6 сентября этого года месье Эммануэль Макрон, без предварительного объявления войны, украсил свой твиттер замечательной записью: «On va fermer toutes les centrales thermiques en France. On sera le premier pays à le faire. Ma priorité: une écologie de l’action pour tenir nos engagements»: «Мы закроем все тепловые электростанции во Франции. Мы станем первой страной, которая сделает это». Так месье Макрон намерен сделать свой вклад в «битву человечества против изменения климата»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Давать оценки высказываниям всенародно избранных государственных лидеров — прерогатива политологов, давать оценки их умственному состоянию имеют право только психологи и психиатры. Аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru может только рассказать читателям, что такое «все тепловые электростанции во Франции». Сколько их, каковы их функции, кому они принадлежат, кого обслуживают. Ведь нет никаких сомнений в том, что президент Франции знает, что говорит, что в самое ближайшее время мы увидим государственную программу, на основании которой будет практически реализовано заявление этого выдающегося политика, лидера не только национального масштаба, но и всей объединенной Европы.

Система теплоснабжения французских городов

Нам с вами, судя по всему, посчастливилось стать свидетелями анонса одной из самых грандиозных программ в истории современной цивилизации. Устами и перстами Макрона Франция известила нас о закрытии 560 источников тепла, 425 тепловых сетей установленной тепловой мощностью 17,83 ГВт, которые поставляют своим потребителям в среднем около 21,4 млн гигакалорий ежегодно. Как только грандиозная программа Эммануэля Макрона начнет вступать в действие, радостное население Франции стройными рядами и колоннами выйдет на улицы, чтобы приветствовать своего выдающегося национального лидера. Именно население страны является самым крупным потребителем производимой на 796 ТЭЦ теплоэнергии — теперь все они будут закрыты, и это просто прекрасно! Население Франции станет самым спортивным, самым здоровеньким — наконец-то они смогут избавиться от надоевших радиаторов и теплой воды из-под крана! Что может быть приятнее, чем зимой, в промозглую и прохладную погоду вернуться в промозглую и прохладную квартиру!

Отопление

Основой теплоснабжения населения во Франции до 60-х годов прошлого века была централизованная система, но затем было проведено весьма серьезное исследование, результаты которого показали, что при такой системе теплопотери составляют до 50%. После этого в стране была разработана и реализована национальная программа утепления домов — крыш, окон, стен. И вот после этого 80% жилых домов во всех городах перешли на локальное теплоснабжение, которое было признано населением как самое удачное. Небольшие ТЭЦ позволяют собственникам квартир самостоятельно устанавливать режим отопления и при этом регулировать свои расходы. Кроме того, тепловой режим в квартирах напрямую зависит от степени удаленности от котельной — малые ТЭЦ, находящиеся едва ли не в шаговой доступности, уверенно решают эту проблему.

Исторически сложилось, что ЖКХ во Франции находится под управлением коммуны — основной административно-территориальной единицы. Несмотря на то, что это самая меньшая составляющая французского административного устройства, коммуна обладает самым большим количеством полномочий в отношении местного самоуправления. Да, всё верно — решение Макрона направлено не против злостных частных собственников, коптящих небо своими частными ТЭЦ, а против коммун всех французских городов, в собственности которых ТЭЦ и находятся. Запись в Твиттере длиной в пару строк аккуратненько так перевернет всё устройство бытия простых французов с ног на голову. Вот было у них тепло в квартирах и горячая вода в санузлах — и вот его в одночасье не станет. Прекрасное начинание месье президента имеет такие же прекрасные перспективы.

Частно-муниципальное сотрудничество

Конечно, в ЖКХ Франции весьма распространено партнерство с частными энергетическими компаниями, нет ничего удивительного и в том, что множество мелких компаний были аккуратно «съедены» крупной — во Франции таковой стала Dalkia. Dalkia работает с муниципалитетами по следующим основным формам сотрудничества:

— компания берет ТЭЦ в управление, с целью улучшения качества предоставляемых услуг. Срок действия таких договоров, как правило — от двух до пяти лет, форма собственности при этом не меняется. ТЭЦ как были на балансе муниципалитетов, так и остаются, «план Макрона» направлен именно против них;

— строительство — эксплуатация — передача (сроком от 10 до 30 лет). Dalkia строит, эксплуатирует, возвращая при этом инвестиции, после чего передает ТЭЦ на баланс муниципалитетов;

— лизинг (срок договора от 7 до 15 лет);

— концессия (сроком от 15 до 50 лет).

