В праздник Йом-Киппур (день поста, покаяния и отпущения грехов) древние иудеи приводили в Храм специально отобранного козла — Азазеля, на которого первосвященник символически возлагал грехи всего еврейского народа. После этого козла уводили в пустыню, где несчастное животное и погибало. А исполнявшие обряд мыли тело и одежду, от греха подальше. Ритуал древнейший, описан еще в 16-й главе ветхозаветного «Левита». Кстати, евреи были еще гуманисты. В Древней Греции нередко на роль Азазеля назначались люди: в дни бедствий из общины (полиса) изгонялся специально отобранный нищий или преступник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киев — Москва. Тупик

Века прошли, а привычка осталась…

13 сентября, в девятом часу утра детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили «сообщение о подозрении» («повідомлення про підозру») министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Данный акт означает, что в уголовном производстве появился новый участник процесса — подозреваемый, в отношении которого уже сделан первоначальный вывод о наличии и сущности уголовно-наказуемого деяния. И с этого момента к нему может быть применен широкий диапазон мер обеспечения уголовного производства: от личного обязательства до содержания под стражей. Это как судья решит.

Kmu.gov.ua Владимир Омелян

Владимир Омелян — это фантастическое явление суверенной Украины. Это тот, который с конца прошлого года регулярно анонсировал прекращение железнодорожного сообщения Украины и Российской Федерации. И который 16 августа «подписал исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена» (пост в Фейсбуке министра). Очень профессионально и с учетом интересов родной страны. Особенно в условиях, когда по итогам 2017-го была определена «пятерка самых успешных поездов года» в Украине. В их числе:

Поезд №5/6 «Киев — Москва» — 11 вагонов, 77% заполненности, 154 миллионов гривен прибыли.

Поезд №23/24 «Одесса — Москва» — 10 вагонов, 89%, 98 миллионов гривен прибыли…

Поезд №53/54 «Киев — Санкт-Петербург» — 11 вагонов, 65%, 20 миллионов гривен прибыли.

Но Омелян решил отдать эти деньги медведям. Хотя в целом пассажирские перевозки дальнего сообщения в 2017-м принесли Украине убытков на 3,5 миллиарда гривен.

Mr.kombrig Поезд «Украина»

Это не все… Специалисты считают, и не без оснований, что деятельность Омеляна привела к:

остановке авиационного движения в восточном направлении, за что ему должна быть очень благодарна Беларусь и Молдова, перехватившие этот поток;

ситуации, когда 97% украинских такси и маршруток живут в «нелегальном рынке»

уничтожению государственного буксирного флота в украинских портах;

катастрофе в международных перевозках на западном направлении (Польша уменьшила количество разрешений на транзитные международные перевозки с 200 000 до 130 000, а в этом году собирается сократить их количество еще на тридцать тысяч);

лоббированию интересов лоукостера Ryanair, приведшему к проблемам в работе крупнейшего аэропорта «Борисполь» (ирландцы требуют передать в свое эксклюзивное использование всю инфраструктуру аэропорта, от дьюти фри до туалетов).

В целом же транзитные доходы Украины за последнюю пятилетку уменьшились с пяти миллиардов до ста тридцати миллионов долларов. «За такое надо не судить, а морду бить» (экспертное заключение специалистов).

«Новации» же министра (такие тоже есть) вызывают даже не тоску, а смех. Как, например, «поезд за два моря». В январе 2016 года Украина начала провальный опыт железнодорожного сообщения с Китаем — через четыре границы (Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай) и два моря. До Китая поезд не дошел: его не без труда нашли в Достыке (Казахстан). И в итоге через три месяца он вернулся в Одессу. Пустой…

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Поезд в никуда

А ведь было время, когда уже загруженный поезд стоял в Словакии. 7 марта 2014 года он должен был двинуться в путь и за 8 дней достичь Китая — через Россию и Казахстан. Таким образом Украина лишилась возможности участвовать в китайском проекте Нового Шелкового Пути. Точнее — лишилась доступа к китайским деньгам.

Но «сообщение о подозрении» Владимиру Омеляну вручили не в связи с качеством исполнения им министерских обязанностей и не по поводу урона, который он нанес стране. Нет, подозрение всего лишь в незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов. Если кратко: детективы Бюро вышли на дельту между официальными доходами и расходами Омеляна только за 2015−2016 годы в размере 11 миллионов гривен. Вопрос о законности обретения этих средств и ставится под сомнение НАБУ.

Хотя, казалось бы, какая разница? Великий гангстер Аль Капоне убивал, а осужден был (одиннадцать лет в федеральной тюрьме, штраф в 50 000 долларов плюс 7692 доллара судебных издержек) за уклонение от уплаты подоходного налога.

Recuerdos de Pandora Арестованный Аль-Капоне

Но дело в том, что Украина — не США. Здесь за такие суммы представителей элиты (что политической, что криминальной) сажать не принято. А Омелян — не Капоне, он просто исполнитель чужих решений «за долю в прибылях». Поэтому отчетливо просматриваются две иные причины «репрессй» против министра экономики.

Во-первых, Омелян, с его результатами и инновациями — достаточно яркая «точка раздражения» в украинской среде и его возможная отставка, а тем паче посадка, вызовет только позитивный отклик в украинском обществе. То есть, среди избирателей. Что является плюсом в начавшейся избирательной кампании президента Порошенко. Сажать кого-то надо, а расследовать реальные дела министра — страшно: там замазаны очень многие власть имущие. А подозрение в «незаконном обогащении» и несоответствующем декларировании» — «это и овцы довольны, и волки не при делах». А для президента — позитив в канун выборов.

Во-вторых, Омелян стал министром по квоте «Народного Фронта» (НФ), детища Арсения Яценюка. «Народный Фронт» с точки зрения надвигающихся выборов, и слова доброго не стоит (0,7% рейтинга). А вот с точки зрения состава нынешнего парламента — совсем наоборот: это фракция из восьмидесяти одного депутата, дающая возможность хоть как-то правдоподобно говорить о существовании того, чего нет — о пропрезидентском большинстве в Раде.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсений Яценюк

В НФ это прекрасно понимают и всю нынешнюю каденцию Рады бесцеремонно шантажировали «Блок Петра Порошенко». По сценарию: «мы вам можем коалицию развалить и Раду развалить, и подарки Юле сделать, и Путину подарок сделать, все что угодно» (Тарас Черновил, экс-депутат). В преддверии выборов такая неустойчивость союзника для Порошенко недопустима, поэтому гонения на Омеляна можно и следует рассматривать как сигнал от президента своим партнерам по «коалиции большинства» — сидите тихо, ведь компромата на всех хватит. Порошенко, как «добрый пастырь» (чего стоят его вечные «мой народ», «моя нация», «моя страна») делает свою работу — загоняет в стойло кажущееся непослушным стадо. А для пущего эффекта — найти козла отпущения — и в пустыню, под грузом грехов.

Дабы другим неповадно было…

Киев