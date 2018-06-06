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Новый посол США в Польше Джорджетт Мосбахер прибыла в Варшаву и сделала первые заявления. Вначале немного о ней самой. Она родилась в 1947 году в небольшом городке Хайленд, штат Индиана. Хорошо ориентируется во внутренней американской политике, хотя долгое время была сосредоточена на бизнесе. Вкус к политической деятельности ей привил один из ее мужей, Роберт Мосбахер, министр торговли в кабинете президента США Джорджа Буша-старшего. Даже после развода она продолжила участвовать в игре, став сборщиком средств для Республиканской партии и организовав салон, где побывали многие представители американской политической элиты. По словам Мосбахер, она лично знала практически всех президентов США, начиная с Ричарда Никсона. Кроме Барака Обамы, которого она назвала президентом, с которым «вы не можете сидеть за одним столом».

С нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом ее связывает давняя дружба. Трамп завоевал ее сердце в 2005 году, когда подбросил на своем самолете на открытие одного из отелей в Лас-Вегасе. «Я знаю, что у Дональда забавное отношение к микробам, — рассказывала по этому поводу Мосбахер в апреле 2016 года во время предвыборной президентской кампании. — То, что он позволил мне взять мою собаку на борт своего частного самолета всегда будет занимать особое место в моем сердце! Я признаю это авансом». Себя саму она называет в шутку «реднеком (деревенщиной), которая живет на Пятой авеню». В какой-то мере это так, Джорджетт родом из небогатой семьи, однако смогла пробиться в люди и заработать миллионы, воплотив американскую мечту. Что касается политической деятельности, то ее метод — быть хозяйкой салона, куда мечтают попасть многие. И есть свои правила: не пересказывать того, что услышали, и не опускаться до личных оскорблений.

Трудно сказать, как именно нынешний глава Белого дома уговорил ее оставить апартаменты в Нью-Йорке, внутреннюю американскую политику и заняться дипломатической работой, но факт остается фактом. В Варшаве новый посол сменила карьерного дипломата Пола Джонса, который пришел на службу в государственный департамент США в 1987 году, в 2013 году стал старшим заместителем помощника госсекретаря по Европе и Евразии, а 5 августа 2015 года был утвержден послом США в Польше. Но отработать даже первый свой срок ему не дали. 12 февраля 2018 года президент Трамп объявил о назначении Мосбахер. По пути прохождения на должность она успела напугать поляков. Выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, кандидат в послы сделала ряд интересных заявлений о стране своего возможного пребывания. Наиболее острой оказалась ее реакция на принятие в Польше поправок в закон об Институте национальной памяти.

CZmarlin Посольство США в Польше. Варшава

Польский (в интерпретации Мосбахер) «закон о Холокосте» неприемлем, так как он порожден волной антисемитизма в Восточной Европе, в то время как в ее планах, отметила Мосбахер, «сотрудничать с Польшей, чтобы никакие законы не порождали предрассудков, нетерпимость в любой форме неприемлема». Эти слова вызвали реакцию Варшавы. В тот момент в Вашингтоне находилась делегация министерства иностранных дел Польши во главе с заместителем министра Бартошем Чихоцким. Дипломат заявил, что намерен потребовать разъяснений во время встречи с помощником государственного секретаря по Европе и Евразии Уэссом Митчеллом. Судя по всему, с кандидатом в послы в госдепартаменте провели инструктаж, поскольку после этого ее заявления были выдержаны, что называется, в духе линии партии. Буквально на днях, как сообщает Польское радио, она выступила с первой публичной речью. По ее словам, в числе главных целей — помочь обеспечить энергетическую безопасность Польши, речь идет о поставках американского сжиженного газа. Помимо того, подчеркнула Мосбахер, она будет следить за дальнейшим развитием военного сотрудничества между двумя странами.

Между тем, польские власти хотят большего. Варшава задумывается над тем, откуда черпать источники роста. На одной дешевой украинской силе не выедешь. Нужны серьезные инвестиции, вложения. Посол напомнила, что «после падения коммунизма американские компании инвестировали более 40 миллиардов долларов США в Польшу». Но Европейский союз вложил больше и эти средства безвозвратные. На деньги фондов ЕС не только транзитные автострады строились, но и обустраивались польские города и села. Очень многие коммуны зависят от грантов, получаемых от Евросоюза, не говоря уже о фермерах. Если ЕС перестанет платить, компенсировать выпадающие расходы придется из польского бюджета. Но тогда неизвестно, что станет с «хорошими переменами», которыми гордится правящая партия «Право и Справедливость» (PiS). Так можно и следующие парламентские выборы проиграть.

Chron-Paul СПГ-терминал. Свиноуйсьце

Польские политики с тревогой наблюдают за тем, как портятся отношения между Евросоюзом и США. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в этой связи заявляет, что Варшава хотела бы «примирить Вашингтон и Брюссель». В экспертной среде идут проработки различных вариантов. Среди прочего, обсуждается вопрос переориентации экономики с Германии на Соединенные Штаты со всеми вытекающими последствиями в части геополитического разворота. Но поляки хотят получить от американцев гарантии. Просто «инвестиций» будет недостаточно, в варшавских салонах рассуждают о новом «плане Маршалла» для Польши. Однако в госдепартаменте США хватает тех, кто хотел бы Варшаву (вместе с Бухарестом) заточить под цели агрессивного сдерживания России и Китая. Не факт, что в этом случае в польскую экономику пойдут массированные американские инвестиции, хотя такое совсем исключать нельзя.

Как в этой ситуации будут взаимодействовать между собой посол Соединенных Штатов в Польше и бюро помощника госсекретаря по Европе и Евразии, сказать пока трудно. Мосбахер в одном из интервью признавала, что она не из тех, кто держит язык за зубами. «Мои друзья говорят: «Ваш недостаток, Джорджетт, что вы не можете не говорить правду», — сказала тогда она. Эта привычка может доставить немало головной боли не только иностранным дипломатам и польским властям, но и госдепартаменту. Учитывая, что Мосбахер давний друг президента, она при желании сможет выходить на Трампа напрямую, минуя бюрократию американского дипломатического ведомства. Во вторник, 18 сентября, президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой посещает с визитом США. У него запланировано общение с хозяином Белого дома. Вместе с Дудой на родину летит и новый американский посол. Посмотрим, какие инструкции она получит от Трампа.