



социальные сети Давит Санасарян на киевском майдане

Предваряя возмущение и возражения некоторых несогласных по поводу классификации начавшегося в марте 2018 года протестного движения в Армении как «майдан», следует пояснить, что этот политический термин абсолютно обоснованно применим к форме смены у власти в государстве определённых групп (кланов) и личностей путём организации массовых акций протеста (неповиновения), беспорядков, в том числе с применение морального и/или физического насилия к представителям власти и её сторонникам, сотрудникам правоохранительных органов или даже просто несогласным с организаторами и участниками протестов, как с полным нарушением действующих в государстве Конституции и законодательства, так и с видимостью их формального соблюдения. И не стоит путать смену фамилий во власти с кардинальной сменой государственно-правовой системы и последующими социально-политическими, экономическими и идеологическими преобразованиями, что и называется в действительности «революцией». Конкретно в Армении в результате уличных протестов представитель одной парламентской фракции заменил на посту премьера представителя другой фракции и, как ни крути, но на «революцию» такая замена никак не тянет, несмотря на желание представить эту замену как-то иначе.

Понятно, что от любого сравнения протестов в Армении с украинскими майданами, в частности с последним, с его многочисленными жертвами, организаторы, участники и сторонники майдана в Армении будут категорически открещиваться, особенно учитывая известное заявление на Международной бизнес-конференции по Украине в Вашингтоне 13 декабря 2013 года бывшей в то время помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд (Victoria Nuland) о том, что «США вложили около $5 миллиардов в Украину с 1991 года, с тех пор, как она вновь стала независимым государством после распада Советского Союза. Эти деньги были потрачены на поддержку устремлений украинского народа, желающего иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет его интересы». Сам Пашинян категорично заявил, что

«любое сравнение протестного движения в Армении с украинским майданом — результат неверного понимания ситуации. Это настолько очевидно, что и не стоит об этом говорить. Так как все происходило на ваших глазах. Это чисто внутренний армянский процесс, в нашем случае отсутствуют финансовые вложения из иностранных организаций. Все средства направлены нам от наших соотечественников из разных стран». И добавил, что все финансовые источники оппозиции стопроцентно прозрачны, и её связи может проверить любой желающий.

К его несчастью, желающие проверить нашлись и очень быстро выяснили, что газета Пашиняна «Айкакан Жаманак» (Haykakan Zhamanak — ArmenianTimes — «Армянское время») и только от «Национального фонда за демократию» (National Endowment for Democracy, — NED), учреждённого в 1983 году конгрессом США и им же финансируемого для «содействия становлению и развитию демократии и свободы во всём мире», совершенно официально получила $118 375 в виде грантов (последний в 2017 году), о чём имеются данные на официальном сайте NED?! А секрет финансирования именно в такой форме раскрыла та же Нуланд в интервью корреспонденту BBC Ричарду Галпину (Richard Galpin) 7 февраля 2014-го, которому на вопрос: «Но вы каким-то образом финансируете украинскую оппозицию?» — хитро улыбаясь ответила: «Мы поддерживаем местные независимые СМИ, но мы не финансируем ни одну местную политическую партию!» Так что партию Пашиняна «Гражданский договор», и в этом можно быть абсолютно уверенным, официально США не финансировали ввиду явного отсутствия такой необходимости по причине финансирования его газеты.

U.S. Department of State Виктория Нуланд и Пётр Порошенко

Что касается неофициального финансирования оппозиции в странах, где проходили майданы, то об этом можно строить только предположения, поскольку официальные данные об этом, естественно, отсутствуют, а редчайший случай документирования такого неофициального финансирования через приватные счета относится к стране, в которой майдан пока никак не получается.

23 ноября 2011 года суд Первомайского района Минска приговорил к 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере руководителя белорусского «правозащитного» центра «Вясна» Алеся Беляцкого. На его имя в Литве и Польше были открыты счета, через которые поступали средства на осуществление «правозащитной» деятельности «Вясны» и оказание помощи пострадавшим по политическим мотивам. Только согласно полученным документам о его счетах в иностранных банках, переданным властям Белоруссии министерством юстиции Литвы и генпрокуратурой Польши, Беляцкий в 2008—2011 годах получил €567 000! После суда власти Литвы и Польши публично извинились перед Беляцким и его родственниками за свою оплошность, а также контакты с Беларусью в рамках договоров о правовой помощи, естественно, прекратили. Тем не менее полученная Беляцким весьма солидная сумма даёт общее представление о реальных размерах неофициального финансирования оппозиции западными фондами, особенно с учётом того, что в Белоруссии Беляцкий среди десятков своих «коллег» по получению западного финансирования далеко не основной «правозащитник»!

