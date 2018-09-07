В Тегеране состоялся трехсторонний саммит лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани. По его итогам была принята совместная декларация, в которой, по словам Рухани, «открыто и откровенно определяется наш путь на дальнейшее взаимодействие», а также «продолжение своих усилий для установления стабильности и безопасности не только в Сирии, но и по всему региону».

Kremlin.ru

Мы специально обращаем на это внимание, поскольку Москва, Тегеран и Анкара демонстрируют намерение придать устойчивость сформировавшемуся союзу на сирийском направлении и со временем углубить его и расширить географию. Напомним, что первому саммиту президентов в апреле предшествовала непростая дипломатическая работа, связанная с реализацией астанинских договоренностей по созданию зон деэскалации в Сирии. Сформированный таким образом альянс является беспрецедентным по историческим меркам. Сближение позиций шло непросто, проводились многочисленные консультации и встречи как по линии дипломатических ведомств, так и военных ведомств и спецслужб. И вот результат: в настоящее время свыше 90% территории Сирии освобождено от террористов.

Вот почему конкретная практика взаимодействия трех сторон прежде всего в сирийской провинции Идлиб, зоне компетенции Турции, где сосредоточились последние остатки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стала предметом обсуждения в Тегеране также в формате двухсторонних встреч лидеров России, Ирана и Турции. Это приобретает важное принципиальное значение. Не случайно на этот момент обратил специальное внимание помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков. Если судить по некоторым прежним заявлением Москвы и Тегерана, то они более склонялись к силовому варианту решения проблемы Идлиба. Возражала Анкара, по многим объективным и отчасти субъективным соображениям, утверждая, что в случае начала широких боевых действий в Турцию вновь хлынет из Сирии поток беженцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В то же время существуют важные моменты, связанные с нахождением на сирийской территории войск иностранных государств. Россия и Иран на этот счет имеют соответствующие правовые документы с Дамаском, военное присутствие Турции относительно легитимизируется фактом астанинских договоренностей. А вот наличие в Сирии военных подразделений американских сил с точки зрения международного права можно квалифицировать как акт агрессии. Рухани на саммите в Тегеране заявил, что «присутствие США в Сирии незаконно, это агрессия, она осложняет достижение мира в этой стране» и что от Вашингтона не стоит «ожидать какой-либо позитивной роли в сирийском вопросе», так как он «только усугубляет проблемы, осложняет установление устойчивого мира в Сирии».

По словам иранского президента, сам Тегеран «сохранит присутствие в Сирии по просьбе Дамаска». Между тем, как сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления высокопоставленных представителей государственного департамента США, «президент США Дональд Трамп, ранее настаивавший на скорейшем выводе американских войск из Сирии, теперь согласился с новой стратегией, предусматривающей бессрочное сохранение американского военного присутствия в этой стране». При этом указывается, что перспектива вывода американских войск обуславливается фактом присутствия там «иранских и находящихся в подчинении Тегерана иных войск». При этом, указывает это издание, Вашингтон «выступает против наступления сирийских правительственных войск на Идлиб», потому что считается: восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет концом масштабного военного противостояния в Сирии. Возможно, именно в этой связи Эрдоган призывал к объявлению перемирия, в ходе которого можно было бы «развести» так называемых умеренных радикалов от неумеренных, а со временем и добиться разоружения последних.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

Путин в Тегеране выразил солидарность и напомнил, что в провинции находится достаточно гражданских лиц, это нужно иметь в виду. Рухани активно не возражал, что наводит на мысль о появлении какой-то компромиссной формулы. В остальном стороны проявили позитивный настрой в отношении дальнейшего урегулирования ситуации в Сирии при непременном сохранении ее территориальной целостности, подчеркнули важность межсирийского диалога на основе резолюции 2254 СБ ООН с дальнейшим выходом на Женеву, обозначили и рассмотрели пути улучшения в Сирии гуманитарной ситуации. Следующий саммит тройки Россия — Турция — Иран состоится в Москве.