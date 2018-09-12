Вопреки утверждениям некоторых СМИ о якобы имевшейся готовности сторон подписать на полях Восточного экономического форума японско-российский мирный договор, ничего подобного, конечно же, не произошло. Более того, вопреки обыкновению, в выступлениях лидеров двух стран после переговоров пресловутый «территориальный вопрос» в прямой постановке даже не затрагивался. Хотя всем ясно, что «мирный договор» в данном контексте — уже привычный эвфемизм, прикрывающий необоснованные и незаконные требования Токио «вернуть» Курильские острова Японии вопреки существующей законодательной базе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

Именно территориальные претензии имел в виду присутствовавший на форуме посол РФ в Японии Михаил Галузин, когда заявил:

«Мы, и это отметил президент, настроены искать развязки, которые устроили бы и нас, и японскую сторону и которые были бы приняты народами России и Японии. Таков основной итог обсуждения проблемы мирного договора, при том что, конечно же, мы готовы и далее развивать с Японией во взаимоприемлемом формате взаимодействие в районе островов (южнокурильских островов Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан, на которые претендует японская сторона, — прим. ИА REGNUM )».

Ставшая почти мантрой или заклинанием фраза «искать развязки, которые устроили бы и нас, и японскую сторону и которые были бы приняты народами России и Японии» — это прямая цитата из выступления президента. Однако в нем были и другие слова — о том, что постановка вопроса о чуть ли не незамедлительном заключении мирного договора в условиях непримиримой, не признающей никаких компромиссов позиции японского правительства по Курильским островам — «все или ничего» — нереальна и результата дать не может.

Иван Шилов ИА REGNUM Шикотан

Затем Владимир Путин вдруг предложил пойти нестандартным путем, а именно — заключить мирный договор без предварительных условий, без попыток изменить итоги Второй мировой войны:

«70 лет мы пытаемся выйти на решение спорных вопросов, ведём переговоры. Синдзо сказал: «Давайте поменяем подходы». Давайте! Давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий. А потом, на основании этого мирного договора, как друзья продолжим решать все спорные вопросы, и, разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет».

При этом было отмечено, что «эта такая простая мысль» пришла ему в голову прямо сейчас.

Справедливости ради отметим, что эту мысль оригинальной назвать трудно, ибо подобное предлагалось Токио еще в Советском Союзе, в ставшие уже далекими 70-е годы прошлого столетия. Тогда проект мирного договора даже был опубликован в правительственной газете «Известия». Шансов на то, что японское правительство примет предложение СССР о заключении договора без решения «территориального вопроса», было немного, но Москва, что называется, демонстрировала добрую волю. Проект был отвергнут японским правительством, оно отказалось его рассматривать и как-либо комментировать.

Весьма мало шансов на позитивную реакцию в Японии и на нынешнее предложение президента Путина. Для Синдзо Абэ согласие с таким вариантом, тем более накануне ожидающегося переизбрания на небывалый в Японии третий срок председателем правящей партии, а затем вновь премьер-министром, было бы сродни «политическому самоубийству». Ну, а Путин сделал еще один эффектный политический шаг, вновь перебросив мяч на сторону японцев.

Первая реакция официального Токио поступила от генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который заявил журналистам:

«Мне известно высказывание президента РФ, но я воздержусь от комментирования его намерения. В принципиальной позиции японского правительства о заключении мирного договора на основе разрешения вопроса о принадлежности четырех островов изменений нет».