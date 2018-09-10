Итак, уважаемый читатель, 8 сентября 2018 года в Москве состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Республики Армения Никола Воваевича Пашиняна. Заметим, что накануне встречи в Кремле, помощник президента РФ Юрий Ушаков весьма лаконично анонсировал ее тематику: «Много вопросов накопилось, как у нашей стороны, так и у армянской, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и совместной работы в международных органах, имеются в виду ЕАЭС и ОДКБ».

Армения

Не скрою, что накануне этой встречи меня одолевали противоречивые чувства. Ведь независимо от того, кто находится у власти в Армении, если ты искренне любишь свою Родину, то волей-неволей сильно заинтересован в успехе переговоров, между руководством России и Армении. Даже в случае, когда у власти в Армении находится «народный» премьер-министр, утвержденный Национальным Собранием Республики Армения (далее НС РА) под агрессивным давлением грантоедов из разного рода соросовских фондов и религиозных сект, которые зачастую, сами того не сознавая, своими действиями подрывают устои государства и Армянской Апостольской Святой Церкви. В арсенале их деятельности не только один к одному реализуются рекомендации, взятые из рекомендаций известного знатока по технологиям цветных революций и государственных переворотов Джина Шарпа, изложенные в приложении к книге «От диктатуры к демократии» под заглавием «198 методов ненасильственных действий», но и нечто новое. Взять хотя бы гнусные акции с вывешиванием траурных плакатов о кончине руководителей и депутатов НС РА от правящей тогда Республиканской партии Армении. Причем эти плакаты вывешивались на улицах и фасадах домов, где проживали семьи депутатов, видимо, с расчетом на то, что их родители, дети и внуки по дороге на работу или в школу получат сильнейшую травму на всю оставшуюся жизнь и окажут психологическое давление на своих близких, на депутатов НС РА с тем, чтобы они проголосовали за «народного» премьера, за «новую Армению» в лице подстрекателей этих беспорядков. Заметим, что в первых рядах протеста, нацеленного на «устранение» депутатов, были, как правило, неряшливо одетые неопрятные «женщины», которые в сопровождении улюлюкающих студентов, видимо, двоечников и прочих прихлебателей зарубежных грантов, устраивали групповые хождения в дома парламентариев с вручением адресатам или членам их семей неграмотно составленных петиций (в силу, по всей вероятности, неумелого перевода с иностранного языка, родного для грантодателя) с оскорбительным содержанием. Был также набор других вульгарных проявлений, по меньшей мере свидетельствующий об элементарной невоспитанности их инициаторов. Удивительно другое, что вся эта вакханалия ненависти, сопровождаемая нарушениями ряда уголовно наказуемых статей Уголовного кодекса Республики Армения, то ли в силу политической и юридической безграмотности, то ли с целью демонстрации неуклюжего незабвения памяти Джина Шарпа (не дожившего до этих «революционных» дней каких-то 5−6 месяцев) их организаторами кощунственно была названа не иначе, как «бархатная революция». Вместе с тем справедливости ради отметим, что имевшее место насильственное свержение власти, да, я не оговорился, насильственное, то бишь государственный переворот, происходил с молчаливого одобрения значительного числа вполне вменяемых наших сограждан, которые в силу своих личных убеждений, во многом совпадающих с помыслами их работодателей из ближнего и дальнего зарубежья, также были участниками протестного движения. Увы, им не хватило немного терпения, чтобы самим стать свидетелями и творцами инклюзивного экономического развития Республики Армения, о безальтернативности и востребованности которого было убедительного заявлено в программной речи президента РА, кандидата в премьер-министры Сержа Азатовича Саргсяна на специальном заседании НС РА 14 апреля текущего года. Но это тема отдельного анализа.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