Примерно такого же характера заявление о «чисто внутреннем армянском процессе» сделал вновь избранный президент Армении Армен Саркисян 10 мая в эксклюзивном интервью радиостанции RFI и телеканалу France 24:

«Без малого месяц динамичных политических процессов — демонстраций, встреч, обсуждений — прошел очень хорошо. У нас изменилось правительство, курс правления. Всё это было достигнуто законным путем, в рамках Конституции. Я горжусь тем, что теперь, наверное, весь мир знает о том, что мы получили «авторские права» на проведение больших изменений путем мирной революции, революции по-армянски?!»

После этого можно было бы решить, что Саркисян не читает не только армянских, но и вообще никаких СМИ об Армении, живя по-прежнему интересами Великобритании, гражданином которой до недавних пор являлся, тем более что и основной бизнес у него там же.

World Economic Forum Армен Саркисян

И потому, видимо, «не знает», что уже вечером 13 апреля возглавляемые Пашиняном протестующие заняли площадь Франции, на которой пересекаются три крупнейшие центральные улицы Еревана, после чего дорожное движение в центре столицы оказалось парализованным. 13 же апреля «мирные» протестующие ворвались в здание Ереванского государственного университета, а 14 апреля захватили здание Общественного радио Армении, при этом захваты сопровождалось повреждением имущества и нанесением телесных повреждений охране этих организаций. Особый интерес представляет предпринятый под руководством Пашиняна захват здания ЗАО «Общественное радио Армении», которое является стратегическим объектом, подлежащим государственной охране и потому находится под охраной полиции. С учётом того, что в отношении охранявшего здание сотрудника полиции было применено насилие, а дверь в одну из комнат взломали, он имел все основания предполагать, что на охраняемый объект совершено групповое нападение, в связи с чем применить для защиты объекта оружие.

16 апреля сначала было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана, а затем те же «мирные» протестующие прорвали полицейский кордон на проспекте Баграмяна, где находятся здания Национального собрания Армении (парламента, — НСА), резиденция президента, Конституционный суд и ряд посольств, после чего начались столкновения «мирных» протестующих с полицией, в результате которых 16 апреля в медицинские учреждения Еревана обратилось 46 граждан, в том числе шесть полицейских, получивших от сугубо «мирных» протестующих… ранения тупыми и режущими предметами, вследствие чего один из полицейских даже был прооперирован из-за разрыва вены. С учётом организованного массового нарушения общественного порядка и применения насилия в отношении выполнявших свои служебные обязанности полицейских, что поставило под угрозу общественную безопасность, Генеральная прокуратура Армении (ГПА) возбудила 16 апреля с. г. по части 1 и 2 статьи 225 Уголовного кодекса Армении («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением или повреждением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо оказанием вооруженного сопротивления представителю власти») и части 1 статьи 225.1 уголовное дело, предварительное расследование по которому передала Специальной следственной службе. Перечень «мирных» акций протестующих можно продолжить, но и этих вкупе с их оценкой ГПА достаточно для вывода, что Саркисян, мягко говоря, чтобы не позорить его высокий государственный статус оценками, адекватными его заявлению, в своём заявлении грубо манипулировал фактами, пытаясь выдать европейским слушателям желаемое за действительное, рисуя не соответствующую реальности благостную картинку.

Police.am В Армении

Остаётся только добавить, что один из самых «честных и принципиальных» активистов инициативы «Отвергни Сержа!» и соратников Пашиняна по организации протестного движения Давит Санасарян, который ещё 17 мая клятвенно заверял журналистов по поводу слухов о его возможном назначении на государственную должность, что «это ложь, поскольку я заявил, что не буду в правительствe, и не понимаю, почему об этом пишут… Если бы я захотел, пошел бы куда-нибудь, но я считаю очень важной в политике принципиальность. Если я сам не буду принципиальным, не могу потребовать того же у других. Я сказал, что не пойду в правительство, значит, не пойду». 21 мая он стал… начальником государственной контрольной службы Армении, которая согласно конституционной реформе является одной из четырех структур, находящихся, как и полиция, Служба национальной безопасности и Служба государственной охраны, под непосредственным контролем премьер-министра Армении. И этот активный организатор, по словам Саркисяна, «мирной революции, революции по-армянски», очень даже гордится своей фотографией на украинском майдане.

