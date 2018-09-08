



Kremlin.ru

В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это была третья по счету их личная встреча. На сайте президента России таким образом определялась переговорная повестка: «Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничества в интеграционных объединениях на евразийском пространстве».

Но сами вопросы не уточнялись. В свою очередь, накануне визита в Москву премьер в эксклюзивном интервью программе министерства обороны Армении «Зинуж» назвал отношения Еревана и Москвы особенными, считая, что они «должны быть на еще более высоком уровне, стать еще более стратегическими, партнерскими и дружескими». В такой позитивной тональности и проходила так называемая открытая часть переговоров в Москве, когда с первых слов, правда, общего характера, произнесенных Путиным и Пашиняном, стало очевидно, что они настроены на переговоры доверительного характера. И президент прежде всего отметил особый характер двусторонних отношений:

«На сегодняшний день отношения между Россией и Арменией развиваются поступательно по всем направлениям. Это касается сфер политических отношений, военной сферы, вопросов безопасности, экономического сотрудничества… Готов сверить часы по поводу нашего текущего взаимодействия и в долгосрочной перспективе».

При этом было упомянуто о развитии сотрудничества между двумя странами в энергетике (атомной и тепловой), металлургической промышленности и машиностроении. Говорилось, что по итогам прошлого года отмечается рост товарооборота, однако есть потребность в превышении существующих показателей. Что касается Пашиняна, то он сначала посетовал на некий «пессимизм», который «присутствует в армянской и российской прессе, в социальных сетях» относительно развития отношений между Ереваном и Москвой и с определенным намеком «выразил надежду на то, что отношения Армении и России будут и дальше строиться на принципе уважения интересов стран и принципе невмешательства во внутренние дела», хотя не существует ни одного признака со стороны России такого вмешательство. Надо предполагать, что в закрытой части переговоров премьер более детально разъяснил Путину эту позицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Помимо того Пашинян указал на необходимость более широко раскрывать потенциал сотрудничества между странами, включая политическую, военно-техническую и другие сферы сотрудничества, а также подчеркнул, что «существующие вопросы между странами будут решены». В этих словах, очевидно, и заключалась вся интрига нынешнего визита премьера в Москву, его желание вырваться из «зоны некоторых недоразумений», возникших в российско — армянских отношениях после прихода в Ереване новой власти. На наш взгляд, Москва с пониманием отнеслась к таким пожеланиям, хотя в последнее время из уст российских высокопоставленных чиновников открыто звучала обеспокоенность относительно некоторых аспектов развития событий в Армении.

Отметим несколько причин, которые, на наш взгляд, лежат на поверхности. Будем откровенными: бросок оппозиционного лидера к власти за 26 дней многих — и не только в Москве — застал врасплох. Тем не менее российские власти официально реагировали сдержанно, эта позиция в политико-дипломатических кругах оценивалась как «нейтрально-позитивная», а не «враждебная». Не случайно сразу после избрания Пашиняна премьером его поздравили Путин и на тот момент и.о. главы российского правительства Дмитрий Медведев. Оба выразили надежду на «дальнейшее укрепление» армяно-российских отношений. Во время встречи 14 мая в Сочи с президентом в ходе саммита Высшего Евразийского экономического совета Пашинян поблагодарил Москву за «сбалансированную позицию, которую Россия заняла в ходе нашего внутреннего кризиса», а также заявил, что «есть то, что не нуждается в обсуждении — это стратегические отношения Армении и России».

Затем Путин приглашал премьера на открытие чемпионата мира по футболу, познакомил его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Но только сейчас состоялась полноценная встреча на высшем уровне. За это время Москва внимательно присматривалась к Пашиняну и, как пишет в этой связи американское издание Foreign Affairs, пыталась понять, является ли армянская «революция» частью некоего «западного заговора у российского южного порога» или это иное, с учетом того, что Армения является членом ОДКБ и Евразийского экономического союза. Более того, на армянской земле располагается российская военная база. И, похоже, что Пашинян, совершая действия тактического характера, которые вызывали некоторое раздражение среди определенных политических кругов в Москве, все же не меняет внешнеполитическую стратегию.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Россия нуждается в том, чтобы премьеру удалось сохранить политическую стабильность в Армении. Пашинян, в свою очередь, явно демонстрирует, что нуждается в поддержке Москвы, хотя бы в силу того, что «революционные эксперименты» в сфере внешней политики сталкивается и еще могут столкнуться — при определенных условиях и обстоятельствах — с нешуточным сопротивлением еще недавно правящих в Армении политических сил. Ему необходимо хотя бы немного соскоблить с себя чрезмерно блестящий прозападный лоск, более внимательно осмотреться со своим ближайшим окружением, которому часто не хватает профессионализма и которое полагает, что с Москвой можно вести диалог в более жесткой тональности.

Другое дело, если премьер будет предлагать новые конкретные подходы, способствующие расширению широкого сотрудничества с Россией, способствовать изменению существующих у определенной части армянского общества антироссийских настроений и мышления, создавать новые устраивающих обе стороны политические и иные реалии. В свою очередь и Москве стоит вести по отношению к Еревану более глубокую политику системного уровня. Можно согласиться с мнением американского агентства Bloomberg о том, что «Россия и Армения не могут позволить себе испортить отношения», равно как «Москва не должна желать краха армянской революции».

Вот почему нынешняя встреча и переговоры Путина с Пашиняном могут стать во многом определяющими в межгосударственных отношениях.