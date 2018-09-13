В Екатеринбурге завершились выборы депутатов городской думы VII созыва, на которых по единому округу своих кандидатов представили пять партий. Большинство голосов набрала «Единая Россия» — 31,57%, на втором месте с результатом 23,02% КПРФ, чуть меньше — 20,66% — набрала «Справедливая Россия», а замыкают список ЛДПР и «Яблоко» с результатами 13,77% и 5,44% соответственно.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

Формально на выборах победила «Единая Россия». Более того, партия показала итоговый результат в процентах выше, чем на выборах городской думы Екатеринбурга VI созыва в 2013 году. Тогда ЕР набрала 28,11%, что на 3,46% меньше, чем в 2018 году.

При поверхностном рассмотрении мы видим увеличение процента набранных на выборах по единому избирательному округу голосов. Однако тенденция ровно обратная. Поддержка партии власти среди горожан уменьшается, и это легко обнаружить, если детально рассмотреть результаты голосования.

Дело в том, что обычно, говоря об итогах выборов, указываются процентные, а не абсолютные результаты. Делается это не потому, что существует какой-то злой умысел, а потому, что так проще. Однако нам интересно не «как проще», а как на самом деле. А на самом деле для «Единой России» нет ничего утешительного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор кандидата

Начнём с явки избирателей, за которую, как ни крути, отвечает именно партия власти. И здесь в сравнении с 2013 годом результат явно ниже. На выборах гордумы VI (2013 год) и VII созывов количество граждан с правом голоса было приблизительно одинаково. В 2013 году это 1 074 286 горожан, а в 2018 году даже чуть больше — 1 075 047. При этом в 2013 году на выборах голосовали около трети горожан (чуть более 30%), а в 2018-м — четверть (чуть более 26%) жителей Екатеринбурга с правом голоса.

А теперь посмотрим итоги голосований в абсолютном исчислении. Так, в 2013 году за «Единую Россию» отдали свои голоса 101 388 горожан, а в 2018 году — 90 430 избирателей, и это на 10 958 меньше. То есть на выборах в гордуму партия власти набрала не на 3% больше голосов, а на 3% меньше!

Аналогичная ситуация и у «Справедливой России», которая на выборах в гордуму Екатеринбурга в 2013 году заняла второе место, а на выборах 2018 года — третье. Несмотря на то, что формально у свердловских эсеров процент на выборах был улучшен, они тем не менее также потеряли часть своих избирателей. В 2013 году на выборах в городскую думу Екатеринбурга за «Справедливую Россию» проголосовали 64 134 жителя города (17,78%), а в 2018 году — 59 171 (20,66%), то есть почти на пять тысяч избирателей меньше.

А вот КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» могут гордиться своими результатами на муниципальных выборах в сравнении с 2013 годом. Так, за ЛДПР в 2018 году проголосовали почти вдвое больше избирателей, чем на прошлых выборах в гордуму Екатеринбурга: в 2013 году 20 130 избирателей (5,58%) и 39 443 (13,77%) в текущем году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Более чем в два раза выросла поддержка свердловских коммунистов. Так, в 2013 году за КПРФ проголосовали 31 024 жителя Екатеринбурга (8,60%), а в 2018 году — 65 921 (23,02%). Аналогичный результат и у партии «Яблоко»: в 2013 году на выборах в гордуму свои голоса за партию отдали 7239 горожан (2,01%), а в 2018 году — 15 578 (5,44%). Рост также более чем в два раза.

При этом на фоне всей этой статистики часто забывают о тех, кто вообще не голосовал на выборах. А ведь это подавляющее большинство жителей Екатеринбурга! В 2013 году таких было 726 653 человека, а в 2018 году и того больше — 804 504 горожанина, и это почти в три раза больше, чем общее число голосов, отданных за политические партии на выборах в городскую думу Екатеринбурга.

За кого могли бы проголосовать все эти граждане? Почему они проигнорировали выборы? И кто в городской думе будет представлять интересы «молчаливого большинства» и будет ли их кто-то вообще представлять? Это вопросы, на которые нет ответа, а по большому счёту никто из тех, кто получил свои заветные проценты на выборах, и не собирается на них отвечать.

А сделать это необходимо, если стратегическое развитие планируется вести с опорой на большинство. При этом осуществлять это развитие, как ни крути, придётся именно «Единой России», которая с учётом итогов выборов по одномандатным округам получит как минимум половину мест в гордуме Екатеринбурга. И как показывают несложные расчеты, реальной поддержки со стороны большинства избирателей у партии власти нет. Потому что по итогам выборов депутатов городской думы кандидатов от «Единой России» поддержали всего 8,41% жителей Екатеринбурга, имеющих право голоса.

Это провал

Даже в условиях внутренней социально-экономической стабильности, заявляя о приверженности принципам демократии, игнорировать «молчаливое» большинство как минимум некорректно и некрасиво. А в условиях растущей внутриполитической напряжённости, которая, кстати, и вызвана поддерживаемыми «Единой Россией» непопулярными инициативами, игнорирование мнения и интересов большинства населения становится халатностью, грозящей тяжёлыми последствиями.

В этих условиях «партии власти» необходимо менять принципы работы с гражданским обществом, искать новые способы взаимодействия. Вместо этого, увы, мы наблюдаем глубокий выдох и самоуспокоение тех, кто отвечает не только за судьбу Екатеринбурга, но и всей страны.