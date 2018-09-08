В Вашингтоне состоялось заседание банковского комитета Сената США. По вопросу антироссийских санкций все были в целом единодушны: санкции решили вводить, а список наказанных олигархов расширить. Переживший карьерную катастрофу в России Майкл Макфол от «доброго сердца» обещал подбросить ещё двенадцать фамилий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции...

Сенаторы заседали довольно долго. В принципе все были «за». Но когда стали прорисовываться детали, многие сенаторы слегка растерялись. «Мы что, действительно собираемся отрезать Сбербанк от американской финансовой системы?» Этот вопрос не давал покоя сенатору Бобу Коркеру.

Когда это стало доходить до сознания присутствующих, уверенность в правильности их действий стала колебаться. Никто из сенаторов не ответил «Да!» на вопрос Боба Коркера. То есть существует какое-то понимание негативных последствий такого шага для самих США. Сенаторский люд заколебался.

На подмогу пришёл тот же «недообокраденный Шпак» Макфолл — он утешил высокое собрание, что такая мера может быть принята в законе для устрашения, но с ней можно пока не спешить.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Это же всё же, всё, что нажито непосильным трудом, — всё погибло!»

«Я хорошо знаю Грефа, Костина, Шувалова — руководителей трех крупнейших государственных банков. Мы должны вовлекать их в переговорный процесс до введения санкций, а не после. Когда санкции уже введены, они не могут повлиять на Путина» — уверял сенаторов бывший посол-неудачник, проваливший в России оранжевую революцию и мечтающий отомстить Путину за личную карьерную катастрофу. Спасибо Макфолу, он чётко обозначил свою агентуру в России, и то, что от неё ожидают американские кураторы.

По утверждению Макфола, главная цель США состоит в том, чтобы сменить Путина и его соратников. Братский классовый привет всей российской оппозиции, от лево-патриотической до право-либеральной! Они почему-то тоже хотят сменить Путина и его соратников. Какое трогательное совпадение их интересов с американскими! Интересно, на кого менять будут, уже согласовали? А вот у меня вопрос — как бы в Отечественную войну отнеслись к тому, кто захотел бы сменить Сталина и его команду? Неужто не шлёпнули бы сразу же у стенки? В Германии была такая попытка, полковник фон Штауффенберг пытался организовать покушение на Гитлера во время войны. Почему-то его группу расстреляли. Предателями посчитали. Но это же немецкие фашисты, что с них взять? То ли дело наши нынешние лево-правые демократы!

Для того, чтобы отстранить Путина и его команду от власти, не нужно отключать от мировой расчётно-финансовой системы Россию и её ключевые банки — говорит Макфол. Это бессмысленно. Применённая угроза теряет своё значение. Отключение от долларовой системы должно действовать как угроза, как инструмент шантажа, а не реализовываться на практике. Макфол это говорит прямым текстом: Грефу будет проще давить на Путина, если угроза будет не реализована, а лишь возможна. То есть Греф, Костин, Набиуллина, Кудрин и Шувалов — вот главные опорные агенты влияния США в России, через которых те намерены оказывать жесточайшее давление на Путина.

Цитата из х/ф «Неуловимые мстители». Реж. Эдмонд Кеосаян. 1966. СССР «Засланный у тебя казачок»

Самое смешное, что Путин, в принципе, вывел все эти фигуры из контура государственного управления, и они уже не обладают статусом госчиновников и членов правительства. Получив на кормление самые вкусные финансовые корпорации, они, тем не менее, практически не утратили прежний административный ресурс, хотя сейчас и являются скорее токсичными фигурами для любого политика в России, чем влиятелями на лиц, принимающих решения. Я не очень понимаю, как Греф может повлиять на администрацию президента или на Совет безопасности. На самого Путина тем более.

Да, Силуанов, Кудрин или Набиуллина вполне могут с пониманием отнестись к позиции Грефа, но помочь ему они ничем не смогут. Да и олигархи каждый сам за себя, а не за США, Макфола или того же Грефа. Если Греф хочет с честью стать нищим — это его право и составлять ему компанию желающих нет. В России у олигархов от «на тебе» до «вот тебе» дистанция порой в шаг. Березовский, Ходорковский, Гусинский и многие другие не менее «славные» имена на дадут соврать. Так что Макфол успешно распространяет свой лузерский опыт среди непуганых идиотов американского Сената. Чему может научить Макфол? Как очередной раз проиграть Путину? Да, тут у него богатый опыт и его мнение дорогого стоит.

