Согласно каналу NTV, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани провели трехстороннюю встречу в Тегеране. Лидеры стран выступали с заявлениями по Идлибу, что привело к спору по поводу «декларации». Эрдоган настаивал на том, что в декларации должны значиться слова о прекращении огня, в то время как Путин в ответ на это заявил: «Мы не можем принимать решение от имени террористов и боевиков, которые не присутствуют за столом переговоров». «Турция полна решимости сохранить свое присутствие в регионе. Объявление о прекращении огня станет очень важным шагом», — заявил Эрдоган. Рухани в свою очередь добавил: «В Сирии должно быть достигнуто сотрудничество с законным правительством Сирии. Давайте вынудим Соединенные Штаты выйти к востоку от Евфрата». Путин подчеркнул: «Террористы остались только в Идлибе. Сирийское правительство должно контролировать все свои территории». Президентами была одобрена Тегеранская декларация. Эрдоган, Путин и Рухани также провели пресс-конференцию по окончании саммита. По окончании встречи было опубликовано совместное заявление из 12 пунктов. Применение химического оружия на границе с Турцией режимом Идлиба и жизни четырех миллионов мирных жителей вызывают беспокойство. Повторные нападения могут привести к новой волне беженцев. Лидеры, собравшиеся на саммит, также провели переговоры тет-а-тет. Стало известно, что следующим местом встречи лидеров станет Россия.

Иван Шилов ИА REGNUM

Трамп не выйдет из Сирии

Согласно докладу Birgun, американские СМИ вслед за историческим саммитом в Тегеране заявили, что «Трампа убедили остаться на неопределенный срок в Сирии». Согласно информации, полученной The Washington Post от источников из государственного департамента США, «Трамп решил остаться на неопределенный срок в Сирии». Пять месяцев назад президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет выйти из Сирии. Согласно новой стратегии, американские военные останутся в Сирии на неопределенный срок.

(сс) U.S. Army Materiel Command Американский солдат

«Мы не можем терпеть до бесконечности»

Согласно материалу газеты Hürriyet, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сделал жесткие заявления в отношении провинции Идлиб, находящейся в руках оппозиции в Сирии, намекнул на то, что Москва готова оказать поддержку Дамаску. «Невозможно терпеть до бесконечности сложившуюся в Идлибе ситуацию. Необходимо разграничить вооруженную оппозицию от террористов. Режим прекращения огня в Идлибе нарушается с завидной регулярностью. Боевики из «Фронт-ан Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других группировок систематически производят обстрелы позиций сирийской армии. Более того, они запускают огромное количество беспилотников в попытке атаковать нашу военную базу в Хмеймиме. С нового года нами было сбито более 50 беспилотников. Терпеть такое положение до бесконечности невозможно», — заявил министр.

Россия ударила по Идлибу

Как сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, российские истребители нанесли удар по Идлибу. Согласно заявлению, три российских военных самолета вылетели с военной базы Хеймим и произвели 20 ударов. Идлиб, который имеет стратегическое значение для Турции, граничит с городом Рейханлы провинции Хатай на севере и Гювеччи, Яйладагы на западе. Эта область являлась первым местом проживания гражданских беженцев в начале войны в 2011 году и местом, через которое иностранные боевики попадают в Сирию. Турецкие вооруженные силы увеличили меры безопасности на границе в рамках борьбы в Идлибе. На пограничной линии, куда были направлены военные подкрепления со всех городов, также присутствуют модернизированные танки М-60. Турецкие вооруженные силы перешли в режим повышенной бдительности и переправляют транспортные военные средства и силы на пограничную линию в Хатай, соседний с Идлибом.

Российские учения в восточном Средиземноморье

Согласно сообщению TR724, Россия начала самые большие морские и воздушные учения в восточном Средиземноморье с начала сирийской гражданской войны. В учениях, которые продолжались до 8 сентября, приняли участие 25 боевых кораблей и 30 военных самолетов. Учения запланированы в пяти регионах, одним из которых выбраны окрестности Кипра между Турцией и территорией Турецкой Республики Северного Кипра. За происходящим пристально следят Турция и США. Учения пришлись как раз на начало удара Дамаска, поддерживаемого Россией, по оппозиции в сирийском Идлибе. Эксперты заявляют, что учения и трехсторонний саммит в Тегеране (прошел 7 сентября) защитят лидеров Турции, России и Ирана от сюрприза в виде возможного внезапного нападения на Сирию под руководством Соединенных Штатов.

Mil.ru Отряд боевых кораблей России в Средиземном море

На Турецком саммите обсуждался вопрос доллара

Как сообщает CNN Turk, в культурном центре Ruh Ordo в Бишкеке состоялся 6-й Турецкий саммит глав правительств, организованный президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Азербайджан, Казахстан и Турция стали членами саммита, Узбекистан — «почетным гостем», а Венгрия — «страной-наблюдателем». Эрдоган, присутствовавший на саммите, в своем выступлении заявил: «Зависимость внешней торговли от доллара уже становится препятствием для нас. Мы рекомендуем начать торговлю с использованием местных валют».

Эрдоган запросил выдачу 130 человек из Киргизии

По сообщению Shaber3, турецкий президент, который вернулся из Киргизии с пустыми руками после того, как на его просьбы закрыть школы турецких предпринимателей поступил ответ, что Бишкек не видит причин для их закрытия, теперь просит о выдаче турецких граждан, находящихся в стране. Киргизия является важной страной в Туркестане. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) и связанные с ней сотрудники разведки попросили срочно и в первую очередь выдать им и вернуть в Турцию 13 человек. Всего в списке значится 130 фамилий, от учителей до школьной администрации. Власти Киргизии пока не дали ответа на эти незаконные требования.

