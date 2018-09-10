«Теперешнее правосудие, очевидно, состоит в том, чтобы осудить человека не только невинного, но и неосведомленного».

Хогарт Уильям. Суд. 1758

Франц Кафка. «Процесс».

Отношение граждан к власти формируется не столько из дебатов профессиональных пропагандистов, сколько из личного опыта столкновения граждан с её отдельными представителями на бытовом уровне. Рассуждения о злоупотреблениях и периодических чистках в верхах, граждан, конечно, тоже интересуют, но «бытовуха» всё-таки ближе к телу.

В поздний советский период взятки на дорогах были обычным явлением, тарифы известны были всем, от легендарного ударника коммунистического труда до простого труженика Центрального комитета партии. Это хоть и не самая выдающаяся, но весомая заслуга доблестных правоохранителей в распаде империи, которую граждане не пожелали спасать, и очень не хотелось бы повторения этого печального опыта.

В девяностые коррупция на дорогах процветала, тарифы менялись сообразно инфляции, но в итоге заинтересованные стороны сошлись на «честной» взятке в половину официального штрафа, а если нарушения не было, но всё равно остановили, то отдать нужно «сотку», чтобы в «ласточке» не копались и чего-нибудь всё равно не нашли. На Кутузовском у Триумфальной гаишник тормозил какой-нибудь очередной затонированный «Брабус» за проезд по разделительной полосе, оттуда появлялась Рука с двадцаткой баксов (иногда больше, благо курс был 6 рублей за доллар), гаишник брал двадцатку и под козырек, «Брабус» ехал дальше, а все очевидцы дружно смеялись. Так и жили, «золотые» были времена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада. Гаишник

Но времена меняются. Вот уже и закон о полиции подоспел, и рапорта об успешном самореформировании идут наверх убедительным образом, и даже взятку в половину штрафа узаконили. Теперь штраф можно уплатить в половинном размере, но только в течение двадцати дней, а если кто вздумает штраф оспорить, то заплатит штраф полностью, а то и в двойном размере. Разумеется, получив незаконный штраф на 500 или 1500 рублей, граждане дружно платят половину, потому как оспорить его выйдет дороже, не говоря уже о потраченном времени.

Чтобы отделить граждан от коррупционеров на дороге, повсеместно устанавливаются камеры автоматической фотофиксации предполагаемых административных правонарушений этих самых граждан, но всё равно граждане чем-то недовольны, требуют соблюдения какого-то закона и каких-то прав. К слову, в этой сфере крутятся огромные деньги. Только в Москве штрафов по автоматической фиксации собирается до 17 миллиардов рублей в год (плюс 5,3 миллиарда дают платные парковки), а в целом по стране сумма штрафов превысила 100 миллиардов в год, если верить отчету Счетной палаты.

Причем количество штрафов стремительно растет, в региональных бюджетах запланирован рост штрафных поступлений. Коррупционные потоки, видимо, сместились в сторону откатов при установке камер, отчасти поэтому их количество так быстро растет и так дорого они обходятся бюджетам. Однако даже при её подозрительной дороговизне в пересчете на содержание одного сотрудника ГИБДД такая камера окупается менее чем за год.

Но этого мало, камеры должны окупаться ещё быстрее за счет поступления штрафов. Поэтому устанавливают их втайне от граждан, а табличка «Фотовидеофиксация» появляется в месте установки новой камеры спустя несколько месяцев, когда камера уже себя окупила.

Для придания всему действу солидности были созданы специальные подразделения ГИБДД со страшным названием ЦАФАП, которые и производили непосредственное «цафапанье» граждан. Безопасностью дорожного движения, что является задачей и смыслом существования ГИБДД, это подразделение никогда не занималось, оно занималось только рассылкой и сбором штрафов. Правда, перед отправкой постановления об административном правонарушении сотрудники ЦАФАП должны были проверять его обоснованность, не допустил ли бездушный робот ошибку автофиксации. Но по факту такая проверка не проводилась, и письма счастья летели с «цифровой подписью» сотрудников ЦАФАП по любым, даже самым нелепым поводам.