Абсолютно одинаковыми являются принципы использования организаторами майданов психологических свойств скопления больших масс, описанные французским психологом Гюставом Лебоном (Ле Бон, — Gustave LeBon), который одним из первых попытался дать общую характеристику действий толпы в книге «Психология народов и масс», не утратившей своей актуальности до настоящего времени, несмотря на то, что была написана около 150 лет назад:

«Индивид в толпе приобретает, благодаря только численности, сознание непреодолимой силы, и это сознание дозволяет ему поддаваться таким инстинктам, которым он никогда не даёт волю, когда бывает один. В толпе же он менее склонен обуздывать эти инстинкты, потому что толпа анонимна и не несёт на себе ответственности. Различными способами можно привести индивида в такое состояние, когда у него исчезает сознательная личность, и он подчиняется всем внушениям лица, заставившего его прийти в это состояние, совершая по его приказанию поступки, часто совершенно противоречащие его личному характеру и привычкам.

Индивид, пробыв несколько времени среди действующей толпы, приходит скоро в такое состояние, которое очень напоминает состояние загипнотизированного субъекта. Такой субъект вследствие парализованности своей сознательной мозговой жизни становится рабом бессознательной деятельности своего спинного мозга, которой гипнотизёр управляет по своему произволу. Сознательная личность у загипнотизированного совершенно исчезает, так же как воля и рассудок, и все чувства и мысли направляются волей гипнотизёра. Исчезновение сознательной личности, преобладание личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и стремление превратить немедленно в действия внушенные идеи — вот главные черты, характеризующие индивида в толпе. Он уже перестает быть самим собой и становится автоматом, у которого своей воли не существует».

При оценке действий сторон в ходе майданов следует понимать, во-первых, что «чистых» сценариев таких движений просто не бывает, это всегда коктейль из видимых реальных и соответствующих действительности, видимых реальных, но преувеличенных либо преуменьшенных, видимых лживых, как заведомых, так и ситуационных, но выдаваемых за реальные, а также немалого количества невидимых действий, как заранее спланированных, так и вынужденных, которые приводят к видимым результатам, объясняемым впоследствии с разной степенью убедительности некими видимыми действиями, которые в действительности к этим результатам отношения не имеют и т. д., причём далеко не всегда в этом коктейле сразу видны все компоненты и даже их процентное соотношение. Во-вторых, действия лидеров и участников протестных движений во многом обусловлены набором применяемых средств для смены/завоевания власти, в том числе нарушающих действующее законодательство, и осознанием неизбежной ответственности за их применение, что во многих случаях вынуждает их для достижения победы применять крайние методы. И, в-третьих, истинные причины майданов, не говоря уже о последствиях, всегда прикрываются красивыми, внешне совершенно правильными лозунгами, истинный смысл которых зачастую становится понятным, в том числе самым активным их сторонникам, только спустя определённое время.

Само слово «майдан» стало общеизвестным во время протестного движения на Украине в ноябре — декабре 2004 года, получившего название «майдан» от места начала протестов («майдан Незалежности» — укр.) в Киеве, а затем и событий ноября 2013−2014 годов, начавшихся в том же месте под тем же названием только с приставкой «евро» («евромайдан»), и потому обоснованно применимо в качестве политического термина для обозначения использования аналогичной формы смены власти и в других государствах на постсоветском пространстве. Как писал французский философ Рене Декарт почти 500 лет назад, всё познаётся в сравнении, так что и в данном случае сравнения не только уместны, но и полезны для понимания как прошлых протестных движений, так и нынешних событий в Армении.

