Сегодня 37% украинских трудовых мигрантов хотят работать в Германии, показывают социологические исследования. «Уже в следующем году Германия может открыть свои границы для украинцев, — заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. — Это может привести к значительному оттоку наших граждан из Польши, так как в Германии они могут зарабатывать еще в 2−3 раза больше. Кроме того, может начаться новая волна трудовой миграции с Украины в Германию, что приведет к усилению дефицита рабочей силы дома».

Иван Шилов ИА REGNUM Поляки в Москве

По его словам, «только деньгами польскому бизнесу не удастся удержать украинцев на своих предприятиях». И в Варшаве это понимают. Наиболее талантливых, с одной стороны, равно как наиболее покладистых, с другой, власти пытаются в Польше оставить. Однако проблема трудовой миграции в итоге перерастает в геополитическую проблему. Некоторые польские эксперты задаются в этой связи вопросами, во что превратится их страна с учетом того, что ее демографический баланс начинает приближаться к тому, который был присущ довоенной Республике. Учитывая, чем это закончилось для второй Речи Посполитой, как ей пришлось бороться с ирредентой украинского национализма в межвоенный период и какие человеческие жертвы понести в ходе Второй мировой войны, самым страшным примером чего стала Волынская резня — геноцид поляков, исторические реминисценции не самые приятные.

Монумент жертвам Волынской резни 1943 года. Гданьск, Польша

Но даже не забегая настолько вперед, сам по себе фактор трудовой украинской миграции является сейчас крайне важным для Польши. Благодаря привлечению — по разным оценкам — от двух до трех миллионов украинских работников польская экономика рванула вперед. Сейчас приток новых сил с Украины начинает ослабевать, становится исчерпанным. Остаться постоянно в Польше максимум захочет одна пятая ныне существующего контингента. Еще две пятых декларируют намерение податься дальше в страны Европейского союза. Оставшиеся работают временно, многие из них, возвращаясь домой, рассказывают о том, что польские работодатели — не сахар, помимо обмана, сказывается разница культур. Однако когда проблема трудовой миграции с Украины в Польшу окончательно войдет в предсказуемое русло, на повестку дня встанут другие проблемы. Связанные с тем, что между Киевом и Варшавой диалога фактически в настоящее время нет.

В политическом и военном формате Польша обозначает себя символически на украинском направлении. Варшава в последние годы заложила серьезные идеологические «предохранители», позволяющие ей объяснять польскому обществу, почему она не может стратегически сотрудничать с соседней страной. История здесь стала камнем преткновения для поляков и украинцев. Что касается экономики, то и тут Польша не предоставляет перспектив. Польские фермеры агрессивно воспринимают попытки украинских сельскохозяйственных производителей войти на их рынок, оказывают массирование давление на собственное правительство. После потери Донбасса по факту Киев лишился возможности экспортировать в Польшу уголь, которая предпочитает покупать его у России. Какой-либо высокотехнологической продукции украинская сторона предложить полякам не может в принципе.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Ситуация «ни войны, ни мира» продолжается на Украине который год. Участники большой игры пока ждут, куда сдвинется чаша весов. Однако доводов считать, что Украина сможет процветать, мало. Опыт ее самостоятельного существования не дает оснований так думать. На этом фоне в Варшаве ждут, что же будет предпринимать Россия. А она, по мнению польских экспертов, обязательно должна что-нибудь да предпринять. В интервью журналу Do Rzeczy известный польский историк Анджей Новак на вопрос обозревателя издания Мачея Печиньского о «концепции раздела Украины между Польшей и Россией, о которой в последнее время пишет ИА REGNUM », отвечает так: «Путин может позволить себе отказаться от военных операций. Он хочет убедить украинцев (предварительно их унизив), что в контексте конфликта с Варшавой, отсутствия перспектив на интеграцию ЕС и того, что однажды США перестанут поддерживать Киев, единственный путь для их страны — это возвращение под крыло Российской империи. Польшу Путин пока покорять не будет, наша страна идет в его меню следующим пунктом».

Однако «съесть» Украину при всем желании не сможет ни «Российская империя», ни «Польская империя». И при якобы «пророссийских» Кучме или Януковиче хватало сил, которые рвались на Запад. И сейчас, когда Украина охвачена гражданской войной, когда в ней жестоко подавляется инакомыслие, достаточно тех, кто ориентируется на Восток. Это никуда не денется. При этом «прозападная» часть украинского пространства характеризуется также и сильными антипольскими настроениями. Даже если Москва просто отгородится от Украины и предоставит Варшаве свободу рук, полякам придется считаться с этим. В том числе реализуя концепцию создания «антироссийского кордона». Так называемая «Единая Украина» в данном случае способна стать большой головной болью для Польши. Иное дело — создание из Украины конфедерации, нескольких объединенных регионов, которые сами выберут свою геополитическую ориентацию, при сохранении границ. Это и можно подразумевать под «разделом» между Россией и Польшей украинского пространства.