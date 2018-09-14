Новый год наступил. 14 сентября (1 сентября по старому стилю) отмечается церковное новолетие. В этот день не столько принято, сколько назначено считать, мир был сотворен несколько тысяч лет назад, как было вычислено мудрецами из Библии. Дата, впрочем, взята с потолка и больше имеет отношение к сбору налогов в Римской империи.

Pravoslavie.ru

Но вот годы с определенного времени назначено считать «от сотворения мира». До сих пор сроки изготовления его являются довольно сильным преткновением между большой частью верующих и малой частью тоже верующих и прочих всех людей. Не надо только думать, что у всех прочих в этом отношении со здравым смыслом всё в порядке. Многим всё равно, для них и сорок миллиардов так же непонятны, как и семь — восемь тысяч лет. Для них предметом веры является сообщение в таблоиде, что «ученые доказали», как для верующих является предметом веры сообщение жреца, что ему или его коллеге по цеху было видение. Здравый смысл требует по меньшей мере понимания, а с этим есть проблемы что у верующих, что у неверующих весьма многих. Достаточно послушать или почитать различные байки про «скорость света», уж чего только не выдумают, и многие, кстати, из неверующих показывают степень своего понимания тем, что «не верят» в то, что выше скорости света, к примеру, им не разогнаться при всем старании. Ждут новых открытий в этом направлении и уже сейчас предвосхитили их своей верой. Или неверой. Считают, что «ученые откроют» или «докажут», и можно будет двигаться быстрее. «Со скоростью мысли», например. Некоторые так еще полагают, что это аналог чего-то мгновенного.

Размеры и возраст Вселенной, открытые совсем, кстати, недавно по меркам сотворенного мира, ошеломили всех по мере того, как информация настигала каждого. «Ошеломили» — не значит, что люди впали в панику. Нет, просто когда тебе сообщают, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот, то для усвоения информации надо какое-то время, чтобы не просто «поверить», что тебя не дурят, а понять, как это. В школе в младших классах ради наглядности для этих целей запускают крохотный глобус, насаженный на гнутую проволоку, вокруг лампочки (подобный механизм входил раньше в реквизит любой школы, как сейчас, не знаю), и так потихоньку в голове более-менее укладывается. Потому что может уложиться, шансы достаточно велики. А вот шансы разъяснить скорость света как константу со всеми вытекающими — уже ничтожно малы, многие из школы выходят просто с верой, что всё это так, но в голове у них не усажено, потому «вера» постоянно сбоит. И люди, те, что полюбопытней, даже в зрелом возрасте устраивают для себя дичайшие теории, начитавшись, насмотревшись в основном «фантастики». К прочему, всё это подпитывается телепередачами, и сайтов навалом, где про устройство нашего мира можно прочесть самое невероятное.

Михаил Нестеров. Святая Русь. 1905

Верующие не настолько глупы, чтобы не понимать, что у «неверующих» всё их тоже держится на вере. В науку или в сообщение с сайта «зри третьим глазом». Поэтому стараются на соответствующем уровне всю эту веру опровергать своими доказательствами того, что наука ошибается, а надо верить Библии, точнее, буквальному прочтению Библии, но не науке. Данное направление называется «креационизмом». В основном это не столько система доказательств, сколько обрывочные «опровергающие факты», сложенные в подобие системы. Больше всего креационисты подвизаются на опровержении теории эволюции, данных и выводов геологии, археологии, глубоко в космос и физику стараясь не залезать. То есть давят наглядностью, стараются обходиться без отвлеченных рассуждений, как в школе с глобусом вокруг лампочки. Если относиться к этому как к творческому процессу, то выглядит местами весьма неплохо и остроумно. Если же представить, что там содержится богословие или, упаси Бог, наука, то всё сразу становится много хуже.

Когда Вселенная внезапно раздвинулась, а человеческое сознание еще не очень, с религиями стали случаться истерики. Еще недавно «бог» грохотал где-то там за облаком, пугая овец и пастухов при них, то есть был достаточно под боком, случаи кары непокорных молниями тщательно записывались в назидание потомкам, а потом всё это стало видеться как-то не очень соразмерным. Тут не то что человек «пылинка», коли уж по старинке, или Земля «пылинка», тут и Галактика по сути пылинка, а Солнечная система пылинка на этой пылинке. Про человека и говорить нечего во всех смыслах. Что в пространстве, что во времени. Даже не эпизод. И если «пространство» — вещь замысловатая, Библия про него ничего не говорит в подробностях, то «время» — это последний рубеж, при котором Бога можно еще вернуть за облако, озаботив Его исключительно нашими грехами тяжкими, контролем за ними, и, естественно, спасением от них.

Михаил Нестеров. Под Благовест. 1897

Верующие у нас сейчас многие образование получили, а то и два — одно в духовной учебке, другое тоже где-то поблизости, поэтому о Боге они сейчас всё знают куда более продвинуто, чем всё знали их предшественники. И поэтому они со всей силой ума своего скажут, что чепуха всё это — время, пространство. Говорить не о чем, Бог всё равно в душе, «в сердце» или по-другому — «вне времени и пространства». Однако подобная болтовня годится разве что для внутреннего пользования, точнее, даже лишь для самого себя, ибо, ничего не объясняя, ничего по сути и не говорит. Креационисты очень хорошо понимают, в чём суть. Она в том, что тот образ Бога, который веками создавался, он более-менее в голове укладывается лишь в том местечковом формате, который они и отстаивают. Семь дней равно семь тысяч лет назад. Ну и в «сердце», естественно. О таком Боге есть о чём и на проповеди поговорить. «Сердце», конечно, не забыть вставить. А миллиарды лет, эволюция со всеми ее выкладками… И слушатели не поймут, да и сам не поймет. В голове образ такой домашний, сердитый, капризный, а как вложить его в эти «научные знания»? Никак не вложить, тяжко вздохнуть и про «сердце» что-нибудь. Морального, главное, побольше, моральное — оно всегда выручает.

И как-то с этим «расширением Вселенной» стало ясно, что за две тысячи лет верующие так и не усвоили тот образ Бога, которому учил Христос. Создали какой-то свой. Который от одной только гелиоцентрической модели сразу стал осыпаться. А сейчас от того образа уже вообще ничего не осталось, кроме слов в древних книгах. Как издевательски шутят атеисты — «дедушка на облаке». Как бы верующим не нравилось, но прозвище объекта их верования тут довольно точно. Минут пять послушать верующего, хоть умного, образованного, постоянно мелькающего на какой-нибудь телепередаче православного уклона, хоть не очень, но из употребляемых ими слов и выражений слепится вполне отчетливый образ «дедушки на облаке». Потому что все «православные слова» сотни лет подтверждали этот образ, складывали его и сейчас к нему намертво привинчены. И он к ним. Бога, который никак не может прорваться в их грехами отягощенное сердце, озабоченного их моральным состоянием. «Великий грешник» в тисках маленькой, домашней вселенной, предназначенной ему в качестве площадки для поклонения Богу, не справившийся со своей задачей во всем слушаться, нынешний верующий так и живет в тисках не превзойденного своего ума. Хотя призыв к его превосхождению прозвучал уже две тысячи как лет назад.