Иван Шилов REGNUM Майдан

В качестве предпосылок к майданам во всех государствах необходимо отметить в первую очередь неудовлетворённость большей части населения своим материальным положением, коррупцию, клановость («кумовство») власти и, как следствие, неприятие политики действующей власти. Лучше всего это видно по статье с запоздавшим самобичеванием в то время председателя Верховной рады Украины (ВРУ), первого заместителя председателя Партии регионов (ПР) Владимира Рыбака «Путь к единению», опубликованной 21 декабря 2013 года в официальном органе ВРУ газете «Голос Украины»:

«Бурные события декабря наглядно показали всей стране, да и всему миру, что поводом для потрясений такого масштаба в Украине выбрана далекая от ежедневных, срочных нужд населения отдаленная геополитическая стратегия государства». И добавил: «Мы должны признать, что его глубинной причиной зачастую является оправданное недовольство граждан стандартами своей жизни, социально-экономическими условиями в своем регионе, коррупцией, низким качеством услуг, незаслуженно низким уровнем оплаты труда, пенсий и социальной поддержки», а «реальным толчком для выступлений молодежи на Майдане фактически послужило непонимание населением действий власти».

Практически теми же словами описал предмайданную ситуацию в Армении и точно так же, как и Рыбак, то есть — постфактум, в интервью информационно-аналитическому порталу 1in. am («Первый Армянский Информационный») 28 апреля с.г. депутат НСА от Республиканской партии Армении (РПА) и и.о. премьера на момент интервью Карен Карапетян:

«РПА столько лет у власти, и следствием этих лет стало в том числе народное неповиновение. Накопившиеся несправедливость, коррупция и другие порочные явления, о которых я многократно говорил, привели к той ситуации, которую мы имеем».

Такое впечатление, как будто не он был премьер-министром Армении с 2016 по 2018 год и не несёт ровно никакой ответственности за описанную им ситуацию в государстве, к созданию которой был причастен самым непосредственным образом?! О тех же причинах начала майдана сказал 29 апреля с. г. в интервью BBC и Армен Саркисян:

«Речь идет о коррупции, социальной несправедливости, о том, что талантливая молодежь не видела для себя будущего в Армении. Факторов много, возможно, самым важным стало отсутствие диалога между властями и людьми».

Абсолютно одинаково, практически по общему сценарию, во всех государствах организаторы смены власти по принципу «майдана» для начала акций протеста использовали определённые решения органов действующей власти, которые в силу недоверия к действующей власти, с одной стороны, вызывали поддержку достаточной для организации протестов части населения, а с другой стороны, локализовывали возможные контрпротесты, причём даже гораздо более значительной части населения, не одобряющей и не поддерживающей действия протестующих, но которая тем не менее и по причине того же недоверия к действующей власти не считала для себя возможным действующую власть поддерживать своими контрпротестами, ограничиваясь, как правило, пассивной критикой действий организаторов смены власти и их сторонников.

В Грузии майдан формально начался как несогласие с объявленными 20 ноября 2003 года ЦИК Грузии официальными результатами парламентских выборов, прошедших 2 ноября 2003 года, с требования признания выборов несостоявшимися и буквально в течение четырёх дней закончился… отставкой президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. На Украине в 2004 году майдан начался 21 ноября сразу после окончания второго тура президентских выборов с несогласованного с властями митинга, который перешёл в активную фазу протестных действий сразу после того, как 23 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила предварительные результаты второго тура, согласно которым с преимуществом почти в 3% победил Виктор Янукович, бывший в то время премьер-министром и являвшийся протеже сдававшего свои полномочия президента Леонида Кучмы.

Zaraza Михаил Саакашвили среди демонстрантов. 2003

И хотя постоянный представитель Януковича в ЦИК Степан Гавриш 22 ноября в интервью журналистам уверенно заявил, что «революция в Украине не пройдет», а президент РФ Владимир Путин, не дожидаясь окончательных итогов выборов, в этот же день поздравил Януковича с победой, по словам в то время пресс-секретаря президента Алексея Громова, подчеркнув при этом, что «борьба была острой, но открытой и честной, а победа убедительной», в действительности майдан привёл к… третьему туру президентских выборов 26 декабря и окончательно завершился после объявления ЦИК 28 декабря предварительных результатов третьего тура, согласно которым победу одержал соперник Януковича Виктор Ющенко с преимуществом почти в 8%.

