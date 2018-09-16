Внимательно — в оригинале, а не в пересказе журналистов, — ознакомился с содержанием теледебатов в последнее воскресенье перед выборами председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), победитель в которых, благодаря большинству этой партии в парламенте, автоматически становится премьер-министром страны. В результате, как говорят, закулисных действий претендентов на высший пост осталось двое — действующий премьер Синдзо Абэ, пожелавший вопреки уставу партии оставаться во главе партии и страны на третий трехлетний срок (лично для Абэ устав был изменен) и занимавший министерские посты бывший генеральный секретарь партии Сигэру Исиба.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Так как оба принадлежат к партии «денежного мешка», как именуют в Японии ЛДП, тесно связанную и отстаивающую интересы крупного капитала страны, принципиальных стратегических различий в политике у них нет. А вот в тактике они имеются. В том числе в вопросе, как добиваться пересмотра действующей «мирной» конституции Японии и превращения вооруженных сил из «сил самообороны» в современные армию, авиацию и флот. Исиба настаивает, что столь кардинальные изменения должны быть одобрены народом на референдуме, а Абэ считает, что основную роль в преобразованиях должны сыграть политики и ЛДП в целом.

U.S. Department of Defence Cигэру Исиба

Как известно, дебатам предшествовала поездка Абэ во Владивосток для участия в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), где прозвучало сенсационное для японцев предложение президента РФ Владимира Путина, отбросив территориальные претензии Токио на Курилы, подписать уже в этом году мирный договор, призванный формально завершить растянувшийся на десятилетия «послевоенный период». Естественно, соперник Абэ не мог не воспользоваться жесткой критикой в стране в адрес действующего премьера за «пассивное поведение» при озвучивании предложения российского президента.

Отметив усилия Абэ по установлению дружественных отношений со многими странами, Исиба, явно с намеком на «особые отношения» Абэ с Путиным, подчеркнул, что «дружба и государственные интересы — это не одно и то же». И добавил: «Создание сильной с точки зрения обеспечения безопасности и экономики Японии — вот путь для сильной дипломатии страны». «Надо не только использовать экономическую политику, но и подкреплять ее настойчивыми и упорными переговорами по территориям», — наседал претендент на премьерское кресло. Это является отражением ширящейся в Японии критики Абэ за «мягкотелость» в политике на российском направлении, преувеличении роли его особых дружеских отношений с российским президентом, якобы во многом способствующих достижению цели «возвращения северных территорий».

По «территориальному вопросу» Абэ вынужден был занимать на дебатах оборонительную позицию оправдывающегося. «Я озвучил нашу позицию президенту России Владимиру Путину о том, что вначале нам необходимо разрешить территориальный спор и только потом — проблему мирного договора», — говорил премьер. Было сообщено также, что он «говорил Путину об этом и до, и после предложения российского лидера о заключении мирного договора с Японией».

Kremlin.ru Российско-японские переговоры

Не имея более убедительных аргументов, Абэ делает упор на якобы данное ему обещание Путина «непременно решить эту проблему» («возвращение» Японии Курильских островов — А.К.)». Говорил президент «другу Синдзо» подобное в ходе неофициального конфиденциального разговора в присутствии лишь переводчика или нет, пока неизвестно. Ибо Абэ сообщил лишь то, что Путин «реагировал» на его слова. Дабы успокоить общественное мнение и ослабить критику оппонентов, он особо подчеркивает договоренность о новых переговорах с российским президентом в ноябре-декабре.

Как бы то ни было, предложение Путина на ВЭФ отнюдь не увеличило число сторонников стремящегося продлить свою политическую жизнь пока действующего премьера Японии. Но мнение общественности, поддержка которой Абэ и его кабинета не столь высока, не может повлиять на исход выборов председателя и премьер-министра. Ибо японская демократия не предусматривает участия граждан страны в определении, кто станет руководить ими еще три года. Это право предоставлено съезду ЛДП, в работе которого участвуют депутаты парламента и делегаты от местных партийных организаций. До поездки Абэ во Владивосток политологи и обозреватели предсказывали победу на съезде ему. Это стало реальным после добровольного, как сообщалось, снятия своей кандидатуры бывшим министром иностранных дел Фумио Кисидой, имевшим неплохие шансы противостоять Абэ при поддержке своей фракции и уставших от Абэ делегатов с мест.

И всё же, похоже, Абэ занервничал. Вчера в японских СМИ появилось сообщение о том, что, по словам министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кэн Сайто, «некто из лагеря поддержки премьер-министра Абэ предупредил, что те члены кабинета (министры), кто поддержит Исибу, могут писать заявление об отставке». Такая вот демократия и свобода выборов по-японски…