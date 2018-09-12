Через 17 лет после терактов 11 сентября 2001 года Соединенным Штатам по-прежнему приходится принимать жесткие решения в сфере обеспечения безопасности своих граждан. К сожалению, речь идет не только о терроризме и необходимости противостояния глобальному исламскому джихаду, пишет Дэвид Вебб в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский военный

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Фундаментальный вопрос заключается в следующем: зависит ли безопасность граждан США от наших политических предпочтений? Любой гражданин США должен чувствовать себя в безопасности как на родине, так и за рубежом, неважно, носит он военную форму или нет.

Во-первых, нужно сказать, что широкая поддержка Закона о мерах защиты и обеспечения безопасности общества в палате представителей является позитивным шагом. В апреле 2018 года Верховный суд США установил, что в федеральном законодательстве недостаточно ясности, когда речь идет о привлечении к уголовной ответственности нелегальных мигрантов, обвиняемых в совершении таких серьезных преступлений, как похищение людей, сексуальное насилие над взрослым или ребенком и кража со взломом.

Однако демократы выступают против Закона о мерах защиты и обеспечения безопасности общества, обвиняя республиканцев в том, что они будут использовать его для оправдания увеличения принудительной депортации. Республиканцы указывают на то, что ясность в законодательстве позволит судам и присяжным принимать четкие решения по предъявленным обвинениям. Момент истины наступит в Сенате, поскольку законопроект должен получить поддержку верхней палаты Конгресса. Республиканцы могут воспользоваться поддержкой Верховного суда, чтобы протолкнуть новое законодательство.

На международном уровне США также ведут работу в сфере обеспечения безопасности своих граждан. Международный уголовный суд (МУС) был создан в июле 2002 года в рамках многостороннего договора, известного как Римский статут. Первоначально Соединенные Штаты подписали статут в 2000 году, но Сенат не стал его ратифицировать. Бывший президент США Джордж У. Буш разрешил госсекретарю выйти из него.

Hypergio Здание МУС в Гааге

По мнению американской администрации, деятельность МУС является незаконной. Обеспокоенность США заключается в том, что полномочия, предоставляемые МУС и его прокурорам, представляют угрозу суверенитету Соединенных Штатов и конституционной защите американских граждан.

Несмотря на глобальный протест, США не одиноки в своем отношении к МУС, еще более 70 стран отказались стать участниками Римского статута. Администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что Вашингтон не может пожертвовать правами своих граждан. Этот подход сильно отличается от подхода экс-президента США Барака Обамы, который проявлял большую готовность к отказу от защиты прав граждан США.

Американские солдаты должны быть уверены, что их дела не будут рассматриваться в рамках незаконного судебного разбирательства или суда «кенгуру». Если есть необходимость в расследовании правонарушений американских военных, то для этого существует продолжительная практика двустороннего международного сотрудничества.

Администрация Трампа обозначила три четких пункта. Во-первых, Вашингтон будет вести переговоры по двусторонним соглашениям, запрещающим странам передавать дела о правонарушениях американских граждан на рассмотрение в МУС. Во-вторых, в рамках действующего американского законодательства, Вашингтон может запретить судьям и прокурорам МУС въезд на территорию США и ввести экономические санкции против представителей МУС. В-третьих, Соединенные Штаты предпримут шаги в Совбезе ООН, чтобы действия американских граждан и граждан американских союзников, не ратифицировавших Римский статут, не подпадали под юрисдикцию МУС.

Gage Skidmore Дональд Трамп

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Вашингтону следовало бы внести больше ясности, когда речь идет о гражданах США, которые выступают в качестве военных подрядчиков. Со временем Соединенные Штаты должны выработать единообразный подход к обеспечению защиты всех граждан США, независимо от того, носят они военную форму или нет.

Просто смешно, что многие демократы выступают против действий Трампа в отношении МУС. Все американцы должны быть уверены в том, что в случае, если они столкнуться с обвинениями за рубежом, их права будут полностью защищены.