Тридцать лет назад была запущена программа академического сотрудничества между США и Китаем. С тех пор китайские исследователи заняли лидирующие позиции по объему научных публикаций в области естественных наук, инженерии и математики. Недавние попытки США ограничить академическое сотрудничество вряд ли изменят эту тенденцию, пишет Питер Р. Орзаг в статье для Bloomberg.

Китайский флаг

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На протяжении десятилетий экономический рост Китая был обусловлен переходом рабочих из сельского хозяйства на производство. Поскольку страна начала приближаться к так называемому поворотному моменту Льюиса, когда подобные сдвиги больше не повышают общую производительность, правительство предпринимает все более согласованные усилия по созданию научной базы для обеспечения нового вектора роста. Результаты этих усилий отражаются как на рейтингах китайских университетов, 11 из которых вошли в список 100 лучших университетов в мире, так и на количестве научных публикаций.

Молодые китайские специалисты служебной командировке в ГДР. 1955

Цинан Се из Нанкинского университета науки и технологий, Ричард Фримен из Гарвардского университета изучили вклад Китая в научные публикации на глобальном уровне. Исследователи обнаружили быстрый рост количества научных публикаций китайских ученых в период с 2000 по 2016 год, когда доля китайских публикаций в области естественных наук, инженерии и математики увеличилась в четыре раза. К 2016 году объем научных публикаций КНР превысил объем научных публикаций США.

Кроме того, исследователи утверждают, что простая констатация факта, что Китай выпускает больше научных публикаций, чем США, занижает реальное влияние КНР в науке. Исследование не учитывало те научные публикации, которые были написаны китайскими исследователями, проживающими за пределами Китая. После внесения необходимых корректировок оказалось, что китайские ученые в настоящий момент выпускают более одной трети от глобального объема научных публикаций в области естественных наук, инженерии и математики.

Качество китайских исследований также продолжает расти, хотя стоит признать, что в настоящий момент они уступают американским ученым. Недавний анализ показывает, что, измеряя не только количество статей, но и уровень цитирования ученых, китайские ученые могут стать мировыми лидерами в ближайшем будущем.

В лаборатории

В то же время это резкое расширение числа китайских исследователей вызвало серьезные опасение, включая предположение о том, что китайское правительство оказывает чрезмерное влияние не только на китайских студентов, но и на профессоров США. Эксперты задаются вопросом, способствуют ли глубокие связи между китайскими и американскими учеными передаче КНР передовых технологий или академическому шпионажу.

Возможно, частично в ответ на эти опасения правительство США недавно начало ужесточать правила получения учебных или рабочих виз для граждан КНР. Научное сообщество отреагировало с тревогой, утверждая, что научный процесс требует открытого сотрудничества и что отдельные эпизоды шпионажа или другого ненадлежащего поведения должны рассматриваться в рамках уголовного преследования или академической высылки, а не общих ограничений.

N509FZ Академия наук КНР

Большинство китайских студентов, похоже, не смутили ограничения на получение визы, однако со временем это воздействие, вероятно, приведет к сокращению числа иностранных студентов в американских университетах. Студенты из Китая составляют почти треть иностранных студентов в учебных заведениях США, и некоторые американские колледжи уже ощущают финансовые последствия снижения общей внешней заинтересованности со стороны иностранных студентов.

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В любом случае ограничение академического сотрудничества с КНР принесет США больше издержек, чем пользы. Данные ограничения вряд ли могут каким-либо образом повлиять на превращение Китая в глобального лидера в области науки. США, возможно, не хотят этого признавать, но топ-рейтинги КНР в сфере глобальных научных достижений — это свершившийся исторический факт.