Уважаемый читатель, прежде чем выразить свое первое восприятие об итогах встречи Путин-Пашинян, хочу высказать своё видение, своё понимание необходимых условий для достижения успехов в переговорных процессах, даже со своим стратегическим союзником, Российской Федерацией. Мне могут возразить, сказав, что об этом следовало говорить заранее, до встречи в верхах. В этом плане совесть моя чиста — за последние 3 месяца я неоднократно выступал с критическими статьями в адрес правительства Н. Пашиняна, особо акцентируя на его провалы, особенно, в сфере внешней политики, в надежде, что из этой критики сделают надлежащие выводы. Так вот, характеризуя внешнюю политику современной России, на мой взгляд, можно констатировать, что она нацелена на становление нового справедливого мирового порядка, в основе которого приоритет общечеловеческих ценностей, обеспечение равной и неделимой безопасности для всех народов и государств, мирное разрешение конфликтов, уважение целостности и суверенитета государств, их невмешательство во внутренние дела друг друга. Думается, чтобы добиться успеха в переговорах с Россией, в том числе и ее стратегическому союзнику, Армении, следует не только быть убежденным приверженцем вышеотмеченных подходов, что является, безусловно, необходимым условием, но также быть честным и предсказуемым партнером, душой и умом понимающим ценности исторического и культурного наследия великой русской цивилизации.

Я далеко не случайно об этом пишу. Ведь не секрет, что и по сей день на ключевых должностях, обеспечивающих внутреннюю и внешнюю безопасность РА, оказались люди, которые, мягко выражаясь, являются образчиками политического двуличия. Однако в отличие от своего стародавнего прототипа «Двуликого Януса», которого один из древнейших богов Сатурн наделил умением видеть прошлое и будущее, в случае с нашими деятелями мы имеем совершенно иную картину. Так, секретарь Совета Национальной безопасности Республики Армения Армен Григорян в газете Ноев Ковчег № 9 (308) сентябрь 2018 г. в интервью «Интересы Армении прочно связаны с Россией, и мы исходим из них» на вопрос интервьюера уважаемого Григория Анисоняна о том, что: «Депутат Национального собрания Армении Арташес Гегамян в одной из своих статей под названием «Кочарян мне не друг, но истина дороже» утверждает, что почти вся команда нового правительства Армении — русофобы и западники, стипендиаты Сороса и других «подрывных» структур. Депутат называет в том числе и Вас. По этой причине, пишет автор, возникает недоверие к заявлениям нынешних властей о том, что Армения не меняет курс взаимоотношений с Россией, а на самом деле разворачивается в сторону Запада. Как бы Вы прокомментировали эти утверждения?». Да, на самом деле, 2 августа т.г. REGNUM опубликовал мою статью под приводимым выше заглавием. Я вначале приведу выдержки из ответа секретаря Совбеза РА на заданный ему вопрос, а затем приведу свои аргументы, с тем, чтобы вдруг у многоуважаемого главного редактора Российского Федерального Информационного Агентства REGNUM, высококлассного политолога и патриота-державника Модеста Алексеевича Колерова не закралось бы сомнение в сомнительности доводов, приводимых мною в этой статье.

Итак, мой визави Армен Григорян сокрушается: «Где факты, подтверждающие такие утверждения? Для меня важны факты. В политике случается, что высказываются утверждения, фактического доказательства которым нет… Другая проблема в том, что люди зачастую мыслят стереотипами. Например, если человек учился на Западе или работал в каких-либо международных организациях, он должен быть антироссийски настроенным. Мы разрушили и разрушаем эти стереотипы». Без комментариев приведу лишь несколько фактов, которых жаждет увидеть сей господин. Так, в интервью газете «Аравот» (https://www/aravot-ru/am/2016/01/14/197 116/) обозреватель «Jamestown Foundation», политолог Армен Григорян возразил заместителю министра иностранных дел Шаваршу Кочаряну, давшему своё видение ОДКБ, следующим образом: «Проблема именно в том, что ОДКБ не является влиятельной военно-политической структурой, это на самом деле формальная структура, потому что с самого начала единственной причиной ее создания были не общие интересы государств-членов, а болезненные империалистические амбиции России» (газета «Аравот», 12.01.2016). Или другой пример. В газете «Аравот» от 17 августа 2016 года в статье «Нет политической системы, способной нейтрализовать российские планы» все тот же обозреватель Фонда Джеймстаун Армен Григорян высказал мнение о том, что «начиная с осени 2013 года, было множество поводов отметить, что вступление в Евразийский экономический союз (имеется в виду вступление Армении — А.Г.) и углубление зависимости от России, по сути, выльется в «аншлюс», постепенную аннексию». Не могу не процитировать и другой перл этого якобы радетеля углубления российско-армянского сотрудничества, опубликованный 24 ноября 2016 года все в той же газете «Аравот» (https://www.aravot.am/2016/11/24/829757) под заглавием «Процесс трансформации страны в русскую губернию». Касаясь вопросов развития туризма в Армении, А. Григорян сокрушается, что установлен безвизовый режим для российских граждан, посещающих Армению. «Кроме того, для развития туризма можно было для граждан и других стран также установить безвизовый режим, в частности, в ряде стран граждане ЕС такую привилегию имеют. Остается принять факт, что правительство Армении предпочло ускорить процесс трансформации Армении в русскую губернию во имя своего воспроизводства».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян, Владимир Путин

