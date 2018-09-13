Одной из самых главных проблем во взаимоотношениях государства и гражданина всегда являлось доверие: чтобы и государство доверяло своему гражданину, и гражданин доверял государству.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Что бывает, когда доверия нет?

Государство начинает выстраивать системы контроля и защиты, которые призваны сначала контролировать население, а потом еще и контролировать самих контролирующих. Эффективность таких систем весьма сомнительна даже с точки зрения привлеченных ресурсов: результат несоразмерен объему потраченных усилий. И на реально нужные вещи денег и ресурсов уже не хватает.

Гражданин, если он не доверяет государству, начинает уходить в «тень», скрывать свои доходы, имущество, стараться меньше контактировать с государством и выстраивать собственные экономические схемы. Он не сообщает в органы о подозрительных людях, занимается саботажем, бойкотирует все правительственные инициативы и вообще уходит во «внутреннюю эмиграцию», а иногда и во внешнюю, стараясь уехать из страны.

Но также как у недоверия государства к гражданам, у недоверия гражданина к государству есть еще одна сторона. Гражданин от этого проигрывает в повседневной жизни и проигрывает очень сильно. Например, в вопросе распределения социальных льгот. Тут можно привести простой пример из казахстанской общественно-политической жизни.

Yvision.kz Казахские протесты

Любой, кто занимается обращениями и приемом граждан в Казахстане знает: большинство жалующихся и просто политически активных граждан — это пенсионеры, причем пенсионеры по возрасту. Несмотря на то, что в составе казахстанского населения их около 10%, они составляют большинство пишущих жалобы, ходящих на личные приемы — социально активного населения. К примеру, демократическая оппозиция собирала митинги в Алма-Ате, только пока лидер движения «Поколение» Ирина Савостина приходила туда со своими пенсионерами. Как только она прекратила это делать, митинги сошли на нет.

А молодежи среди жалобщиков нет. Молодежь тотально устраняется от личного участия в общественно-политической жизни (не берем в учет случаи, когда студенты по указанию ректората устраивают очередной флешмоб).

Что могут пенсионеры такого, чего не могут сделать молодые? Исходя из моего опыта, у них есть следующее:

понимание, что государство — это бездушная бюрократическая машина, которая обязана на все реагировать и которая будет работать, если потратить силы и ее заставить;

знание, что есть разные государственные органы, каждый со своей ответственностью, если проявить немного упорства, то всегда можно узнать, кому и как надо отправить свою жалобу;

умение писать жалобы и понимание, что посты в социальных сетях — это совсем про другое;

привычка ходить на личные приемы к чиновникам и депутатам, которые организуются или по расписанию, или во время избирательных или других кампаний;

умение находить посредников или союзников — входить в партии, в профсоюзы, ветеранские организации и т. д., чтобы они поддержали нужное обращение;

решимость обращаться в контролирующие органы, такие как прокуратура, если на обращение не ответили.

Это элементарные навыки, но молодежь ими практически не владеет и не готова их перенимать.

И тут от темы доверия и его роли в политике перейдем к определенному феномену казахстанской политической культуры — пассивности молодежи в политике и во взаимодействии с государством.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

В Казахстане люди до 35 лет в политике ведут себя как собака из эксперимента про выученную беспомощность: ее не бьют током, но она все равно боится. Они не хотят никоим образом взаимодействовать с государством и откровенно его боятся. Эти люди выросли в новое время, без тотальной цензуры и контроля, но свободы в них гораздо меньше, чем в пенсионерах, которые активную часть жизни прожили при СССР.