В ноябре 2013 года очередной майдан на Украине формально начался после прозвучавшего 21 ноября и достаточно неожиданного для большей части граждан Украины заявления бывшего в то время главой правительства Украины Николая Азарова об отказе от прежде широко анонсированного и разрекламированного подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом 29 ноября 2013 года и перенесения сроков его подписания на более позднее время, а закончился в феврале 2014 года сменой власти, которая собственно подписание этого соглашения не только инициировала, но и активно пропагандировала как единственно возможный и потому «безальтернативный путь Украины в Европу». В Армении майдан стартовал 31 марта 2018 года с протеста против предполагаемого избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны, а фактически привёл к избранию премьером 8 мая с. г. лидера протестов Никола Пашиняна и в настоящее время вступил в решающую фазу борьбы за окончательное овладение властью в государстве.

Yerevantsi Никол Пашинян

Общей для всех четырёх майданов является также полная импотенция властей, оказавшихся неспособными не то что пресечь, локализовать, но даже элементарно противостоять акциям неповиновения, массовым беспорядкам и захватам учреждений, несмотря на наличие в их распоряжении многочисленных и формально подконтрольных правоохранительных органов, под влиянием, как внутренних, так и, пожалуй в гораздо большей степени, внешних факторов. Более того, что, пожалуй, самое показательное, подготовка к захвату власти оппозиционными движениями насильственным путём, и достаточно длительное время, фактически велась под наблюдением соответствующих спецслужб, также формально полностью подконтрольных действующей власти!

К примеру, Шеварднадзе руководил Грузией с октября 1992 года, Леонид Кучма был президентом Украины с 1994 года, а его протеже на президентских выборах 2004 года Янукович с 2002 года был премьером Украины, Янукович был президентом Украины с января 2010 года, Саргсян был президентом Армении с апреля 2008 по апрель 2018 года, и всё это время назначенные ими же руководители спецслужб и правоохранительных органов ничего «не видели и не замечали»?! Не говоря уже о том, что во всех трёх государствах действующая власть абсолютно одинаково не смогла не только организовать эффективные контрпротесты своих сторонников, но даже элементарное информационное сопротивление?! Хотя СМИ и соцсети, и также во всех четырёх случаях, сыграли весьма важную роль в организации протестов и принуждении действующей власти к сложению полномочий.

Естественно, что каждый майдан, кроме общего сходства в части использования определённых групп населения для давления на действующие легитимные власти, имел и свои некоторые отличия в части легализации новой власти. Например, зашедшее в тупик и грозившее кровопролитием противостояние сторон в ходе грузинского майдана в ноябре 2003 года, возникшее в результате нежелания президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе уйти в отставку «добровольно», прилетел в Тбилиси «разруливать» бывший в то время министром иностранных дел РФ Игорь Иванов. В результате Шеварднадзе 23 ноября 2003 года «добровольно» ушёл в отставку, а 4 января 2004 года в Грузии были проведены новые президентские выборы, на которых победу одержал Михаил Саакашвили. Т. е. , формально, если не учитывать такие противоправные «мелочи», как уличные беспорядки, захват оппозицией парламента 22 ноября 2003 года и т. п., всё было сделано в рамках Конституции и действующего законодательства. Формально опять-таки, если не учитывать некоторые аналогичные «мелочи», в Армении тоже всё было сделано в рамках Конституции и действующего законодательства — избранный 17 апреля премьером Серж Саргсян абсолютно «добровольно» 23 апреля с. г. ушёл в отставку, а 8 мая с. г. Никол Пашинян был избран Национальным Собранием новым премьером. Поэтому с легитимизацией новой власти, как внутреннем, так и на международном уровне, и тоже формально, проблем не возникало ни в первом, ни во втором случае.

На Украине и во время первого, и во время второго майданов всё было гораздо сложнее. В 2004 году для обязательного избрания именно Виктора Ющенко пришлось в президентских выборах придумать… третий тур, не предусмотренный ни Конституцией, ни избирательным законодательством. А в 2014 году Верховная рада Украины 22 февраля конституционным большинством в 328 голосов, что означает голосование в том числе и абсолютного большинства депутатов фракции пропрезидентской Партии регионов (?!), приняла постановление № 4193 «О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины», в котором указала, что «президент Украины Виктор Янукович неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий и является таким, что не выполняет своих обязанностей», что «грозит управляемости государством, территориальной целостности и суверенитету Украины, массовому нарушению прав и свобод граждан», и назначила «внеочередные выборы президента Украины на 25 мая 2014 года», отметив при этом, что постановление вступило «в силу с момента его принятия».