Клиффорд Берримен. Парад «хромых уток». 1915

Чтобы не сильно заходить в тупик, сенатор Фрид предложил новые выпуски российских гособлигаций запретить. И хорошенько покопаться в поисках активов Владимира Путина. Ещё один очередной полезный идиот. Понимаете, их американская логика частной собственности никак не может понять, что в мире НЕТ активов Путина. У Путина есть один единственный актив — это вся Россия. Это они могут думать, что политик непременно должен что-то отщипнуть у государства себе на старость и как-то это спрятать на чёрный день. И вся проблема только в том, чтобы хорошенько поискать. Уровень мышления чиновника московской мэрии, курирующего строительство МКАДа. Это он тырит бюджетные деньги на толщине асфальта, а потом всю жизнь боится, как бы не пришли и не посадили. Предел их понимания жизни.

Эти политические пигмеи не понимают, что на уровне глобальных политических лидеров уже нет такой логики. Просто в мире уже практически не осталось таких политиков, поэтому американские сенаторы мыслят как коммерсанты средней руки и такую же логику приписывают всем, включая Путина. И в этом их главная ошибка. Глобальные политики не тырят деньги в виде откатов и не складируют их в оффшорах. Это делает всякая мелочь пузатая, но не люди масштаба Путина, которым не исчезнуть в этом мире ни с деньгами, ни без них. И поэтому у них нет смысла копить активы под подставными именами и потом искать какой-то остров, где на «маленькой ферме с голубым бассейном», как говорил «папаша Мюллер», можно всё это будет освоить.

«Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!». Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Слон и моська»

В Росси всё не так. В России всё наоборот. В России не олигархи Путина рассовывают по карманам деньги государства. Так думают только идиоты, что наши, что американские. В России государство рассовывает свои деньги по карманам олигархов Путина. И через этих поставных лиц передвигает российские активы по всему миру. Но когда придёт момент истины, выяснится, что Ходорковского и Березовского с Абрамовичем уже в России нет, а деньги Тимченко — не его, а России, что деньги Роттенбергов — не их, а России, что деньги Чемезова, Сечина, Костина — не их, а России. И Путин их сливает и переливает из одной колбы в другую, но это не их деньги. И не Путина. Это деньги России, просто оформленные пока что на подставных лиц. Чтобы целее были. А тратятся они исключительно на российские проекты.

Потому что пока в России есть и другие олигархи — от либералов и от ельцинской Семьи. Вот их деньги Путин не контролирует. Всякие Мамуты, Фридманы, Шохины — это группа старых либералов, их деньги — это не деньги Путина и не деньги России. Это они отказались отдать 500 млрд рублей на общегосударственные цели в момент войны России с США. Но заметьте — именно к ним у США как раз и нет никаких вопросов. А Тимченко, которого называют кошельком Путина, продал нефтяную компанию в Швейцарии и деньги вложил в инфраструктуру Крымского моста. Тимченко под санкциями. Так где же путинские активы? А вот они — Крымский мост.

ИА REGNUM Керченский мост

Есть ещё некая промежуточная группа, которая мечется между Россией и США, как заяц между окопами, и ищет, где же безопаснее присягнуть. И постепенно они оседают в России. Это Усманов, Дерипаска, Вексельберг и ещё несколько имён из начала 90-х. Они бы предали Россию, но не уверены, что это им поможет. Потому они сейчас выбрали Россию. Но и это не активы Путина. Потому и их не особо преследуют в США.

Активы Путина — это вся Россия. Это рубль в целом. Это финансовая система России. Это все отрасли экономики. Это население с его самочувствием и его демографией. Это малый, средний и крупный бизнес, это инновационный сектор, это вся социальная сфера, от пенсий до здравоохранения и образования. Активы Путина — это Крым и Донбасс, Сирия и ЕАЭС. Это День Победы и обновлённые армия и флот. «Калибры» и «Булава». «Армата» и СУ-50. Это даже зачумлённая оппозиция, которая помогает США валить Путина — надо полагать для того, чтобы потом вместе с американцами «обустроить Россию». Это тоже «актив Путина». И даже жалобы США на остановку работы российской агентуры — это тоже актив Путина. Вот против каких «активов Путина» на самом деле воюют США.

