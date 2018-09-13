Прошло 25 лет с тех пор, как было достигнуто соглашение в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины, предусматривающее способ ближневосточного урегулирования, однако Палестина по-прежнему сталкивается с одними и теми же проблемами. После переговоров в Осло от палестинцев потребовали не только того, чтобы они примирились с огромными территориальными жертвами, но и поверили тому, что Израиль также пойдет на территориальные уступки. Однако территориальные уступки обеих сторон были не равнозначными. Палестинцы отказались от претензий на 78% территории, когда как от Израиля требовалось отказаться от своих претензий на 22% территорий, пишет Халиль Шикаки в статье для издания Foreign Affairs.

Global Panorama Палестинский флаг

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С того времени неустанное строительство Израилем поселений на оккупированных палестинских территориях — в сердце будущего палестинского государства — продемонстрировало палестинцам, что другая сторона не желает выполнять свою часть сделки. Самый крупный провал соглашения в Осло проявил себя в неспособности остановить строительство израильских поселений на оккупированных территориях. Палестинцы усомнились, что Израиль — это партнер, который готов действовать в интересах мирного урегулирования.

Palestine Solidarity Campaign Израиль и Палестина

Вскоре после подписания соглашения в Осло 13 сентября 1993 года и в течение многих лет после этого среди палестинцев сохранялся высокий уровень поддержки концепции двух государств, достигший в итоге 80%. Начавшийся дипломатический процесс изменил психологическую обстановку в Палестине. Наряду с доверием к дипломатии соглашение в Осло породило общественный оптимизм и снизило привлекательность насилия и воинственности, одновременно с этим обеспечив легитимность и общественную поддержку Палестинской национальной администрации (ПНА) во главе с Ясиром Арафатом и ведущей партии ФАТХ.

Двадцать пять лет спустя ситуация остается сложной. Уровень поддержки концепции двух государств среди жителей Палестины достиг минимального уровня с момента подписания соглашения в Осло и сейчас составляет всего 40%. Более половины палестинской общественности рассматривает ПНА как бремя для Палестины, а подавляющее большинство — 60−70% в 2018 году — выступают за отставку президента Палестины Махмуда Абасса. Общественная поддержка ХАМАС — крупнейшей исламистской фракции в Палестине — опустилась до одной трети, поддержка ФАТХ — фракции националистов — составляет 40%. Уверенность в дипломатии резко упала: только 25% палестинцев считают, что создание палестинского государства возможно в ближайшие пять лет. Насилие становится все более популярным, особенно среди молодежи, и несколько раз за последние три года большая часть общества сделало ставку на насилие.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

На протяжении последних нескольких лет от 55% до 65% палестинцев считают, что строительство израильских поселений настолько расширилось, что урегулирование на основе концепции двух государств уже практически невозможно.

На пути мирного урегулирования стоят серьезные препятствия, для их преодоления необходимо сильное, надежное руководство в Израиле, Палестине и Соединенных Штатах. К сожалению, все трое лидеров в настоящий момент терпят неудачу. Аббас лишь усложняет ситуацию. Отказавшись примириться с ХАМАС, он углубляет разлад в своем собственном лагере и уменьшает внутреннюю легитимность. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще хуже. Расширяя поселения, отдавая предпочтение крайне правым политическим позициям и поощряя законодательство, которое разрушает хрупкий баланс между еврейскими и демократическими символами Израиля, Нетаньяху подпитывает худшие страхи палестинцев. За 20 месяцев своего президентства глава Белого дома Дональд Трамп нанёс больший урон перспективам мирного урегулирования, чем любой другой президент США за последние 70 лет.

Региональная поддержка Палестины также сократилась. Аббас чувствует, что Палестина стала более изолированной, потеряв безусловную поддержку своих традиционных суннитских арабских партнеров, которые втянуты в борьбу за региональное господство и нуждаются в поддержке Израиля и США. Неарабские региональные державы, такие как Иран и Турция, пытаются занять место традиционных союзников Палестины, но Аббас пока не доверяет им поностью.

Стена между Израилем и Палестиной

С другой стороны, нельзя сказать, что концепция двух государств приказала долго жить. Если бы у палестинцев были основания доверять возможности урегулирования и они увидели бы шаги со стороны Израиля, общественная поддержка концепции двух государств могла бы увеличиться. Этой поддержкой мог бы воспользоваться сильный и способный лидер. Однако в краткосрочной перспективе основной проблемой станет отсутствие сильного лидерства в обеих странах. В конечном итоге израильская оккупация палестинских земель, снос палестинских домов и строительство израильских поселений на палестинских территориях — это основные препятствия на пути концепции двух государств.

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Оказавшись без поддержки со стороны региональных партнеров или международного сообщества, палестинцы должны сосредоточиться на национальном примирении и воссоединении Западного берега и сектора Газа, после чего необходимо провести национальные выборы, которые сформируют сильное и легитимное руководство, а также более подотчетную политическую систему. Все это увеличит шансы на создание независимого палестинского государства. В Израиле только правительственная коалиция, отказавшаяся от поселенческой политики и поддержки экстремистских национально-религиозных групп, сможет обеспечить необходимые условия для реализации концепции двух государств и урегулирования палестино-израильского конфликта.