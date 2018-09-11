В пятницу вечером, 7 сентября, в иракском городе Басра протестующие подожгли иранское консульство. Это один из последних актов возмущения жителей города, который должен был стать одним из самых богатых городов в Ираке, учитывая огромные запасы нефти и наличие морского порта, однако Басра остается одним из самых ветхих иракских городов, пишут Омар Джаффал и Сафа Кхалаф в статье для Asia Times.

U.S. Navy Нефтяная платформа. Ирак

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Согласно данным управления здравоохранения провинции Басра, с начала сентября более 18 тыс. жителей Басры отравились водопроводной водой. Больницы, переполненные пациентами, начали рушиться.

В провинции Басра, также как и в соседнем Иране, проживает шиитское большинство. Однако в последние годы жители города Басра стали враждебно относиться к Тегерану в связи с его вмешательством в иракскую внутреннюю политику, поддержкой политических партий и вооруженных группировок.

Иранское консульство подожгли всего через 24 часа после того, как протестующие, игнорируя правительственный комендантский час, подожгли офисы крупных шиитских политических партий и поддерживаемых Ираном вооруженных группировок ополчения, составляющих основу Сил народной мобилизации.

Басра

Протестующие также не пощадили здание местного правительства и провинциального совета, они также попытались поджечь их. Беспорядки в Басре начались в июле, правоохранительные органы применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие, чтобы остановить протесты. По данным ООН, за первую неделю протестов было убито девять демонстрантов, еще 93 человека получили ранения.

Смерть демонстрантов только подлила масла в огонь. Улицы Басры теперь не безопасны. Военные не стали вмешиваться. Группы разъяренной молодежи бродили по центру города, требуя мести за убитых. Город, похоже, начал выходить из-под контроля.

В четверг, 6 сентября, протестующие заблокировали работу одного из важнейших портов Ирака — Умм-Каср. Провинция Басра предоставляет единственный выход к морю, а Умм-Каср — это один из пяти коммерческих морских портов, через которые страна удовлетворяет свои основные потребности. Перекрытие дорожного сообщения заставило министра транспорта обратиться к протестующим через местные радиостанции. Порт в конце концов был вновь открыт в субботу, 8 сентября, перед самым рассветом.

Нефтяной терминал. Басра

Порты провинции Басра имеют стратегическое местоположение и выходят в Персидский залив. Порты находятся под контролем политических партий, которые получают крупные доходы благодаря потоку товаров, которые ввозят в страну в обход таможни. Представители администрации одного из портов сообщили изданию Asia Times, что службы безопасности портов не могут взять их под полный контроль.

«Политические партии рассматривают порты как свою частную собственность. Товары освобождаются от контроля и инспекции. Поставщики, ведущие бизнес с правящими партиями, платят меньше налогов», — заявили представители администрации одного из портов.

На 15 нефтяных месторождений Басры приходится почти 60% запасов нефти в стране. Выручка провинции составляет около $60 млн в день или 3,6 млн баррелей в день, при том, что общий объем добычи нефти в Ираке составляет около 4,3 млн баррелей в день. Правительство использует нефтяной сектор для финансирования своей деятельности, однако лишь небольшая часть от вырученных средств возвращается в Басру. Резкий контраст между нефтяным богатством Басры и жалкими условиями, в которых живут жители провинции, вынудило протестующих выйти на демонстрации. Они потребовали рабочих мест, чистой водопроводной воды и бесперебойной подачи электроэнергии.

Archive.defense.gov Нефтяной терминал. Басра

Иностранные компании, работающие в Басре, должны предоставлять местным жителям от 50% до 80% рабочих мест на своих предприятиях в зависимости от контракта, однако иностранные компании часто нарушают свои обязательства. Правительство также разрешило иностранным компаниям приобретать обширные участки сельскохозяйственных угодий к северу от Басры, которые в дальнейшем будут использоваться в качестве нефтяных месторождений, что приведет к уничтожению фруктовых садов и финиковых пальм и увеличению безработицы. Официальная статистика гласит, что уровень безработицы в провинции составляет около 7,8%, но исследования показывают гораздо более высокий уровень безработицы. Официальная статистика не отражает реальную картину происходящего в Басре.

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Правительство в Багдаде опасается, что ухудшающаяся ситуация в Басре может сорвать добычу нефти. Рабочие не смогут попасть на предприятия, поскольку протестующие могут перекрыть все дороги. Нефтяные компании сократили количество иностранных специалистов, поскольку те боятся за свою жизнь.

Снижение добычи нефти нанесет финансовый ущерб Багдаду, которому придется выплачивать компенсации нефтяным компаниям. Наряду с крупнейшими мировыми нефтяными компаниями в Басре находятся сотни охранных компаний и компаний по материально-техническому обеспечению. По мере ухудшения ситуации в сфере безопасности им тоже придется покинуть Басру. Если эти компании уйдут, то добыча нефти остановится.