Помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл в Тбилиси намекнул на проблемы в будущем у Русской православной церкви и, возможно, у Грузинской православной церкви. Митчелл посещает страну в рамках визита в Грузию и Македонию. В Тбилиси он уже во второй раз со дня своего назначения в октябре 2017 года, в предыдущий раз он здесь появлялся в апреле этого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Помощник госсекретаря принял участие в международной конференции «Мир вверх ногами — 2018», организованной Институтом Маккейна. Главным месседжем его выступления стало утверждение о том, что Грузия — это исторически и культурно Запад, начиная со времен Римской империи. При этом Митчелл вступил в заочную полемику с главой МИД Сергеем Лавровым, уверив собравшихся, что Запад — это не «политическая бабочка», которая порхает во внешних ветрах. Но наше внимание привлекли другие его слова. Как передает грузинский Первый канал, американский дипломат обратил внимание на религиозный фактор. «Мы уже изучили некоторые российские методы, — подчеркнул Митчелл. — Сегодня наши усилия направлены главным образом на города Грузии. Но в стране много людей, которые вообще не используют социальные сети. Православная церковь для них — косвенный проводник влияния России. Мы должны сделать больше, чтобы объяснить этим людям: Запад неравнодушен к традициям и убеждениям грузинского общества. В долгосрочной перспективе необходимо выиграть у России. У нас много дел, однако ясно, что грузинский народ выбрал западное будущее и ему нужно помочь». Понятно, что формально под «Православной церковью» подразумевается Грузинский патриархат, но так же очевидно и другое — целятся по нему, а бьют по Московскому патриархату.

Usa.gov Уэсс Митчелл

Ранее, 11 сентября, в рамках турне на Украину, в Польшу и Узбекистан посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбэк посетил с рабочим визитом Киев. Он встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщалось на сайте украинского президента, «посол Браунбэк заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь». Помимо того, посол солидаризовался с президентом в «необходимости жесткого ответа на системные преследования в оккупированном Донбассе и Крыму украинских верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви, представителей других вероисповеданий». Сочетание двух сильных посылов, сделанных американскими дипломатами в Киеве и Тбилиси, подтверждает прогноз, сделанный в июне сего года ИА REGNUM о формировании Вашингтоном «церковной дуги» на направлении Украина — Грузия.

Напомним, что в начале июня в здании посольства США при Святом престоле открылась фотовыставка «Жизнь за линией оккупации в Грузии». Открывала ее посол Каллиста Гингрич. В качестве почетных гостей присутствовали посол Грузии при Святом престоле Тамара Грдзелидзе, автор работ Тако Робакидзе, посол Европейского союза при Святом престоле Ян Томбинский, а также украинцы — посол Украины при Святом престоле Татьяна Ижевская и архимандрит Кирилл Говорун (Московский патриархат), профессор университета в Лос-Анджелесе. Гингрич произнесла речь, в которой отметила, что между Вашингтоном и Тбилиси установлены «особые узы дружбы», напомнила о десятилетии «Бухарестской декларации НАТО», заявившей о будущем членстве Грузия в НАТО, и о том, как «десять лет назад Россия вторглась в Грузию». Немногим позже посольство провело пресс-конференцию о состоянии религиозной свободы на Украине, главным гостем которой стал глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. Гингрич заявила, что «ни одна религиозная община не застрахована от репрессий» и «эта печальная реальность наиболее очевидна в оккупированных Россией регионах Крыма и Восточной Украины». И сказала, что «сегодня Россия входит в число самых серьезных нарушителей религиозной свободы и прав человека».

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Святослав Шевчук

В этом контексте начинают появляться новые вопросы к Константинопольскому патриархату, который летом отправил несколько миссий в некоторые Православные церкви под предлогом ознакомления их с позицией Фанара, «связанной с текущими церковными проблемами на Украине». В середине июня делегаты Константинопольского патриарха Варфоломея посетили и Грузию. Однако в сентябре Константинопольский патриархат заявил, что он вправе сам и по своей воле решить украинское дело, единолично предоставив автокефалию украинским Церквям, обратившимся за ней. Но зачем тогда нужны «консультации», в том числе с руководством Грузинского патриархата? Не исключено, что на самом деле посланцы Фанара выясняли, насколько в той или иной Православной церкви готовы поддержать видение Русской православной церкви, каков уровень отношений между этими Церквами, кто является сторонником Московского патриархата. И кто его знает, куда после отправлялись эти отчеты, только ли в Константинопольский патриархат или куда-нибудь еще.

Таким образом, ныне можно говорить о системной атаке на РПЦ, как минимум по южному периметру. Скорее всего, этим не ограничится. После того как Фанар отправил своих экзархов в Киев, зашевелились и в Белоруссии. Стали появляться заявления о том, что «белорусские земли никогда не входили в состав канонической территории Московского патриархата», поэтому «в своем выборе канонического статуса (автокефалия или автономия Константинопольского патриархата) белорусские православные никак не связаны амбициями Москвы, ведь их долю может единолично решить Константинопольский патриархат». Видимо, это и вызвало недавнее заявление Синода Белорусской православной церкви (Белорусского экзархата Московского патриархата), в котором епископы признали необходимым «единогласно и единодушно» поддержать позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Синода РПЦ, а также «выразить протест против деяния Константинопольского патриархата». И тем не менее лед тронулся. Неизвестно, чего ждать еще в Молдавии, где существуют свои церковные нестроения и куда в октябре отправляется с визитом патриарх Кирилл.