Можно привести с десяток подобных признаний секретаря Совбеза, однако, ограничусь лишь заголовками некоторых статей-откровений искателя фактов, раскрывающих его, на его взгляд, тщательно скрываемую, глубоко затаенную антироссийскую сущность. Итак, неко­торые из них: «Угроза Российского шантажа отнюдь не перестала существовать» (https://www.aravot.am/2015/06/03/577807/), не менее интригующ и заголовок другого ин­тервью Армена Григоряна, данного 3 сентября 2013 года газете «Аравот» от 13 сентября 2013 г. «Россия не уважает суверенитет Армении» (https://www.aravot.am/2013/09/03/282751/), или же статья под заглавием «Россия может обратиться к провокации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта» (4 ноября 2013 г., «Аравот», https://www.aravot.am/2013/11/04/402199/).

Думается, в случае с секретарем Совбеза РА мы вправе констатировать, что в отличие от древнеримского двуликого бога всех дверей, входов и выходов, наш «герой» сам себя загнал в тупик, на стене которого проглядываются строки из Девятой заповеди, данной самим Богом Моисею: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Говоря «ближнего» имеется в виду вероятная приверженность секретаря Совбеза к Армянской Апостольской Святой Церкви. Эта оговорка сделана мной далеко не случайно, так как в правительстве Н. Пашиняна и среди его особо рьяных почитателей немало последователей разного рода нетрадиционных для Армении религиозных сект, которых, увы, отличает высокая дисциплина и мобилизованность, особенно тогда, когда дело касается участия в митингах и шествиях, организуемых по призыву «народного» премьера.