Наиболее тяжелым выдался для ЦАФАП 2016 год. В начале года Счетная палата обнародовала отчет по результатам проверки, в котором указано на систематические и массовые нарушения прав граждан. В частности, постановления рассылались и доставлялись гражданам по истечении тех самых двадцати заветных дней, когда можно уплатить половину штрафа.

Но самый неприятный казус случился с московским ЦАФАП в летние месяцы 2016 года, когда пришлось отключить 119 камер автоматической фотофиксации по всей Москве. Именно к этому периоду относится массовый поток жалоб на ЦАФАП в правительство и в суды, проверка Генпрокуратуры, результаты которой также были обнародованы и сопровождались публикациями наиболее одиозных результатов работы ЦАФАП, типа штрафа за движение тени транспортного средства по обочине.

Камеры на дорогах

Однако цафаповцы во всем обвинили бездушных роботов, а то, что рассылали постановления без проверки, так это потому, что перегружены работой. Может, лучше было непроверенные постановления не отсылать? Нет, у нас по автоматической фиксации презумпция виновности, поэтому граждане должны сами доказывать, что не виноваты.

В общем, отключенные камеры снова включили, посмеялись и возобновили работу по посыланию граждан в суд. Пожалуй, единственным позитивным результатом той истории стало введение в действие не принимавшихся долгое время ГОСТов, которые регулируют правила установки и применения средств автоматической фотовидеофиксации. Эти ГОСТы хоть как-то защищают участников дорожного движения от необоснованных штрафов, и, к слову, форма постановлений по автофиксации так и не приведена в соответствие новым ГОСТам, что позволяет оспорить практически любые такие постановления.

В общем, дело замяли, но осадок остался. Стало очевидным, что ЦАФАП своей работы не выполняет, с жалобами граждан тоже не работает, перегружая ими суды, и в 2017 году ЦАФАП был ликвидирован. Сокращения коснулись и других подразделений, но ЦАФАП был именно ликвидирован как сущность.

Однако носители и продолжатели его традиций остались, они слегка перегруппировались и продолжают славное дело под крышей доблестного 4-го отдела столичного УГИБДД. Алгоритм их работы остается примерно следующим.

У всех сотрудников ГИБДД есть родственники и просто хорошие знакомые, которым тоже приходят письма счастья. Некоторые сотрудники сами являются собственниками транспортных средств, на которых транспортируют себя их родственники, поэтому письма счастья приходят и сотрудникам ГИБДД (да-да, бывает). Но они эти письма не получают, а через два-три месяца вдруг «обнаруживают», что привлечены к административной ответственности.

Подается жалоба на постановление, в которой указано, что транспортным средством управляло другое лицо. Постановление отменяется, а новое постановление в отношении лица, которое указано нарушителем, уже вынести нельзя, поскольку истек двухмесячный срок для его привлечения к административной ответственности. В общем, платить штраф никому не нужно.

Вопрос, известен ли хоть один случай выявления прокуратурой таких «сделок с заинтересованностью». Правильно, ни одного. Тем более что у прокурорских те же проблемы. А если кто захочет пойти в судьи, так по причине административных правонарушений президентская комиссия таких нарушителей может в судьи и не пустить. Одним словом, проверять и выявлять тут совсем не с руки, может самим пригодиться.

Однако что положено полубогам, недопустимо для простых смертных. Именно поэтому тем, кто действительно не получил постановление по вине цафаповцев или почтовиков, практически невозможно добиться справедливости. Или хотя бы получить копию постановления, чтобы обжаловать его в суд.

