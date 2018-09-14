Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 9 сентября (последняя доступная на сегодня статистика) составили 15,152 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 26 августа выросли на 625 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 44 млн кубометров в сутки.

Как известно, к 1 ноября киевское правительство поставило задачу накопить в хранилищах не менее 17 млрд кубометров газа. Однако пока что импорт отстаёт от прошлогодних показателей. Так, согласно официальной информации, в январе-августе нынешнего года Украина сократила импорт на 26,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (-2,5 млрд кубометров). Транзит газа в этот период также уменьшился — до 58,216 млрд кубометров (-6%).

Днём 12 сентября информагентство «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники сообщило долгожданную новость: правительство и МВФ согласовали очередное повышение цен на газ для населения. Они вырастут на 23,5% от текущих значений. Когда планируются следующие (после нынешнего) повышения и на сколько — неизвестно. Не сообщается также, каким механизмом стороны будут пользоваться в дальнейшем.

Torange.biz Тарифы на газ

Замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов уверен, что вопрос повышения тарифа для населения — это не только угроза дефолта и требования МВФ, но противостояние между первыми лицами государства.

«Раньше Владимир Гройсман говорил, что правительство не будет поднимать тарифы на газ, а последнюю неделю говорил — будет. Это и есть результат давления на Гройсмана по линии ГФС [Государственная фискальная служба — ред]. Потому что есть много журналистских утечек о том, что уже есть дело по статье «организация преступной группировки», а все ниточки ведут к Гройсману. А если Мирослав Продан [подал в отставку с поста главы ГФС — ред.] начнёт говорить, всё может очень плохо кончиться для премьер-министра. Ситуация критическая, так как, судя по всему, в Генпрокуратуре уже есть реальное, а не фейковое дело, в котором есть за что зацепиться», — анализирует эксперт.

Достаёт премьер-министра не только Генпрокуратура. Фракция «Оппозиционный блок» в начале сентября потребовала от правительства отчитаться относительно необходимости повышения цен на газ. Требование, в принципе, вполне логичное. Мы сами видим, что приходится оперировать какой-то обрывочной информацией из непроверенных источников: согласны поднять на 25%, а вот уже на 40%. И такие «качели» длятся уже не первый месяц.

Украине ещё и не повезло — время для визита миссии совпало с ростом котировок на газ в Европе. Дело в том, что в октябре-ноябре планируется остановка на плановое обслуживание 5 из 15 британских реакторов. Следовательно, выработка электроэнергии атомными станциями снизится. Это вызвало повышенный спрос на газ в Великобритании, который сказался на ценах по всей Европе.

Член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук уже подсчитал, что «Нафтогаз Украины» после повышения цен получит дополнительно 140 млрд грн (порядка 5 млрд долл.) выручки от реализации газа населению и коммунальным предприятиям. Об этом эксперт пишет в своём блоге на Liga.net.

Нацкомиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 января 2019 года собирается вдвое снизить тариф на прокачку газа через ГТС Украины. Как отмечает в интервью для Интерфакс-Украина глава комиссии Оксана Кривенко, цель этой меры — стимулировать газодобывающие компании расширять добычу на Украине.

Однако сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM предположил, что основная цель в данном случае — т. н. «виртуальный реверс». Дело в том, что ещё с 2016 года Украина изменила методику начисления платы за транзит: оплата производится не за километраж, а за вход и выход газа из ГТС Украины. Однако «Газпром» по этой методике не платит, поскольку имеет действующий контракт с «Нафтогазом». В результате единственный, по кому этот тариф бьёт, — это сама Украина. Считается, что Украина импортирует газ из Европы, поэтому в его стоимость включаются расходы на транспортировку, а туда — плата за вход в систему. Уже одно это делает его для потребителей дороже на 12 долл. за тысячу кубометров. Между тем физически газ не пересекает границ Украины.

«Методику навязала Украине Европа, но она не работает. И таким образом в НКРЭКУ, видимо, пытаются получить работающий механизм», — говорит Дмитрий Марунич.