Я не стал бы столь подробно излагать выдержки из статей и интервью секретаря Совбеза, если бы не видел в них угрозу национальной безопасности Армении. Кто же из его коллег, к примеру, по ОДКБ будет с ним обсуждать сколько-нибудь серьезные вопросы, касающиеся вызовов безопасности, изначально зная, что он не искренен и двуличен. К примеру, если он преднамеренно образование, полученное в известных учебных центрах, где преподают, как правило, ветераны спецслужб Запада, специально путает с получением высшего образования в известных учебных центрах, пользующихся репутацией исключительно высшего учебного заведения, с тем, чтобы искажая мои слова, ввести читателей в заблуждение, то хотя бы этот факт не может не настораживать его коллег. Чтобы у читателя не сложилось впечатление, что секретарь Совбеза РА в плане антироссийских внешнеполитических пристрастий в окружении Н. Пашиняна есть исключение, сошлюсь на публичные высказывания другого высокопоставленного чиновника «Новой Армении» Давида Санасаряна, начальника Государственной контрольной службы Армении, находящейся под непосредственным контролем премьер-министра РА. Так, 6 сентября 2018 г., как передает Государственное Информационное агентство Арменпресс, в беседе с журналистами, комментируя информацию о том, что по причине прежней деятельности его и Армена Григоряна, их присутствие в правящей элите нежелательно для России, уже в своем ответе по простоте своей душевной допустил своеобразный, присущий ему, очередной антироссийский выпад. «Мы не были русофобами, я вообще не против ни одной нации (согласитесь, что это верх великодушия с его стороны — А.Г.). Это просто очернительство, попытка какой-то пропаганды. Есть люди, которым наступаем на мозоль, и они заказывают такие вещи (видимо заставляют его выступать с антироссийскими статьями и интервью — А.Г.). Но мы занимаемся своим делом. И потом, руководители других государств не могут решить, какую кадровую политику надо проводить в нашей стране. Это просто оскорбительно, когда говорят «Кремль недоволен таким-то назначением». Довольны должны быть граждане и премьер-министр Армении», — сказал Санасарян. Во-первых, хотелось бы поправить журналиста, что их «присутствие в правящей элите» нежелательно прежде всего для Армении, ибо в силу их внешнеполитических, откровенно русофобских подходов в плане национальной безопасности, в первую очередь, самой Армении ничего хорошего не сулит. Второе, в своем ответе Д. Санасарян фактически не отрицает вмешательство «руководителей других государств» в кадровую политику. Потом сам же опосредованно указывает, «как говорят», на Кремль. Эта короткая ремарка приводится в качестве небольшого предисловия, а теперь процитируем некоторые выдержки из его статей и интервью. Приведем выдержку из интервью Давида Санасаряна газете «Айкакан Жаманак» (редактором газеты является супруга Никола Пашиняна — ред.) от 14 декабря 2017 года, озаглавленного «Давид Санасарян: Пришло время, чтобы пограничные войска РФ были выведены из Армении» (armtimes/com/hy/article/127 332). Так, на вопрос корреспондента: «Вы утверждаете, что на ирано-армянской границе вообще нет необходимости российских пограничников?» — следует ответ: «Вообще мое мнение, мой подход таков, что русские войска целиком должны быть выведены. Лживое обоснование, что они обеспечивают нашу безопасность, такого нет. Множество раз мы видели, что они каким-либо образом не обеспечивают безопасность. Турция может свои воздушные силы проводить по нашей границе и за это нет никакого ответа. Наоборот, мы видели как Турция сбивает российский самолет. Тем не менее видели пермяковых и пр. и пр. Это зло (наличие российских войск и пограничников — А.Г.), наличие которого ставит нас в зависимость от России. Армения должна отказаться от этого». Или же другие откровения Д. Санасаряна: «Армению впихнули в болото под названием ЕАЭС, а теперь говорят, что там говорят на русском, давайте сделаем так, чтобы наши дети учились языку этого болота (имеется в виду язык А.С. Пушкина, Ю.М. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова — А.Г.)». Это выдержка из статьи от 27 сентября 2017 г. (http://www.aravot-ru.am/2017/09/27/252 019), точь-в-точь озаглавленной этими порочными словами сего деятеля. Или же еще одно не менее гнусное проявление ненависти к России. Так, на https://blognews.am/arm/news/243329/ ardyoq-putinn-e-spanel-nemcovin.html под заглавием «Путин ли убил Немцова?» сей сподвижник Никола Пашиняна задается вопросом: «Путин ли убил Немцова?». Далее сам же отвечает: «Не уверен. Он ли виноват в убийстве Немцова, — однозначно да, поскольку он является доном, взращивающим тлетворность и вседозволенность, он, который длительное время душит инакомыслие и плюрализм в России и вне ее границ, куда может двигаться кремлевская дубина…». Вынужденно ссылаясь на эти откровенно враждебные для армян и армянского государства цитаты новоявленного руководителя Государственной контрольной службы РА, чувствуешь, что опасность устоям государства, национальная безопасность Армении подвергается жесточайшим испытаниям со стороны власти предержащих «Новой Армении». Почему об этом пишу именно сейчас, после завершившейся встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна. Хочу надеяться, что премьер-министру РА Н. Пашиняну хотя бы сейчас не помешало бы вдуматься над весьма и весьма лаконично высказанной мыслью из приветственного слова российского лидера. «Наверное, нет необходимости особенно вдаваться в характер наших отношений: они носят совершенно особый характер, специфический. И это проявлялось на протяжении веков, а не только за время нашей с Вами совместной работы» (подчеркнуто автором — ред.). В этих словах и дружественный совет, и призыв осознать всю незначимость занимаемых должностей в сравнении с многовековой историей дружбы армянского и русского народов. В этой связи хочется надеяться, что Н. Пашинян останется верен своим же словам, произнесенным в своем ответном слове на встрече с президентом России 8 сентября т.г.: «И, конечно же, мы настроены на дальнейшее развитие и укрепление наших отношений, имею в виду не только двусторонние отношения, но ещё и наши отношения в рамках Евразийского экономического союза. Имею в виду ещё и наши отношения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, и вообще в других сферах». Логическим продолжением этих слов, если они были сказаны искренне и осознанно, должно стать немедленное отстранение от занимаемых высоких должностей откровенных противников российско-армянского стратегического союза. Тем самым будет положено начало двум добрым делам, правда, несопоставимым по своей значимости.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения 102-й российской военной базы

