ТАСС сообщил о выраженной президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином надежде подписать мирный договор с Корейской Народно-Демократической Республикой еще до конца текущего года. Конкретный срок окончательного мирного урегулирования между двумя Кореями был указан еще на первой встрече лидеров двух стран. Надо полагать, что такие же надежды имеет и глава КНДР Ким Чен Ын.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

«Было бы здорово, если бы до конца текущего года было сделано объявление об окончании (Корейской) войны. Оно положило бы конец враждебности на Корейском полуострове, стало бы практическим шагом к установлению доверия (между Сеулом и Пхеньяном)», — заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в интервью, опубликованном в пятницу в индонезийской газете Kompas.

Следует отметить, что подписание мирного договора между Северной и Южной Кореями не формальный акт, как, например, в случае Японии и России, состояние войны между которыми прекращено в октябре 1956 года. А два корейских государства фактически до сих пор находятся в состоянии войны. Более того, между двумя корейскими государствами нет даже скрепленного подписями сторон официального документа о перемирии. Такой документ о прекращении боевых действий подписали 27 июля 1953 г. генерал-лейтенант армии США Уильям Гаррисон и северокорейский генерал Нам Иль. Присутствовавший же по настоянию американцев на церемонии представитель Южной Кореи генерал Чхве Док Син подписывать соглашение о перемирии отказался.

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Существенно, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и его администрация готова восстановить мир между Югом и Севером без напоминающих ультиматум предварительных условий, как пытаются это сделать американцы и японцы. При этом задача денуклеаризации Корейского полуострова хотя и поставлена, но не должна стать непреодолимой преградой для установления, для начала нормальных дипломатических, политических, торгово-экономических и иных отношений.

И это мудро — ведь согласование и выработка конкретных шагов к денуклеаризации, процесс достижения которой может занять немало времени, значительно облегчится в случае установления после подписания мирного договора дипломатических отношений двух стран. Появление в Пхеньяне посольства Республики Корея, а в Сеуле — посольства КНДР вне всякого сомнения решительно способствовало бы сближению двух государств, нахождению новых форм сотрудничества и взаимодействия.

Вот только понравится ли это в Вашингтоне и Токио, где много приверженцев не разрядки на полуострове, а продолжения всемерного давления на КНДР и ее лидера, ужесточения и так весьма суровых экономических санкций, от которых страдают в первую очередь простые люди Северной Кореи? Думается, южнокорейскому президенту придется проявить немало дипломатического умения, да и просто смелости и настойчивости, чтобы проводить объявленную линию. И, похоже, он полон решимости довести задуманное до конца. При этом президент опирается на уже достигнутые в ходе межкорейского диалога на высшем уровне договоренности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

«Вопрос заключается лишь в искреннем выполнении положений этих договоренностей, и мы планируем до конца 2018 года достичь значительного прогресса в этом процессе, чтобы его уже нельзя было повернуть вспять», — отметил Мун Чжэ Ин.

И все же в Сеуле понимают, что достижение мирного соглашения с КНДР не может состояться при обструкции со стороны сюзерена Республики Корея — США. Поэтому южнокорейский лидер пообещал, что Сеул «предпримет все необходимые шаги не только для развития отношений с Пхеньяном, но и для развития отношений между Севером и США, а также для ускорения процесса денуклеаризации».

В связи с этим остается только пожелать успеха предстоящему 18−20 сентября очередному саммиту лидеров двух корейских государств в столице КНДР — Пхеньяне. По результатам саммита станет ясно, реализуются ли заявленные надежды на долгожданный мир и сотрудничество внутри трагически разделенного корейского народа.