«Нафтогаз Украины» обратился в Кабмин с просьбой вынести на обсуждение Совета национальной безопасности и обороны вопрос продажи 49%-й доли ГТС Украины. Об этом сообщает издание «Деловая столица», располагающее копией письма. Свою просьбу в компании мотивировали заботой о сохранении объёмов транзита газа через Украину — очевидно, руководство «Нафтогаза» верит в способность газотранспортного консорциума отстоять прокачку газа по украинскому маршруту.

«Украинское законодательство позволяет квалифицированному международному партнеру приобрести до 49% в уставном капитале оператора ГТС Украины. Если международный партнер заплатит соответственно 7 млрд долл. за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне», — говорится в документе.

Chto-proishodit.ru Газ для Украины

Как видим, в компании оценили украинскую ГТС в 14 млрд долл.

Однако вскоре последовал комментарий от коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

«Нафтогаз» сейчас не просит правительство продавать украинскую ГТС. Вопросами привлечения международного партнера уже на протяжении почти года занимается правительство», — заявил чиновник.

Это действительно так, глава компании Андрей Коболев ещё прошлым летом жаловался на то, что его фактически исключили из переговорного процесса. Однако считать это опровержением тоже нельзя.

В свою очередь, Юрий Корольчук напоминает, что сегодня даже частичная продажа ГТС запрещена двумя законами Украины — нужно либо отменить их, либо принять новый. Затем начнётся подготовка к продаже — и длиться она будет довольно долго. Поэтому продажа — вопрос даже не завтрашнего дня. Что же до причин заявления:

«Нафтогаз» лоббирует интересы международных европейских трейдеров в этом вопросе. Чтобы они могли выйти на этот рынок ГТС (если его можно назвать рынком) и купили в будущем часть. Вопрос цены также вызывает вопрос. Потому что кто сказал 14 миллиардов долларов? Давайте их увидим — это должна быть открытая информация, правительство должно бы ознакомить общественность и сказать, что было заказано исследование, есть такая компания, которая это посчитала, и так далее. Тем более надо понимать, что даже если такая стоимость определена, то если на протяжении следующих 5-ти лет будет длиться процесс подготовки к продаже, будет транзит газа составлять не 90 млрд кубометров, а 50, то, скорее всего, эта цифра в 14 миллиардов «похудеет» и станет там где-то на уровне до 10 млрд, а может даже и меньше. Из-за того что меньший объем транзита. Потому эти вопросы вызывают как минимум удивление», — рассуждает специалист.

Государственная служба геологии и недр своим приказом от 31 августа выдала трём неизвестным на рынке компаниям разрешения на добычу газа в Полтавской области. Общая площадь территорий, на разработку которых были выданы разрешения — 160 тыс. кв. км. Все компании были созданы в 2017 году и до этого не занимались газодобычей. Конкурсов перед выдачей не проводилось. Логично предположить, что все три компании имеют одного собственника. К слову, в начале сентября заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины Николая Фощия задержали при получении взятки в размере 3 тыс долл.

Электроэнергия

По состоянию на 10 сентября суммарные запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины достигли 1,916 млн тонн (+76 тыс. тонн с 28 августа). Теперь запасы на 7% превышают прошлогодний уровень. Напомним, правительство поставило задачу к 1 ноября накопить 2,6 млн тонн угля, из которых 1,6 млн тонн — уголь газовой группы и 1 млн тонн — антрацит.

Правда, и расходовать уголь теплоэнергетики стали активнее — 15,2 млн тонн в январе-августе (+17,4% к аппг).

В январе-августе Украина экспортировала электроэнергию на сумму 213 млн долл. (+37 млн долл. в сравнении с аппг). Основным потребителем украинской электроэнергии остаётся Венгрия (127,4 млн долл.), за ней — Польша (41,2 млн долл.) и Молдавия (31,4 млн долл.).

Внутри страны потребление электроэнергии также растёт — 70,93 млрд кВт•ч за январь-июль (+3,9% к аппг).