Dalkia.fr Dalkia

В любом из описанных случаев собственность ТЭЦ остается за муниципалитетом, за коммунами. Записка Макрона — это, простите, объявление войны сразу 425 муниципалитетам. Нет, вполне возможно, что это и нечто другое — но тогда пусть текст твита анализируют медики.

Незадолго до этой эпохальной записи месье Макрон приписал президенту России стремление «добиться развала Европейского союза». Что явилось обоснованием для этого гениального высказывания, пусть выясняют политологи, а мы позволим себе ровно одну философскую мысль. Единство ЕС обеспечивает, в числе прочего, дисциплина исполнения принятых директив и согласованных общих программ — нам кажется, что это вполне логичное утверждение. В соответствии с директивами Еврокомиссии по когенерации во Франции, как и во всех остальных странах ЕС, последние годы активно развивалась целая сеть мини-ТЭЦ и котельных на биомассе, а также заводов по выработке теплоэнергии на базе сжигания твердых тепловых отходов — как один из способов решения проблемы мусорных полигонов. При выработке тепловой энергии сначала загружаются источники по сжиганию мусора (сегодня только в Париже действуют три мусоросжигательных завода), затем источники на угле, природном газе и в последнюю очередь — источники на мазуте, но количество последних сведено практически к нулю. Макрон, принимая решение о закрытии ТЭЦ по всей стране, тем самым заявляет, что Франция больше не намерена выполнять директивы Еврокомиссии. Извините, так президент какой страны стремится к развалу Евросоюза?

«Северный поток — 3» всё ближе

Но есть и другая сторона вопроса, которая заставляет всю нашу редакцию кричать «Виват, Макрон!» и в воздух что-нибудь бросать. Как и во многих других странах, атомизация общества во Франции развивается уже много лет, традиции управления повседневной жизнью городов коммунами постепенно уходят в прошлое. Новые многоквартирные дома во Франции стали снабжаться индивидуальными котельными, максимально эффективно обеспечивающими жильцов теплом и горячей водой. Работают такие котельные на … природном газе. Те жители Франции, которые не пожелают дать дуба раньше срока в своих неотапливаемых жилищах, вынуждены будут использовать тот же опыт. Жечь уголь, мазут, дизельное топливо — не только дорого, но и идет наперекор борьбе за снижение выбросов в атмосферу вредных веществ. Что это значит? Да ровно одно — если Макрон сумеет закрыть все 796 французских ТЭЦ, то потребление природного газа в этой стране увеличится не на проценты, а «в разы», кратно.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Весной этого года Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром», в одном из своих выступлений сказал о том, что наша государственная газовая корпорация готова не только реализовать проект магистрального газопровода «Северный поток — 2», но и приступить к разработке проекта «Северного потока — 3». Немногие обратили на эти слова должное внимание, но теперь вот выяснилось, что самый внимательный, самый преданный слушатель этих слов проживает не у нас в России, а в славном городе Париже. Реализация прекрасной инициативы Макрона дает массу положительных эффектов. Одномоментное закрытие сотен малых ТЭЦ — это не только отличная перспектива развития двустороннего французского сотрудничества, но и прекрасный стимул для развития сложного производства. Французам потребуются сотни, тысячи малых газовых котельных, резко увеличится производство металлических газопроводных труб, компрессорных станций, контрольной и измерительной аппаратуры.

Прекрасная, исключительно творческая инициатива президента Франции должна встретить самое дружелюбное понимание в России, мы в этом уверены! Есть подозрение, что сотрудники ПАО «Газпром» в ближайшее время сделают множество добровольных пожертвований в фонд «Ассоциации Франко-Российский диалог» — в знак признательности Эммануэлю Макрону за его смелое начинание.