notrussia Виктор Янукович

Естественно, что ни Конституции, ни действующему законодательству это постановление никак не соответствовало, но и другого способа лишить полномочий законно избранного действующего президента, чтобы назначить досрочные президентские выборы, тоже не было, тем более что на тот момент ВРУ оказалась единственным легитимным органом власти на Украине. Тем не менее с признанием легитимности на международном уровне не было никаких проблем ни у избранного в третьем туре Виктора Ющенко, ни у избранного на досрочных президентских выборах, назначенных ВРУ в результате такого «хитроумного» псевдоюридического выверта, Петра Порошенко. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время так называемым международным сообществом фактически узаконены любые охлократические акции, в том числе с человеческими жертвами, ведущие исключительно к смене фамилий (кланов) во властных структурах государств, а законность новой власти признаётся не соответствием её получения Конституции и действующему законодательству государства, а исключительно признанием либо непризнанием этого самого «международного сообщества».

К настоящему времени окончательные итоги трёх из четырёх рассматриваемых майданов можно уже в определённой степени подвести. В Грузии Саакашвили ещё до окончания своего второго президентского срока в конце октября 2013 года попросту… сбежал из страны, а 1 августа 2014-го Тбилисский городской суд по требованию главной прокуратуры Грузии заочно избрал для Саакашвили в качестве меры пресечения предварительное заключение, и в настоящее время в отношении него в Грузии расследуется несколько уголовных дел. На Украине спустя чуть больше года после победы майдана 2004 года избиратели в более спокойной обстановке дали ему достойную оценку на выборах в ВРУ 26 марта 2006 года, на которых победу одержала возглавляемая Януковичем ПР, образовавшая вместе с Социалистической партией и Коммунистической партией парламентское большинство, в результате чего Янукович стал… премьером. Кстати, триумфатор майдана Ющенко на президентских выборах в феврале 2010 года, на которых победил Янукович, получил 5,75%, заняв «почётное» 5-е место.

Результаты украинского майдана 2013−14 годов, пожалуй, лучше всего характеризуют мнения его непосредственных участников, спонсоров и активных пропагандистов. Главный редактор газеты «Бульвар Гордона» Дмитрий Гордон:

«Если бы я тогда в первый же день майдана, когда появился на майдане и стоял потом дальше… Если бы я тогда знал, что погибнет более 10 тысяч человек, что многие вернутся калеками без рук, без ног, что будет столько обездоленных людей в стране, — я бы на майдан не выходил. Это моя точка зрения. Я считаю, что с точки зрения любой матери, которая потеряла своего сына, — да, — лучше бы оставался Янукович».

Известный активист майдана и волонтёр АТО («Антитеррористическая операция») Юрий Касьянов: «Майдан изначально был обречен на поражение, потому что у него не было целей, принципов и лидеров. Жизнь стала даже хуже, циничнее, подлее. Идеалами Майдана стали называть наглое воровство, неприкрытое лицемерие и бесконечное предательство, которыми заражена т.н. «элита». Несколько тысяч или десятков тысяч чиновников, прокуроров, судей в Украине занимаются только тем, что самозабвенно грабят страну лично или покрывают и отмазывают тех, кто грабит». Поскольку они отнюдь не одиноки в таких оценках, то, как говорится, комментарии излишни. Остаётся только добавить мнение экс-президента Ющенко, поддержавшего и второй майдан, высказанное в августе 2018 года в интервью изданию «Украинская правда» в отношении состояния послемайданных экономики и уровня жизни: «Если мы будем жить такими темпами, экономически, для того, чтобы догнать 2013 год, нам надо жить до 2032 года».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Украина

Майдан же в Армении к настоящему времени только подошёл к началу решающих для него событий, поскольку избрание НСА 8 мая с. г. его лидера Никола Пашиняна премьером является не победой, а только промежуточным результатом в борьбе за полноту власти в государстве для осуществления задекларированных в ходе майдана целей и претворения в жизнь личных амбиций Пашиняна, о чём, собственно, сказал и сам Пашинян 11 сентября с. г. на митинге в рамках предвыборной кампании в Совет старейшин, заявив что «революция поднятых рук» продолжается.