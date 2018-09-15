Комментируя публичное предложение президента РФ Владимира Путина премьер-министру Японии Синдзо Абэ прекратить выдвижение претензий к России и до конца года подписать, наконец, формальный мирный договор, окончательно завершающий явно затянувшийся «послевоенный период» двусторонних отношений, японские и российские СМИ отмечают серьезный урон, который понесли японцы и лично премьер-министр.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Сахалинской области России с Курильскими островами

То, что Абэ не ожидал подобного, сомнению не подлежит. Хотя Путин специально оговорился, что его предложение спонтанно пришло в голову как реакция на призыв Абэ «изменить подходы» к урегулированию спорных моментов, нельзя исключать, что была озвучена хорошо продуманная «домашняя заготовка». При этом Путин, конечно же, понимал, что реакция «друга Синдзо» будет близкой к шоковой. Думаю, Абэ особенно неприятно было то, что президент Путин озвучил свое предложение не в ходе ставших традиционно сокрытыми от общественности двух стран конфиденциальных бесед тет-а-тет, а публично, да еще сидя рядом с главой КНР Си Цзиньпинем.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзинпинь

Не мог Путин не знать и то, что своим принципиальным изменением характера вялотекущих годами переговоров по «курильской проблеме» он создает весьма непростую ситуацию для Абэ, вознамерившегося беспрецедентно долго находиться в кресле премьера, объясняя народу Японии необходимость этого якобы наметившейся перспективой решить лично с российским президентом пресловутую «проблему северных территорий». Думаю, японский премьер возвращался на родину с тяжелым грузом на душе, ибо предстояло давать ответ избирателям, на что были потрачены годы обхаживания «любящего Японию Путина» и верной ли была тактика делать упор на «подписание мирного договор лично с Путиным». Не обращая при этом внимания на общественное мнение России, решительные протесты против опасного пересмотра итогов Второй мировой войны, ничем не обоснованной сдачи исторически принадлежавших России земель.

И опасения Абэ оправдались. Как сообщают японские СМИ, по возвращении премьер подвергся жесткой критике за то, что промолчал на пленарном заседании ВЭФ, когда Путин делал свое сенсационное для японцев предложение, не протестовал против него, отстаивая японскую «принципиальную позицию» с требованием пересмотреть итоги войны и «вернуть» Японии законно перешедшие к СССР/России Курильские острова.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Ситуация для Абэ осложняется тем, что через несколько дней предстоят выборы председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), в которых Абэ будет беспрецедентно баллотироваться в третий раз. Избранный председатель ЛДП при подавляющем большинстве этой партии в парламенте автоматически становится премьер-министром. На состоявшихся дебатах с претендентом на этот пост однопартийцем Абэ генеральным секретарем ЛДП Сигэру Исиба, естественно, вопрос о случившемся на ВЭФ был задан.

Абэ смог ограничиться лишь кратким заявлением: «Позиция Японии заключается в том, чтобы сначала решить территориальную проблему, а потом заключить мирный договор. Эту позицию я озвучивал и до, и после этого высказывания. От президента Путина была реакция». О том, что это была за реакция во время неофициального разговора с Путиным в присутствии лишь переводчика, сообщено не было. Однако трудно представить, чтобы российский президент так быстро отказался от своих слов ради личных интересов «друга Синдзо». Пытаясь, хотя и неубедительно, успокоить японцев, Абэ обещал продолжить переговоры с Путиным по поводу островов в ноябре-декабре. Видимо, это действительно пообещал Путин, не желая совсем уж обескураживать японского гостя.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

В связи с произошедшим вспоминается не столь давний разговор с одним известным японским политологом, который скептически относится к попыткам сначала премьер-министра Ёсиро Мори, а затем Абэ «перетащить Путина на свою сторону», сделать соучастником сделки «острова за экономическую помощь». Он говорил: «Путин, даже в отличие от Горбачева и Ельцина, четко и открыто предлагал в обмен на мирный договор отдать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Но наша дурацкая позиция «все или ничего» не позволила воспользоваться этим. Вот увидите, чем больше наши лидеры будут упорствовать, тем скорее Путин поймет, что с японцами договариваться бесполезно и откажется и от предложенного компромисса. У нас многие так думают, но открыто сказать не могут».

Упрямо добивающийся удовлетворения необоснованных и незаконных территориальных претензий к России «в полном объеме» Синдзо Абэ закономерно терпит фиаско, ибо занятая им позиция идет вразрез даже «хрущевскому компромиссу», предусматривавшему передачу Японии островов Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Абэ же, переворачивая все с ног на голову, требует сначала «вернуть» все южные Курилы, включая самые крупные и освоенные острова гряды — Кунашир и Итуруп, с чем даже «щедро» разбазаривавший русские земли Хрущев не соглашался. И только после этого в качестве «приза для России» подписать по большому счету бесполезный ей по прошествии 73-х лет с момента окончания войны сугубо формальный мирный договор.

Подписание акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года

Но, похоже, Абэ-сан не желает принимать все это во внимание и в случае переизбрания премьер-министром с прежним упорством продолжит обхаживать российского президента с тем, чтобы все же склонить его пойти на уступки. Даже несмотря на заявленное во Владивостоке более чем явное нежелание последнего пересматривать территориальные итоги Второй мировой войны.