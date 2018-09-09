Меньше всего мне хотелось обращать внимание на Ларису Ницой. Этот персонаж, комичный с точки зрения банальной эрудиции, тем не менее является символом глубины той пропасти невежества, в которую с песнями и речевками пикирует украинское гражданское общество. И прежде всего — в осознании собственной истории

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Вряд ли стоит сомневаться, что любая история — это миф. Миф, создающийся победителями политического процесса. Миф, который даже не подвергается сомнению, а с грохотом обрушивается после политических изменений. Короче, «история — это шлюха победителей» (Наполеон Бонапарт).

Но в основе любого мифа лежит факт. И очень неплохой американский государственник, сенатор от штата Нью-Йорк с 25-летним стажем предупреждал: «Каждый имеет право на собственное мнение, но не имеет права на собственные факты» (Дэниэл Патрик Мойнихен). Наивный американский политик! Он, наверно, не знал, на что способны украинские интеллигенты, обслуживающие политику. Которая, по мнению поляков, «на 85% состоит из дискуссий на тему исторических обид» (Ежи Гейдроц). То есть обслуживая политических победителей.

Нет, нельзя не согласиться с тем, что в любой национальной науке существует некая альтернативная история, «история, созданная проигравшими», которая всегда читается с большим интересом, чем официоз. И слава Богу, что в истории Италии был эрудит Лоренцо Валла, доказавший, что известный «дар императора Константина» — это фальшивка, и римские папы не имеют никаких прав на город Рим и прилегающую область. С тех пор Валла — родоначальник европейской исторической критики.

И слава Богу, что на Украине были историки-диссиденты (эрудиты Роман Сербин, Владимир Сергийчук, Петро Потичный), сохранившие память о деятельности Украинской повстанческой армии (УПА — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), потому что люди, десятилетиями дравшиеся с могучей карательной машиной Советского Союза, заслуживают и памяти, и уважения. Хотя бы за храбрость.

Иван Шилов ИА REGNUM Плакат. Украина

Это были эрудиты, с почтением относившиеся и к историческим фактам, и к методологии исторического исследования. А что до выводов — ну что же, «каждый имеет право на собственное мнение».

Но то, что прорвалось наружу с начала третьего тысячелетия — это уже не эрудиция, не история и даже не фантазия. Это нарастание невежества, заканчивающееся сначала изнасилованием, а потом уничтожением фактов.

Сначала факты придумывали. В обильно прорекламированной книге «МОСКАЛІ — НЕ «рускіє» і НЕ слов’яни» (Львов, 2009 год) авторства Степана Дякивского, Павла Штепы и Семена Семенюка (хотя по сути — пересказ книги Владимира Билинского «Краина Моксель») чего только не придумывается, чтобы разрушить общую славянскую историю Северо-Восточной и Юго-Западной Руси (нынче — территории России и Украины соответственно). Ну, например: «Московское княжество, как улус Золотой орды, основано ханом Менгу-Тимуром только в 1277 году» (Дякивский). Как быть с тем фактом, что Михаил Хоробрит (кстати, сын Великого князя Киевского Ярослава Всеволодовича) уже в 1248 году не только был московским князем, но и захватил престол Владимирского Великого княжества, то есть стал «главным на всей Руси» — этим вопросом авторы даже не заморачивались. Согласитесь, это искажение факта.

А спустя год другое светило исторической науки, депутат львовской областной рады Ростислав Новожонец, представлял эту книгу украинскому президенту Ющенко. Вместе с картой «Древняя Украина-Русь», где варварский вождь 5 века новой эры Одоакр назван украинцем и римским императором, правившим в 479−493 годах. То, что он назван украинцем — Бог с ним, это политическое. Но любой историк знает, что Одоакр отказался от императорского титула, отправил инсигнии в Константинополь и правил с 476 (а не с 479-го) года новой эры. В качестве простого «rex» (короля) Италии. В системе ценностей того времени — не более чем руководителя областной администрации. Это — незнание факта.

В общем — не эрудиты. Скорее интеллигенты. Из тех, гумилевских, которые «ничего не знают, ничего не умеют, но обо всём судят и совершенно не приемлют инакомыслия».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Ну, а уж недавняя выходка Ларисы Ницой, выдающейся борцуньи с русским языком у касс универсальных магазинов и страстной желательницы физического уничтожения русскоговорящих граждан. К таким ныне не привыкать. Но ницоевский «поход в науку» вызывает искренний трепет.

На своей странице в ФБ она решила поделиться своим знанием и выдала: Киев, судя по запискам Плано Карпини, в 1246 году был «процветающим городом, центром науки, искусств, ремесел и торговли с массой купеческих кораблей из разных стран». Хотя на самом деле в пятой главе «Истории монголов» Плано де Карпини записано, что Киев, спустя шесть лет после захвата монголами, «сведен почти ни на что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве». Да уж, «процветание»…

Меньше всего хотелось бы выносить в публичное пространство персону Ницой, там и так всё плохо. Но, господа, это уже не незнание и не искажение факта. Это просто его игнорирование, когда ради удовольствия написать фразу «Слова «москва» не существует в лексиконе Плано де Карпини» эта, простите, «исследовательница» сознательно переписывает исторический источник (факт), придавая ему абсолютно противоположный смысл.

Но это никого не волнует. Потому что «пассаж Ницой» — не исключение, а эффективный метод сознательного навязывания невежества (то есть отсутствия знаний, а значит, отсталости) массе украинского населения. Украинские «властители дум» даже не переписывают историю, они просто создают новую, со своими фактами, датировками и выводами. И если данные письменных источников, археологии, антропологии, хронологии им не соответствуют — тем хуже для данных.

Зато изувеченному невежеством такой «новой истории» гражданскому сознанию легко вогнать в мозг тему исторических обид, из которых в основном состоит политика. А значит — мотивировать и мобилизовать население против «исторического врага». Ведь дураками легче управлять…

Но управлять будут не штепы, новожонцы да ницои. И даже не Вятровичи (директор Института национальной памяти Украины) и Бебики (украинский гений вульгарной этимологии: «У нас есть речка Сула, значит, римский диктатор Сулла — наш, украинец») и прочие интеллигенты.

На сцену выйдут Парубии. Но это уже другая история…