с Испанией. 6 ноября 1937 года к Антикоминтерновскому пакту присоединилась Италия. В правительствах Великобритании, Франции и США этот договор вызвал значительное одобрение. 2 декабря 1937 года Иден известил Берлин, что Лондон не протестует против пересмотра границ в Восточной Европе, но считает необходимым избежать при этом войны. Франция поддержала эту идею накануне.

Японские солдаты

Тем временем Испанская республика несла одно поражение за другим. В марте — апреле 1938 года франкисты прорвали Восточный фронт Республики к апрелю —захватили Арагон, часть Каталонии и испанского Леванта. Республиканская территория была рассечена на две части. В ночь с 24 на 25 июня 1938 года республиканцы перешли в контрнаступление с целью восстановить связь с Каталонией по суше. На острие наступления шли отборные части — V корпус — коммунисты генерала Энрике Листера, 14-я и 15-я интербригады. Республиканцы успешно форсировавали реку Эбро и устремились вперед. Франкисты несли большие потери, но с помощью ошибок Мадрида, не поддержавшего первый успех резервами, и материальной помощи Германии преодолели кризис и остановили наступление. Уже 6 августа франкисты перешли в контрнаступление. Начались тяжелейшие встречные и позиционные бои, в середине ноября республиканцы отошли за Эбро. Испанская республика потерпела поражение в последней попытке переломить ход военных действий в свою пользу.

В 1938 году блок фашистских государств одержал еще одну победу — в Чехословакии.