Действуют бывшие цафаповцы топорно, но надежно. Днями посчастливилось убедиться в этом лично при общении с одним из небожителей, заместителем начальника 4-го отдела столичного УГИБДД легендарным майором полиции Ч (фамилию должностного лица не приводим по этическим соображениям). Уровень юридической подкованности легендарного майора, вершителя человеческих судеб, вызывает изумление, а ведь он должен был получить юридическое образование, где-то учился и даже получил диплом.

Дело касалось привлечения к административной ответственности инвалида в возрасте 80 лет, причем то, что правонарушения вообще не было, никого не интересовало, до рассмотрения жалобы по существу дело так и не дошло. Майору Ч надлежало исполнить определение суда об отмене вынесенного ранее другим легендарным майором Ч определения ЦАФАП об отказе инвалиду в восстановлении срока на обжалование. То есть надлежало рассмотреть жалобу инвалида по существу. Но не тут-то было.

Майор Ч изобрел новую, доселе невиданную и не предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях форму рассмотрения жалоб граждан — «определение об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на постановление». Вот так. Причем новаторски вынес одно определение в отношении двух постановлений сразу, и даже трех постановлений, если судить по резолютивной части определения, хотя в его описательной части их упомянуто только два. Для наглядности публикуем этот шедевр ниже.

По смыслу это нарушение фундаментальных прав граждан на защиту, предусмотренное в том числе статьями 25.1 и 30.1 того же Кодекса. По содержанию это всё тот же отказ в восстановлении срока на обжалование, отменный судом. Небожитель негодует и считает, что суд не прав.

Начинает майор с нотации, почему, мол, опоздали. Извините, герр майор, нам позвонили только вчера по телефону, и мы предупредили, что назначенное время занято, приедем, как сможем. Хотите вовремя, извещайте как положено, за пять дней. Мы извещали, утверждает майор. Тогда представьте доказательства извещения. При слове «доказательства» чело майора Ч омрачилось, оперировать такими понятиями здесь не принято.

Дальше — больше. Оказывается, легендарный майор не знаком со статьей 30.4 Кодекса и изобрел свою особую процедуру подготовки к рассмотрению жалоб. На этой особой стадии майор Ч и отказывает в рассмотрении жалобы, несмотря на то, что Кодексом такие вольности не предусмотрены. А суд, по мнению майора, был не прав, потому что ничего не знает про эту особую стадию. В общем, постановил майор Ч, что захотел, то есть то же самое, однако мотивировать этого не смог.

Раз постановление адресату не вручено или не доставлено, значит, оно вступило в законную силу, искренне считает майор Ч. Но это же противоречит Кодексу, согласно которому постановление вступает в силу через 10 дней после его вручения, и то если оно не обжаловано. Нет, это не так, считает майор, на этот счет есть «постановление пленума Верховного суда». Можете назвать это «постановление» и что в нём говорится? Нет, не могу. Как же вы работаете с людьми, если сами ничего толком не знаете и не можете обосновать? Дайте хотя бы ссылку в письменном решении.

Но и в «определении об отказе» никаких ссылок майор Ч указать не смог, да и не царское это дело. Так и осталось утверждение небожителя о вступлении в силу неврученного постановления голословным и немотивированным.

В довершение упомянутое должностное лицо потребовало расписаться за незаверенную копию этого самого «определения». А хотите заверенную, ждите, пока в канцелярии закончится обед. Вот такая внимательная к гражданам занимательная контора.

«Постановление пленума», о котором что-то слышал ответственный майор полиции, это на самом деле Обзор законодательства и судебной практики Верховного суда РФ, утвержденный постановлением президиума Верховного суда РФ от 16 июня 2010 года. Вопрос 19 этого обзора касается вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении в случае, если копия такого постановления была возвращена с отметкой на почтовом извещении об отсутствии лица по указанному адресу. Верховный суд разъяснил, что днем вступления в законную силу постановления будет являться дата поступления копии постановления «в орган, должностному лицу, его вынесшим, указанная на возвращенном почтовом извещении, по мотиву отсутствия лица, привлекаемого к административной ответственности, либо уклонения данного лица от получения постановления».