Строить ветроэлектростанции на Украине теперь станет проще: депутаты Верховной рады приняли поправки к закону, регулирующему вопросы строительства объектов возобновляемой энергетики. В частности, упростилась экспертиза проектов ветроэлектростанций.

Сделано это было, скорее всего, не просто так. Мы уже писали об интересе норвежской NBT к строительству ветроэлектростанций на Украине. Теперь известно, что компания собирается строить в Херсонской области 67 ветроустановок, вложив в проект более 450 млн долл. Проект курирует глава МИД Норвегии, обсуждавший его с Порошенко, Поэтому можно предположить, что упрощение проведения экспертизы проектов ВЭС провели по просьбе норвежских инвесторов.

Власти исподволь готовят украинцев к повышению бытового тарифа на электроэнергию. Комиссия через пресс-службу распространяет материалы, в которых украинский тариф сравнивается со стоимостью электроэнергии в странах Европы. Сравнение примитивное и манипулятивное — в нём не учитывается структура производства электроэнергии, насколько она «дорогая» (высокая доля «зелёной» энергетики, большие манёвровые мощности теплоэнергетики) или же, наоборот, «дешёвая» (атомная генерация, ГЭС и ГАЭС).

geralt Счётчик электрической энергии

Впрочем, это уже не первый шаг — инициатива НКРЭКУ об отмене «Роттердам+» также была направлена на это. Однако эксперт Алексей Кучеренко отмечает, что комиссия выходит за пределы своих полномочий.

«Рынок электроэнергии на Украине никак не связан с экономической обоснованностью в повышении тарифов для населения. Я согласен с тем, что ввиду отмены субсидирования Нацкомиссии придется пересматривать тарифы на электроэнергию для населения. Но тут Нацкомиссия будет продолжать устанавливать тариф для монополии, а далее она должна лишь защищать своего потребителя. Но в её обязанности не входит установка тарифов для населения и повышение цен на услуги», — пояснил он в комментарии для ГолосUA.

А ведь именно последним НКРЭКУ и занимается.

Тем временем директор польской консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze Кшиштоф Рогульский предупреждает, что украинцев ждут нелёгкие 20 лет.

«RAB-тариф должен быть внедрен, как минимум, на 20 лет», — рассказал он в комментарии информагентству УНИАН.

Он говорит с позиции инвестора, указывая, что доходность вложений в энергетику должна быть выше банковского депозита «хотя бы на полпроцента». При этом говорит он, разумеется, с позиции европейских представлений о доходности банковских депозитов, а также защищённости инвестиций. Если же подойти к его словам с украинской спецификой, то премию инвестора за риск придётся считать самостоятельно. За точку отсчёта, вероятно, придётся брать валютные ОВГЗ — сегодня доходность по ним достигает 9%. Собственно теперь понятно, откуда в процессе обсуждения внедрения RAB-тарифов возникла доходность в 12%. Это и есть тот самый «депозит+0,5%» — только в украинских условиях.

Летом мы уже сообщали о намерении городских властей Житомира полностью перейти на обеспечение электроэнергией из возобновляемых источников, подписав меморандум с международной климатической организацией 350.org. Радио НВ сообщает, что примеру Житомира решили последовать власти ещё двух городов Украины — Каменец-Подольского и Чорткова.

Отмена «Роттердам+»

Дмитрий Марунич анализирует последние попытки украинских политиков поиграть в добрых дядюшек с населением. В частности, после заявления о скорой отмене скандальной формулы «Роттердам+» (формула, с помощью которой Украина определяет ряд экономических показателей: закупочную стоимость угля собственной добычи, себестоимость энергии ТЭС) подтянулась Верховная рада, пишет эксперт в своей колонке для издания Корреспондент.net. Предложение депутатов — формула «Роттердам 0,9», т. е. минус 10%. Однако экономической реальности такое предложение не учитывает совершенно:

«Октябрьские и ближайшие зимние фьючерсы на энергоуголь на крупнейшем европейском хабе ARA (индекс API2) превысили 100 долл./т. При этом украинские производители электроэнергии из угля продают ее в рынок исходя из прогнозной цены на 2018 год — 83 долл./т. Данный тариф рассчитан в соответствии с… «Роттердам+». Более того, фактическая стоимость импортированного в Украину в первом полугодии угля составила 113 долл./т… Получается, что уже в настоящее время тариф на электроэнергию «не учитывает» около 30 долл. в цене каждой тонны угля для ТЭС», — анализирует Марунич.

