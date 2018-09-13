Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер подтвердил ранее появившееся сообщение о том, что в конце сентября в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. «Как вы знаете, сопредседатели Минской группы ОБСЕ организовали встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в прошлый раз в Брюсселе, — уточнил Гремингер. — Они снова встретятся в рамках Генассамблеи ООН, через несколько недель. Надеюсь, что у них будет конструктивная встреча». Таким образом, Баку и Ереван, несмотря на противоречивые заявления, звучащие из уст лидеров этих стран, остаются приверженными продолжению переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Это первое.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Второе. Переговоры продолжаются в прежнем формате по согласованной сторонами повестке, хотя она остается публично не озвученной. Сопредседатели Минской группы пока воздерживаются от каких-либо публичных выступлений на эту тему. Но временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Р. Гил заявил, что Вашингтон «надеется, что смена власти в Армении и возобновление усилий МГ ОБСЕ приведут к прогрессу в урегулировании конфликта», и что «наблюдаются определенные признаки этого, что очень радует нас». Но какие «признаки», никто не знает. Правда, некоторые армянские эксперты утверждают, что «во время встречи в Брюсселе Мамедъярова и Мнацаканяна переговорная повестка была смещена в сторону интересов Азербайджана». Подтвердить или опровергнуть этот тезис мы не можем. Важно другое. Баку благоразумно решил не использовать политические события в Армении для перехода к силовому сценарию решения конфликта, что действительно укрепляет предпосылки для дипломатического диалога между конфликтующими сторонами.

Mfa.gov.az Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров на встрече в Брюсселе

Однако здесь вновь возникает вопрос о реальных перспективах диалога министров иностранных дел, который призван подвести президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна к личной встрече. В принципе, исключать ничего нельзя, но по всем признакам до проведения парламентских выборов в Армении, намеченных на май-июнь будущего года, когда в этой республике определится соотношение политических сил, переговоры между Алиевым и Пашиняном вряд ли состоятся. Нужно быть готовыми к такой паузе. Ее, возможно, заполнит очередная встреча или встречи Мамедъярова и Мнацаканяна, только окажется ли это достаточным для продвижения вперед в урегулировании конфликта? И в этой связи обращает на себя внимание замечание Гремингера о необходимости повышения роли гражданского общества в нагорно-карабахском урегулировании.

По его словам, «если люди не готовы, то политики не смогут ничего сделать, и такие конфликты останутся неразрешенными». Далее: «Я думаю, гражданское общество может быть очень полезным для решения такого рода конфликтов. Это очень важно, если гражданское общество тоже готово к компромиссам. Есть большие перспективы работать в этом направлении». Действительно, развитие постсоветского гражданского общества в Азербайджане и Армении происходит в условиях исторически предопределенного общего геополитического и географического местоположения, когда два народа — азербайджанцы и армяне — имеют за плечами не только общий негативный, но и общий позитивный опыт совместного выживания и проживания. В условиях существования нагорно-карабахского конфликта мировоззрение, психологическое ощущение сложившейся ситуации у двух народов обозначается в параллельных реальностях со своими парадигмами исторического сознания и мышления. Как бы в будущем ни решалась судьба Нагорного Карабаха, азербайджанцы и армяне будут по-соседски сосуществовать, и рано или поздно им придется вступать в широкий конструктивный диалог. Поэтому необходимо сближать азербайджанскую и армянскую реальности, предоставить шансы и перспективу для развития такого процесса, обозначить главные смысловые критерии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Одним из них является желание договариваться, идти на неизбежные компромиссы с учетом перспективы, а не оглядок только в прошлое, проявляя, конечно, политическую волю. На первом этапе важно было хотя бы отказаться от беспощадной информационной войны, с иных позиций оценивать конфликт, его причины и характер. И начинать надо с малых шагов, поддержать, к примеру, Текалинский процесс — создание КПП на границе. Возможно, установить особый паспортный режим для жителей приграничья, который, как считает один армянский правозащитник, «позволит хотя бы в определенные дни в году встречаться, налаживать и восстанавливать связи между селами: решать вопросы воды, торговать, создавать реально работающую модель доверия». Организовывать встречи на нейтральных площадках, на которых через гражданский диалог можно было бы вытеснять из сознания двух народов идеологию вражды.

Есть ли такие условия сейчас в Азербайджане и в Армении? К сожалению, нет, поэтому их нужно создавать, как можно быстрее. На наш взгляд, Баку в качестве наиболее сильного центра в Закавказье мог бы первым начать проявлять инициативы на этом направлении, признавая заслуги и вклад армян в историческое развитие своего государства, а не вычеркивать их вообще из своего национального сознания, мышления и истории. Конечно, некоторым такие предложения покажутся иллюзорными, однако Гремингер прав, когда говорит, что без полноценного и самодостаточного гражданского общества совместное или даже соседское проживание азербайджанцев и армян будет невозможным.