Таким образом, чтобы считать постановление вступившим в силу, майор Ч должен предъявить возвращенный почтой конверт заказного письма с отметкой почты об отсутствии адресата по указанному адресу или с отметкой об уклонении адресата от его получения. Но такие доказательства майор Ч предъявить не может, потому что ни то, ни другое не имело места.

На изложенное в жалобе ходатайство об истребовании у почты недоставленного заказного письма, майоры Ч не реагируют, потому как занимаются они сбором штрафов, а защита имущественных прав граждан этому святому делу мешает. Их позиция — судитесь с почтой, а не с нами, потому что сами виноваты. Виноваты во всём, и в том, что почта работает плохо, и что мы работать не хотим, а тем более разбираться в ваших назойливых жалобах.

Для завершения «картины маслом» осталось изложить предысторию этих драматичных событий. Оказывается, опубликованные в прессе «подвиги» ЦАФАП лета 2016 года — только вершина айсберга. С потоком цафаповских постановлений в тот период не справлялись то ли сами цафаповцы, то ли Почта России, и многие постановления до адресатов просто не дошли.

Уплата штрафа

Инвалиду о них стало известно спустя полгода в связи с получением уменьшенной пенсии. В МФЦ уверили, что пенсию не уменьшали, но в Сбербанке признались, что произвели удержания по постановлению пристава-исполнителя. Наконец, удалось добраться до пристава и, потерпев всего полдня в очереди, узнать драгоценную информацию о цафаповских постановлениях.

В ЦАФАПе разбираться не стали, копии постановлений вручить отказались, переадресовав все претензии к почте. На почте по горячим следам установили, что из трех постановлений, вынесенных в один и тот же день приблизительно в одно и то же время, одно не было отправлено ЦАФАПом вовсе, другое числится доставленным, третье не доставлено адресату и возвращено отправителю. На вопрос, каким образом из двух постановлений, вынесенных в один и тот же день, одно было доставлено, другое нет, ответа не нашлось.

Расписки в получении заказного письма тоже не нашлось, в связи с чем уже «доставленное» было почтовое отправление с тех пор мистическим образом также числится как недоставленное и возращенное отправителю. Не нашлось ответа и на вопрос, почему не доставлены заказные письма инвалиду, который постоянно находится дома, и вместе с ним в квартире постоянно находится кто-то из родственников.

На письменные жалобы инвалида в ЦАФАП ответа, как водится, не последовало, пришлось обращаться в столичную прокуратуру, которой законом предписано защищать права инвалидов. Прокуратура перекинула обращение в упомянутое УГИБДД, после чего наконец-то поступил ответ из ЦАФАП. Из него следовало, что другим легендарным майором Ч вынесено определение об отказе в восстановлении инвалиду срока на обжалование, причем вынесено оно в отсутствие заявителя и без рассмотрения его ходатайств на той самой особой стадии «подготовки к рассмотрению». Эти определения и были отменены судом, дело направлено на новое рассмотрение.

В общем, круг замкнулся, и на новом витке разбирательства уже, видимо, придется требовать наказания профессионально некомпетентных должностных лиц, иначе в нашем Отечестве так ничего и не изменится. В советский период публикация в прессе приводила к серьезному разбирательству и принятию мер, при нынешнем состоянии общественных отношений ничего, кроме мнения вышестоящих начальников, на их подчиненных повлиять не может. Поэтому приходится адресовать публикации к полномочным представителям власти или выше, в нынешний центральный комитет.

Президент десятками увольняет генералов по разным причинам и поводам. Однако граждане в повседневной жизни сталкиваются не с генералами, а с их подчиненными, за которых генералы несут ответственность, но которые разомлели от собственной безответственности. Не перед генералами, а в первую очередь перед гражданами.

В заключение — обещанный шедевр от легендарного майора Ч.