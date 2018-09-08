Становится все более очевидным, что Израиль ведет тайную войну против Ирана в Сирии. Война ведется в основном с помощью ВВС и, предположительно, разведки, которая поставляет пилотам координаты иранских объектов. Есть также свидетельства того, что в рамках своей тактики в Сирии Израиль применяет целенаправленные убийства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Авигдор Либерман дали ясно понять, что они стремятся к полному выводу иранских войск и лояльных им группировок с территории Сирии, пишет Джонатан Спайер в статье для американского издания The Foreign Policy.

Moqawama.org Хезболла

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

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Маловероятно, что Израилю удастся добиться вывода иранских сил с территории Сирии. Однако Израиль может приложить усилия, чтобы помешать Тегерану создать свою военную инфраструктуру.

В ходе гражданской войны в Сирии Израиль периодически наносил удары по правительственным силам и целям «Хезболлы». Однако с начала 2018 года частота нападений со стороны Израиля резко увеличилась, израильские военные начали напрямую наносить удары по иранским объектам и военным. Неминуемый крах сирийского мятежа подтолкнул Израиль к действию.

Moqawama.org Хезболла

Пока группировки боевиков были жизнеспособны, Израиль просто наблюдал со стороны. В лучшем случае израильское правительство поддерживало ограниченные отношения с боевиками в районе провинции Кунейтра, чтобы предотвратить приближение войны к Голанским высотам. Периодически израильские военные наносили точечные удары, чтобы ликвидировать поставки оружия ливанской «Хезболле». В остальном Израиль устраивало, что правительственные силы Сирии, союзные им иранские подразделения и суннитские боевики уничтожают друг друга.

Однако в 2018 году, когда стало ясно, что сирийский мятеж, благодаря иранской и российской помощи, вскоре будет подавлен, Израиль больше не мог позволить себе роскошь относительного бездействия, если хотел помешать Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР) в создании собственной независимой военной инфраструктуры на территории Сирии, которая стала бы дополнением к иранским базам в Ираке и Ливане. Вскоре Израиль принял решение о нанесении удара по зарождающейся в Сирии иранской военной инфраструктуре.

Трудно отследить весь масштаб антииранской кампании Израиля, поскольку он проявляет сдержанность в отношении ответственности за нападения. Иногда Тегеран и Дамаск также стремятся избежать огласки последствий воздушных ударов Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Авигдор Либерман

Однако можно с уверенностью сказать, что самое крупное столкновение между иранскими и израильскими силами произошло 10 мая 2018 года, когда в ответ на запуск 20 ракет «Град» и «Фаджр» в направлении израильских позиций на Голанских высотах, Израиль начал широкомасштабную воздушную операцию против иранской инфраструктуры на территории всей Сирии. По данным Министерства обороны России, Израиль задействовал 28 самолетов и запустил 70 ракет. Удар был нанесен по различным объектам КСИР в Сирии, включая логистический комплекс сил «Аль-Кудс» — элитного подразделения КСИР — в районе Эль-Кисва, а также иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады с оружием, принадлежащие силам «Аль-Кудс», а также разведывательные системы и установки.

Недавно Нетаньяху отметил, что кампания против Ирана не закончена. «Силы обороны Израиля будут продолжать действовать с полной решимостью и силой против попыток Ирана развернуть войска и передовые системы вооружений в Сирии», — заявил Нетаньяху 29 августа в южном израильском городе Димона.

Israel Defense Forces Израильская армия

Израиль, похоже, продемонстрировал свою решимость в минувшие выходные, когда на военном аэродроме Меззе, расположенном в окрестностях Дамаска, прогремела серия взрывов. Просирийский телеканал Аль-Маядин сообщил, что к взрывам причастен Израиль. Официальные лица Израиля решили промолчать по этому поводу. Сирийское государственное телевидение и официальное информационное агентство SANA позже отрицали, что произошло израильское нападение. Аналогичным образом никто официально не взял на себя ответственность за воздушное нападение на иранский конвой на юге Сирии 3 сентября. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в результате нападения был убит гражданин Ирана и семь сирийцев. Наконец, убийства главы Сирийского научно-исследовательского центра в Масиафе Азиза Асбера и командующего «палестинским отделом» сирийской разведки Ахмада Исы Хабиба, произошедшие 5 августа и 18 августа соответственно, вызывают некоторые предположения о причастности Израиля.

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Продолжающаяся антииранская кампания Израиля в Сирии направлена на то, чтобы помешать Ирану укрепиться в стране. Преуспеет ли Израиль? Также неясно, как Израиль может достигнуть своей первоочередной цели — вывода иранских сил из Сирии. Иран направил в Сирию огромные инвестиции и находится там уже долгое время. За последние семь лет Тегеран потратил на Сирию свыше $30 млрд. Иранский проект очень многогранен. Он включает создание структур в официальных силах безопасности Сирии. Воздушные атаки и убийства вряд ли заставят Иран изменить свой стратегический курс и отказаться от инвестиций, направленных в Сирию.

Возможно, более целесообразно рассматривать израильскую кампанию как один из элементов более многогранных усилий, направленных на сдерживание и подрыв завоеваний Ирана в Сирии. Новые американские санкции и усилия других региональных держав могут дополнить израильскую антииранскую кампанию.