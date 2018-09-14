Президент РФ Владимир Путин о Курилах: «Это все вопросы морально-политического свойства, но они очень острые, чувствительные для наших народов. С учетом этого нужно очень аккуратно относиться к решению данных вопросов. Мы будем стремиться, чтобы ситуация была для этого комфортной, мы хотим их решать, и, надеюсь, когда-нибудь это произойдет».

Kremlin.ru На церемонии награждения призёров Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано

Не могу уверенно сказать, было ли предложение президента РФ премьер-министру Японии Абэ отбросить предварительные условия и до конца года подписать мирный договор, как он утверждает, экспромтом или продуманным «вбросом» для выяснения реакции «друга Синдзо», выяснения, насколько он готов ради договора идти на смелые шаги. Важно, что это было сделано в присутствии лидеров других государств, в первую очередь главы КНР Си Цзиньпина, что превращало предложение в дипломатический шаг с серьезным подтекстом, а не просто «мысли вслух».

В связи с этим обращает внимание мнение солидной японской газеты деловых кругов «Нихон кэйдзай» о том, что «в таких фразах Путина, как «россияне относятся к территориальной проблеме крайне серьезно и чувствительно» и «я надеюсь когда-нибудь решить эту проблему», проглядывает намерение снизить градус ожиданий японской стороны на то, что этот вопрос будет урегулирован в ближайшее время». В действительности Путин не «снижает градус ожиданий», а прямо говорит, что рассчитывать на территориальные уступки в обозримом будущем оснований нет. Он мог бы еще сообщить, что, не исключаю, и делает во время конфиденциальных бесед с Абэ тет-а-тет, мнение нашего народа, подавляющее большинство которого — до 90 процентов — отвергает любые территориальные уступки Японии.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Хотя премьер Абэ воспринимал слова Путина о заключении мирного договора без территориальных требований с блуждающей улыбкой на лице, можно представить, как похолодело или, наоборот, воспылало у него все внутри. Ибо Путин на глазах всего мира разрушал его план пересмотра итогов войны в пользу Японии, делал пустым звуком клятвенные заверения «вернуть Курилы», под которые Абэ добился изменения в уставе правящей партии, позволяющего ему баллотироваться на беспрецедентный третий срок и побить послевоенные рекорды нахождения на посту премьер-министра.

Понимая состояние премьера, в то же время весьма удивлен его, на мой взгляд, спонтанным заявлением о готовности встретиться для переговоров с президентом России еще раз в ноябре — декабре. Надо понимать, встретиться в качестве премьер-министра Японии. Но выборы председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), становящегося и главой государства, состоятся только 20 сентября. И хотя политологи предсказывают победу на выборах нынешнего премьера, насчитав свыше 60 процентов его сторонников среди делегатов съезда, подобное заявление едва ли можно счесть этичным в отношении конкурента на выборах — экс-министра обороны, ныне генерального секретаря ЛДП Сигэру Исиба. Своим заявлением он ставит соперника в положение, как у нас говорят, «хуже губернаторского», представляя его участие в выборах как нечто подобное выступлению на концерте второразрядного артиста для «разогрева публики» перед выступлением «поп-звезды». Кстати, кандидат в премьеры Исиба уже осудил предложение Путина, а косвенно и попытки Абэ с ним договориться, заявив, что подписание договора без предварительного решения территориального вопроса «оставит в будущем большой корень зла».

U.S. Department of Defence Cигэру Исиба

А Абэ, хотя, по сути, тоже отверг предложение Путина, заявив, что «позиция Японии по поводу решения территориального спора остается прежней», продолжает интриговать японцев, обещая, что предстоящие переговоры с российским президентом «станут значимыми». Однако сегодня уже мало кто в Японии верит, что «другу Путина Синдзо» удастся выполнить свои предвыборные обязательства по «возвращению северных территорий». И винить японцев Абэ не за что. Ведь он сам поставил свою политическую карьеру на кон, взявшись за проблему, которая не имеет решения…