Но не всегда свои активы удаётся уберечь от действия врагов. Именно либеральная команда в правительстве эти активы рушит. Та самая, которую пока невозможно полностью убрать, а можно лишь частями выводить на разные откупные объекты — крупные банки или второстепенные учреждения типа Счётной палаты. Именно это те люди, на которых, как мы видим, полностью опираются США.

KaiMartin Мебельный точильщик подгрызает древесину

Это они толкают такие вещи, как саботаж антиоффшорных мер, пенсионная реформа при отсутствии реформы налоговой, кредитная удавка Центробанка на шее у бизнеса, свободный курс рубля, когда его определяют биржевые спекулянты, являющиеся американскими структурами на нашей бирже. И именно через эти спекуляции куётся капитал многих высших чиновников, у которых потом обнаруживают записанные на стареньких мам огромные квартиры, коммерческие и финансовые активы и прочее богатство, тогда как на свои зарплаты никак не могли себе это позволить. Это они подставляют государство в целом — «активы Путина» — под критику навальных и прочих гудковых, которых направляют США. Это их вербуют через активы за рубежом западные спецслужбы.

Именно они сопротивляются Путину и не позволяют ему менять всю финансовую систему. Именно потому Путин пытается по частям выхватывать у них что-то для государственных целей ‑ и не всегда это получается. Именно потому он порой говорит те слова, которые не помогают ему, а вредят. Потому держит либералов в экономическом блоке и рядом с ним. Но что поделать? Поле власти в России поделено на три условные группы — силовики, либералы и семейно-ельцинские. И Путин пока выводит из сферы их досягаемости то, что может. Что не может, оставляет им. Тут пока и речи нет о победе. Тут через раз — победа через поражение, поражение через победу. На войне как на войне.

Afifa Afrin Натрое

Но вернёмся к нашим баранам. Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Хезер Конли сообщила, что уже сейчас усилиями США против России действует аж 56 видов различных санкций, а должного эффекта всё нет. Причины этого — импортозамещение, переориентация на азиатские рынки, цены на нефть и грамотная, по её либеральному мнению, финансово-экономическая политика. От этого российский ВВП в этом году не рухнет в глубокие минусы, а устоит и даже вырастет на 1,5%. Режим Путина, полагает эта дама, не собирается сдаваться, а демонстрирует готовность к затяжной осаде.

В связи с этим «есть мнение» попробовать «повертеть идею» — как-то ограничить экспорт российской нефти или попытаться спровоцировать падение её добычи. Но это так, пока на уровне мечтаний, потому как в этом случае паника на рынке так вздует цены на нефть, что экономика Запада сорвётся в крах, а Иран с Россией, даже продавая меньше объёмов, сохранят больше прибылей. Как тут быть, американские гении политики пока не решили. Но уже думают над этим, как говорил Жванецкий.

Хорошо бы, говорили в Сенате, чтобы к американским санкциям против России присоединились Канада, Франция и Германия, которые уже выпустили совместное заявление по Скрипалям, где заявили, что верят британцам и «весьма вероятно» (в других переводах «почти точно») операция была российской. Но одно дело — поддержать по понятным причинам камеди-шоу со Скрипалями, а совсем другое — залезать в американский окоп в их экономический войне с Россией. Это уже совсем другая тема. Никакого единомыслия тут американцам от европейцев добиться не удастся. Не те времена, как говорится.

Цитата из м/ф «А вы, друзья, как ни садитесь...». Реж. Цезарь Оршанский. 1972. СССР Разброд и шатание

Что тут сказать? Американцы изворотливы, но в узком диапазоне решений. Многих главных вещей они просто не видят и потому не понимают. Они хотят обрушить рубль и ждут, что курс упадёт до 81,5 рубля за доллар. И думают, что после этого Россия распадётся. Или начнёт распадаться. Что делать дальше — они не знают.

Честно сказать, дальновидные аналитики тоже должны бы этого хотеть. Чем быстрее придёт к краху нынешняя финансовая система, тем быстрее на её развалинах возникнет новая — с выметанием из политики либерального клана. Так что, что бы ни делали сейчас американцы, они в любом случае пилят сук, на котором сидят. Они бьют против своего доллара и его места в мире. Поэтому да здравствуют санкции, они являются лучшим средством достижения финансовой независимости России. Санкции не убьют российскую экономику, а всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Тут Ницше был полностью прав.