



Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Украинская политическая «антипорошенковская» эмиграция (особенно на территории России) — это не самое эстетическое зрелище: взаимное обливание помоями, отчаянная борьба за финансирование и абсолютное отсутствие результата. Однако в последнее время происходит становление группы, ярко выделяющейся на этом печальном фоне. Я бы назвал ее «венской».

Судите сами.

Андрей Портнов, юрист, экс-советник президента Януковича. За последние годы выиграл все судебные процессы, которыми его гоняли и украинская власть, и европейские союзники Украины. Даже дело «Портнов против Евросоюза» в люксембургском суде ЕС. Живет в Вене.

Игорь Гужва, главный редактор (в изгнании) популярнейшего сайта «Страна.ua», постоянно входящего в ТОП-5 украинских средств массовой информации. В январе 2018 года бежал с Украины в связи с «беспрецедентным давлением со стороны властей» и не без юридической помощи Андрея Портнова. Живет в Вене.

Анатолий Шарий, медиаэксперт, специалист по борьбе с фейками «украинского происхождения» и один из самых популярных ю-туб-персонажей на Украине. Место проживания неизвестно, но в Вене бывает часто. Московский адвокат Марк Фейгин в конце 2017 года заявил, что Портнов финансирует Шария, на что последовала незамедлительная и многозначительная реакция из Вены: «Собака ты бродячая, его не нужно финансировать, у него реклама стоит дороже тебя, вместе со всем твоим имуществом и тупым е… ком».

Westmclaren Анатолий Шарий

Но и с финансами у венских сидельцев не должно быть проблем, поскольку компанию им там составляет Дмитрий Фирташ, с изрядно прохудившимся стараниями президента Порошенко (более чем в два раза в сравнении с 2011 годом), но достаточным даже для политических игрищ состоянием в $640 миллионов.

Итак связка: Фирташ (деньги) — Портнов (право) — Гужва (СМИ) — Шарий (YouTube). Причем Андрей Портнов на своей странице в ФБ упомянул о существовании некой «специальной группы своих специалистов», которые мониторят коррупционную и клептократическую деятельность нынешней власти, с перспективой дальнейших судебных разбирательств.

А совсем недавно Портнов выложил буквально «пошаговую инструкцию» судебного преследования Порошенко и его приближенных после его поражения на президентских выборах весной 2019 года. Не буду лишать читателя удовольствия сухим пересказом, приведу первоисточник:

Итак, 31 марта 2019 года Порошенко не выходит во второй тур президентских выборов. И сразу

«Вечером 31 марта, после оглашения информации, что (Порошенко — М.С.) не прошёл в следующий круг, появится три свободных недели на рекогносцировку (01−21 апреля) и примерно одна неделя (21−29 апреля) на передачу дел.

В момент торжественной передачи (28−29 апреля) будет две опции — присутствовать на процедуре или отсутствовать.

Если захочет присутствовать, задержать можно будет на выходе из здания (28−29 апреля) сразу после её окончания. Для избрания меры пресечения в суд доставить 29−30 апреля.

30 апреля ходатайствовать об аресте всего принадлежащего фигуранту и аффилированным лицам имущества и денег.

Силами заранее сформированной международной адвокатской группы, в сотрудничестве с государственными органами и частными детективными компаниями, по всему миру приступить к реализации решения суда об аресте средств и имущества (01−02 мая).

Если на торжественную передачу не придёт, быстро начать заочное (30 апреля — 30 мая). В обвинительный акт (30 мая — 10 июня) включить пока всего один корыстный эпизод, чтобы не затягивать с первым приговором (15 августа — 15 сентября).

В дебатах (01 августа — 01 сентября) просить полную конфискацию имущества.

После вступления приговора в силу (20 сентября — 20 октября) начать зачисление движимого и недвижимого имущества в пользу органов, уполномоченных на управление преступными активами, процедуры выселения и смены менеджмента в конфискованных компаниях.

Параллельно (с 28 апреля) организовать утверждение сделок со следствием, процедуры розыска и экстрадиции аффилированных лиц и членов связанного преступного сообщества.

После оглашения решения первой инстанции (15 августа — 15 сентября) вручить осуждённому обвинительные акты по новым эпизодам.

Для розыска и передачи в Украину членов преступной иерархии (апрель — май) утвердить план правовых мероприятий в каждой стране пребывания подозреваемых и полностью перестроить сотрудничество с Интерполом и миграционными органами в странах их дислокации.

Допускаются незначительные изменения сроков, но наиболее приемлемыми датами задержания и ареста являются 29−30 апреля».

По существу, да и по форме, это недвусмысленная угроза в адрес Порошенко: «Беги, кондитер, беги!» Но Петр Алексеевич, в отличие от Виктора Федоровича Януковича, совсем не пугливый человек. Да, положение у него не приведи Господь. В парламенте у него легитимной поддержки нет. Ну, правда, кто сейчас помнит о пропрезидентской коалиции «Европейская Украина», созданной в далеком ноябре 2014 года? С тех пор из пяти партий там осталось только две, а спикер парламента Андрей Парубий грудью защищает доступ к спискам коалиции.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Да и рейтинги лидеров оставшихся двух партий стремительно «пикируют в мусор»: Порошенко — 4,8% (6-е место), Яценюк — 0,7% (13-е место), по данным социологической группы «Рейтинг», июль 2018 г. Но это всего лишь с точки зрения настроений населения.

С другой стороны, наверное, никогда в истории суверенной Украины не было такого всеобъемлющего контроля властной вертикали, какой сосредоточил в своих руках Петр Порошенко. И сейчас он может воспользоваться как минимум тремя сценариями сохранения своей власти на следующий срок:

Обострить военный конфликт на Востоке и ввести военное положение в стране. А в этих условиях — никаких выборов, потому что «Путин напал».

Вспомнить старую истину, что на выборах «главное — не получить голоса, а правильно их посчитать». Для этого Порошенко необходимо поставить своего человека во главе Центральной избирательной комиссии, иметь восемь «своих» членов ЦИК (для голосования) и двух «союзников» (для кворума). Судя по отсутствию результата в прошлой серии «битвы за ЦИК» зимой этого года, нынешний президент сможет добиться такого положения.

В полной мере использовать административный ресурс, причем не по мелочам, на какой-нибудь «подвоз» или «карусели», а по-крупному. В стране не менее пяти миллионов трудоспособного населения (а значит — избирателей) выдавлены за границу и «гастарбайтерствуют» от Португалии до Польши и от России до Китая. Их гражданские паспорта остались в Украине, а 1 паспорт = 1 голос. Для фальсификаций это бесконечный ресурс, но использовать его может только властная вертикаль, по своей функции «охраняющая» избирательный процесс. «Что охраняем, то и имеем», как заметил еще Михаил Михайлович Жванецкий.

Так что рейтинги — рейтингами, планы — планами (даже такие аппетитные, как у А. Портнова), но у П. А. Порошенко более чем достаточно возможностей сохранить свой зад в тепле президентского кресла. А то, что это будет достигнуто незаконными и несправедливыми путями, — да кого это интересует? Ведь недаром еще древние римляне говорили: «Summum jus summa injuria» — высшее право равносильно высшему бесправию.