Повышение цен на электричество, природный газ и топливо

Согласно TR724, цены на электроэнергию и природный газ в Турции возросли. Цены на электроэнергию выросли на 9% в жилищном секторе и на 14% в промышленном. Рост цен на природный газ составил 9%. С другой стороны, Союз работодателей нефтегазовых станций (EPGİS) объявил, что с 1 сентября цена на горючие масла возрастет на 17 курушей, керосин на 21 куруш, а радиаторное топливо — на 20 курушей. По данным Стамбульской торговой палаты, в августе розничные цены в Стамбуле выросли на 2,3%, а оптовые цены — на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовой рост составил соответственно 14,99% и 21,47%. Рост цен в Стамбуле является одним из ведущих индикаторов роста инфляции, размеры которой будут объявлены в понедельник. Ожидается, что рост потребительских цен, который в июле составил 15,85%, в августе превысит 20%, а цены производителей вырастут почти на 30%

Тенденция к росту

Очень важное соглашение с Катаром

По сообщению газеты Dünya, Турция и Катар подписали Соглашение об экономическом и торговом партнерстве. Свои подписи поставили министры торговли двух стран. Соглашение, направленное на всестороннюю свободу торговли товарами и услугами, должно также привести к сужению дефицита текущего счета Турции и выводу катарского капитала. Соглашение также нацелено на снижение издержек производства таких ресурсов, как природный газ и нефтепродукты. Соглашение затрагивает в том числе телекоммуникационные и финансовые услуги, а также должно привести к сужению дефицита текущего счета Турции и дать начало серьезному прорыву в выводе катарского капитала.

На этой неделе «охота на ведьм»

Как сообщает Aktif Haber, 25 военнослужащих были задержаны в ходе операции, которая проводилась в рамках Генерального командования жандармерии в отношении военных, которым звонили по таксофону. Операции по задержанию продолжаются в 15 городах в окрестностях Анкары. Отмечается, что все военные имеют звание старшего лейтенанта. Департаментом полиции Кайсери было задержано 10 человек, которые обвиняются в причастии к движению «Хизмет», и были выпущены после общего задержания по стране. Генеральная прокуратура Анкары объявила, что в рамках расследования, проведенного в отношении командования ВМС Турции, был задержан 1 майор и 13 унтер-офицеров. Восемь из них были действующими военнослужащими.

В Молдавии тоже незаконно задерживают преподавателей

Согласно материалу, опубликованному Samanyolu Haber, семь турецких учителей и сотрудников администрации учебных заведений Молдавии были незаконно задержаны лицами в масках. Ранее подобные инциденты, связанные с похищением и задержанием, осуществлялись турецкой разведкой в Косово и на Украине. Генеральный директор Amnesty в Молдавии Кристина Перетеатку заявила, что учителя и сотрудники школьной администрации находятся под арестом и, по их мнению, могут быть экстрадированы в Турцию. На настоящий момент не поступало информации о том, где именно держат учителей, разведывательная служба Молдовы (SIS) также не делала официального заявления по этому вопросу. Президент Молдавии Игорь Додон призвал SIS «срочно» провести операцию и предоставить ему всю информацию и документы о попытке вывоза похищенных за границу.

(сс) Tobias «ToMar» Maier В маске

ЕС отреагировал на похищение учителей

По сообщению Aktif Haber, Европейский союз отреагировал на похищение семи педагогов в Молдавии в сотрудничестве с Турцией. Европейский комиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Хан заявил следующее: «Я ожидаю, что Молдавия будет действовать в соответствии с верховенством закона». ЕС серьезно страдает от двоякого отношения правящей партии в Молдавии, которая является страной-кандидатом для членства в Европейском союзе. То, что произошло в Молдавии в ожидании вступления ее в ЕС, было расценено в качестве попытки Турции распространить свое беззаконие, которое она пробует на Балканах и в Туркестане, и на границы с Евросоюзом. Члены Европейского парламента также написали письмо с предупреждением молдавскому правительству: «Мы уже сообщали вам об этом, нас шокировала новость о похищении. Немедленно освободите семь учителей, которых забрали из их домов и школ без соблюдения какой-либо юридической процедуры». В письме подчеркивалось, что здесь налицо нарушение основных прав человека, и что Молдавия, находящаяся в статусе кандидата в Евросоюз, не должна предпринимать никаких незаконных шагов.

В прошлом году 253 тысячи человек покинули Турцию

Согласно новостям NTV, Институт статистики Турции (TSI) опубликовал всесторонний анализ иммиграции за 2017 год. По данным отчета, в 2017 году доля тех, кто покинул страну, увеличилась на 42% по сравнению с предыдущим годом. Количество покинувших страну людей составило 253 640 человек. В заявлении сообщается, что статистические данные не учитывают «иностранцев, которые прибыли из Сирии и получили статус временного беженца в Турции». С другой стороны, если взглянуть на возрастные группы населения, иммигрировавшего из Турции, то становится понятно, что наибольшее количество мигрантов составляет группу от 25 до 29 лет — 15,5%. За этой возрастной группой следует группа от 20 до 24 лет — 14,4% и от 30 до 34 лет — 12,3%.

Заявление по С-400 из России

По сообщению газеты Hurriyet, из России поступило важное заявление относительно С-400, которые будут отправлены российской стороной в Турцию. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что С-400 будут направлены в Турцию в середине 2019 года. В заявлении газете «Известия» Шугаев отметил, что реализация контракта идет по плану.