Читайте также: Развитие в Казахстане прямой демократии: история и перспективы

На мой взгляд, на это есть следующие причины:

Деполитизация — если в СССР слов «политика» и «политический» не боялись и употребляли их даже чрезмерно, сейчас от слова «политика» все шарахаются, используя любые другие определения. Политику оставляют верхушке государственной власти. Между тем в стране созданы все условия для того, чтобы граждане активно участвовали именно в политических процессах. Отсутствие массовых политических организаций — ранее большая часть взрослого населения состояла или в партии, или в профсоюзе, или в обоих сразу, не считая разных союзов и обществ, которые также объединяли людей. В них люди получали определенный политический опыт — выборы, официальная переписка, проведение собраний и обсуждений, работа комиссий и т. д. Сейчас большая часть населения не имеет политического опыта вовсе. Молодежная активность сводится к развлечениям вроде флешмобов, КВН, TED, которые кардинально отличаются от реальной политической деятельности. Отсутствие крупных по численности трудовых коллективов. Раньше в большом коллективе человек рано или поздно сталкивался с политикой, работать совместно 5−10 тысяч человек без этого не могут. Сейчас большинство граждан работает в небольших организациях с численностью меньше 200 человек. Нет той особой культуры взаимоотношений, которая была на огромных заводах. Деурбанизация — городское пространство в стране уменьшается, а кроме того, сокращается доля потомственных горожан, что также влияет на уровень политической культуры. Формальное образование — последние три класса в школе (9−11) школьники вместо полноценной учебы занимаются заучиванием ответов на тесты единого национального тестирования, в вузах уровень преподавания тоже крайне низкий. Отсутствие навыка понимания больших текстов — люди все меньше читают, а значит, их мировоззрение все уже, в то же время количество нормативных правовых актов и сложность их текстов растет с каждым годом. Преобладание развлекательного тренда в СМИ — на телевидении, да и в интернете, все больше внимания уделяют развлекательному контенту, при этом число образовательных и аналитических программ сокращается. Люди, приученные к таблоидным новостям, спрос на серьезные материалы тоже не формируют. Инфантилизация — люди в 20 лет считают себя детьми, да и в 28 не считают себя взрослыми, передав бремя решений родителям и живя вместе с ними.

Читайте также: Урбанизация или возвращение в села: в каких условиях обитают казахстанцы?

Читайте также: Книги в Казахстане: модернизация сознания или борьба с безграмотностью?

Читайте также: Как меняется медийное пространство Казахстана? (часть 2)

Самое неприятное в том, что с возрастом сам по себе может исчезнуть только один из восьми негативных факторов: инфантилизация. Следующее поколение предоставит стране политически беспомощных граждан среднего возраста и старше. Они и составят большинство населения.

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста, чья зрелость пришлась на СССР, постепенно уходят. С их уходом в Казахстане точно пострадают следующие сферы: наука, неправительственный сектор, руководство кооперативами собственников квартир, садоводческими и дачными товариществами, общественные советы и территориальные комитеты местного самоуправления. Возможно, увеличатся проблемы в образовании и медицине. Найдется ли смена этим гражданам — непонятно. Однако эти непрестижные и малооплачиваемые сферы деятельности подразумевают большую долю ответственности: непроведение в многоквартирном доме осмотра и ремонта системы отопления накануне зимы чревато существенными проблемами.

Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Слева направо Серж Саргсян, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев

Фактически, страна возвращается в XIX век, когда основная масса населения Казахстана контактировала с администрацией Российской империи только через писарей и выучившихся в специальных школах людей. Сейчас намечается схожий тренд: знание о том, как правильно выстраивать коммуникации с государством, станет уделом избранных, которые будут этим пользоваться и брать за это деньги. Элита за счет этих знаний будет становиться все более замкнутой, а социальные лифты вообще отключатся, потому что большинство людей даже не будет знать, где те располагаются.

Неспособность взаимодействовать с государством приводит не только к тому, что люди не получают льготы, а их права ущемляют, и не только к тому, что начинания государства саботируются, но и к существенному отчуждению государства и общества. У этого явления есть следующая стадия, в которую довольно часто скатываются разные страны в Азии и Африке — стремление все решать силовым путем, раз население самоустраняется от взаимодействия. Это очень легкий путь, который чреват тем, что военные и спецслужбы начинают считать себя в стране главными, свергают гражданское правительство, и государство сползает в список проблемных, нестабильных и депрессивных стран. Нужно ли это Казахстану?