Raimond Spekking Бурштынская ТЭС. Ивано-Франковская область, Украина

Далее эксперт пишет, что предложение депутатов приведёт к тому, что тариф ещё больше оторвётся от реальности:

«Принимая потребность в импорте угля в размере 4,5 млн тонн за полугодие, получаем, что производители электроэнергии будут вынуждены заплатить за уголь $170 млн, которые не покрываются текущим тарифом… Уже через 3−4 месяца после вступления в силу методики, предложенной депутатами, на складах станций может закончиться уголь».

В своём мнении он не одинок. Примерно так же считают эксперты Европейской ассоциации угля и лигнита (Euracoal).

«Если Украина намерена поддерживать отечественную добычу, необходимо признавать влияние импорта и устанавливать цены для собственного угля на уровне импортного паритета. Другие страны в такой же ситуации определяли цену импорта как базовую для внутренней добычи, предоставляя равенство с импортом», — говорится в отчёте ассоциации.

Там явно были удивлены намерением Украины отказаться от формулы «Роттердам+».

Забавно, что об отчёте Euracoal стало известно от НКРЭКУ — комиссия как раз и обращалась к ассоциации с просьбой дать оценку эффективности формулы (а ранее — заявила о её скорой отмене).

Формулу «Роттердам 0,9» успел раскритиковать и председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, обвинивший автора инициативы — народного депутата Викторию Войцицкую — в стремлении развалить угольную отрасль.

«Странно, что Войцицкая это делает, потому что она видела, в каком плачевном состоянии находятся шахты. Она хорошо знает, что уголь в 2014—2015−2016 году забирали втрое, потом в два раза дешевле, чем везли из-за границы. Если будет снижена цена, то получается, что Войцицкая своими действиями помогает [Игорю] Насалику уничтожать угольную отрасль», — заявил Волынец.

Пока что тепловые электростанции продолжают наращивать потребление угля — 15,202 млн тонн за январь-июль (+2,258 млн тонн).

Уголь

Добыча энергетического угля на Украине в январе-августе сократилась до 18 млн тонн (-5,8% к аппг).

Традиционно быстрее падает производство на государственных шахтах — 2,8 млн тонн (-10,3%). Таким образом, можно констатировать провал обещания министра энергетики Игоря Насалика.

«За полтора года мы планируем вдвое увеличить добычу угля в Украине», — заявлял он во время встречи с руководителями профсоюзов и руководителями угледобывающих предприятий в начале ноября 2016 года.

Вагон с углем

Соответственно, за 8 месяцев Украина импортировала 14,16 млн тонн угля (+2,95 млн тонн в сравнении с аппг). Украина заплатила за него 1,976 млрд долл. (+291 млн в сравнении с аппг). 1,238 млрд долл. Украина заплатила за уголь из России, ещё 600 млн — из США.

На фоне этого смешно слушать выступление народного депутата Михаила Бондара, опасающегося, что завезённый из России на 400 млн долл. антрацит может оказаться добытым на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса:

«Украинский уголь для украинских ТЭС — гарантия энергонезависимости нашего государства. Вместо закупки антрацита из РФ на 400 млн долларов ежегодно их можно направить на развитие украинской угольной отрасли», — кричит Бондар.

Депутат явно не в курсе масштабов энергозависимости. Не говоря уж о том, что только что своим заявлением он признал территории ДНР и ЛНР неукраинской территорией.

Нефть

Транзит нефти в Европу через территорию Украины в январе-августе сократился до 8,691 млн тонн (-4,5% к аппг).

Импорт нефти на Украину за тот же период довольно ощутимо снизился — до 522,6 тыс тонн (-14,6%), импорт нефтепродуктов остался на прошлогоднем уровне — 4,841 млн тонн (-0,2%).