Первое, будет сделан первый шаг на пути к заключению Договора о военно-политическом союзе между Республикой Армения и Российской Федерацией, альтернативой которому в сложившейся взрывоопасной ситуации в регионе и вокруг него является война на Южном Кавказе. Война, которую ой как хотят развязать представители известного центра силы мировой политики с целью пресечь становление нового справедливого мирового порядка, знаменосцем которого является Россия, руководимая президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Ну и второе доброе дело: освободив Григоряна и сотоварищи от занимаемых должностей был бы положен конец раздвоению их личностей, с одной стороны, а также сие действо стало бы подтверждением его же, Никола Пашиняна слов о том, что неприятие с его стороны членства Армении в ЕАЭС и ОДКБ, неоднократно озвученное им месяцами ранее, в его бытнось оппозиционным депутатом, было всего лишь тактическим манёвром. Смею надеяться, что этот манёвр отнюдь не преследовал цель подцепить очередной грант для своих единомышленников и почитателей из разных общественных организаций-грантоедов.

Вместо послесловия. Многочисленные интервью-разъяснения членов команды «народного» премьера относительно своей, вдруг появившейся неуклонной приверженности делу углубления российско-армянского сотрудничества, вопреки ранее неоднократно озвученным диаметрально противоположным утверждениям, невольно наводят на определенные размышления. На днях их суть достаточно ёмко и с сарказмом прокомментировал мудрый государственный деятель, прошедший воистину героический путь, ознаменованный обретением независимости Нагорным Карабахом — Арцахской Республики, становлением Республики Армения как независимого субъекта в международных отношениях — будь то с США или же с Евросоюзом, уже не приходится говорить о входении Армении в Евразийский экономический союз. О чем же поведал мне мой добрый товарищ? По его мнению, новоявленные лжерадетели армяно-российского стратегического союза напоминают персонаж из известного анекдота, когда напуганный человек обращается к врачу с жалобой о том, что ему мерещится, будто он не человек, а зёрнышко, которое вот-вот заклюет первая попавшаяся курица. Из боязни быть заклеванным сей герой перестает выходить из дома. Сердобольный врач, услышав пациента, назначает ему соответствующее лечение. Спустя несколько дней после приема прописанных лекарств, больной вновь приходит к врачу и рассыпается словами благодарности в его адрес, говоря, что он уже твёрдо знает, что не является зёрнышком. Раскрыв свою душу, он выходит из кабинета. Однако, вмиг возврашается обратно и с тревогой в голосе спрашивает: доктор, а курицы знают, что я уже не зёрнышко, а человек?

Вот и сейчас особо рьяные антироссийские деятели из команды Н. Пашиняна наперебой дают интервью за интервью, утверждая в один голос, что они вовсе и не русофобы, образно выражаясь не «зёрнышки», и сильно беспокоятся, а вот знает ли об этом «их поедатель» курица? Мораль сей басни не сложна — надеяться в большой политике на куриную память партнёров — себе навредить…