В 2017 году, когда Ирак при помощи международного сообщества освободил Мосул, иракское правительство объявило о победе в трехлетней войне против террористов, захвативших обширные северные районы Ирака. Однако заявление иракского правительства было преждевременным. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему представляют собой серьезную угрозу, поскольку правящая элита Ирака не справилась с проблемами, которые способствовали появлению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неспособность иракского правительства удовлетворить основные потребности обездоленного населения, устранить политические и социальные разногласия и выработать общую национальную структуру, которая объединила бы страну, вскоре может привести к еще одной разрушительной гражданской войне, пишет Рандж Алаалдин в статье для Foreign Affairs.

Tasnim News Agency Шиитские бойцы в Ираке

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Ожидалось, что после иракских парламентских выборов в мае 2018 года ситуация в стране улучшится. Однако стало только хуже, а не лучше. Поголовная коррупция властей и нестабильность никуда не исчезли. Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который занял третье место на выборах, выдвинул ряд символических инициатив по борьбе с коррупцией. Иракские политики заявили, что могут потребоваться годы для борьбы с коррупцией, чтобы успокоить народ, который ждал реформы в течение 15 лет.

Foreign and Commonwealth Office Хайдер аль-Абади

После выборов в стране начались массовые демонстрации на большей части южного Ирака, включая Басру, где протестующие сожгли здания провинциальных советов, консульство Ирана и штурмовали офисы политических партий. Басра обладает крупнейшими нефтяными запасами, на долю которых приходится 80% экспорта иракской нефти. Каждый месяц Басра приносит в правительственную казну более $7 млрд, поэтому данная провинция должна была стать самой богатой провинцией Ирака, но она относится к числу самых бедных. В Басре нет бесперебойного электричества, чистой воды и рабочих мест.

С 2003 года в Ираке имел место широкомасштабный конфликт между арабскими суннитами и шиитскими общинами. Но на предстоящей фазе конфликт в Ираке в основном будет разворачиваться из-за конкуренции за контроль над богатыми природными ресурсами между шиитскими соперничающими группировками.

Halasadi Иракский спецназ

Когда боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году заполнили политическую и идеологическую пустоту, которая существует и по сей день, они оперлись на ощущение маргинализации среди иракских суннитов, а также на недовольство коррупцией и дисфункцию правительства Багдада. Эти глубоко укоренившиеся проблемы существуют до сих пор, однако суннитские арабы вряд ли смогут мобилизоваться в обозримом будущем. Они потеряли слишком много крови в результате изматывающих сражений против внутренних врагов (ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иракских племен) и внешних врагов (США и сирийские вооруженные силы, преимущественно состоящие из шиитов).

Следующая война в Ираке, вероятно, станет гражданской войной между шиитскими соперниками. С 2003 года разные группировки шиитов доминируют на разных уровнях власти, включая учреждения по обеспечению безопасности. Разные шиитские группы используют ополченцев для охраны значительных государственных ресурсов. В совокупности шиитское ополчение является гораздо более мощным субъектом, чем иракские вооруженные силы, которые не выдержали наступления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году.

Политический ландшафт Ирака и ситуация в сфере безопасности существенно изменились с 2003 года. Официально 100-тысячная ополченческая организация, сформированная после развала иракской армии и известная как Силы народной мобилизации, находится под государственным контролем. Однако на самом деле в состав Сил народной мобилизации входит множество автономных групп ополченцев, подконтрольных Ирану, которые не подчиняются правительству в Багдаде и имеют опыт яростного противостояния с иракской армией.

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Напряженность усилилась между премьер-министром Ирака (главнокомандующим вооруженными силами) и поддерживаемым Ираном руководством Сил народной мобилизации. Глава бригады «Бадр» — одного из самых боеспособных шиитских ополчений Ирака — Хади аль-Амири и де-факто глава Сил народной мобилизации, как сообщается, предупредил специального посланника президента США по глобальной коалиции Бретта Макгерка о том, что он свергнет правительство, сформированное в результате вмешательства США. Представители Сил народной мобилизации уже предупредили иракских военных, чтобы те не вмешивались в текущий политический процесс. Иракские военные почти наверняка проиграли бы Силам народной мобилизации в случае столкновения, поскольку шиитские ополчения сейчас объединены под одним знаменем и представляют из себя хорошо подготовленные и боеспособные группы, а не разрозненные и плохо организованные группировки десятилетней давности. К тому же Силы народной мобилизации пользуются большей легитимностью и поддержкой со стороны населения из-за успехов на поле боя и своего происхождения. Армия, напротив, широко воспринимается как коррумпированная и неэффективная структура.

RUSSELL LEE KLIKA Американский инструктор и иракские полицейские

Структурные условия в Ираке таковы, что политическое соперничество и давние обиды могут перерасти в гражданский конфликт. Социальные беспорядки, подобные протестам в Басре, могут спровоцировать еще одну войну между соперничающими группировками, которые конкурируют за контроль над природными богатствами Ирака с 2003 года.